stackfuel.heise.de - Online-Trainings zum zertifizierten Datenexperten / Heise Medien und StackFuel verkünden strategische Partnerschaft

Heise Medien kooperiert ab sofort mit StackFuel, dem führenden Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics und Data Science im deutschsprachigen Raum. Der Start der Zusammenarbeit wird am 28. Januar in Karlsruhe auf der Learntec, Europas größter Veranstaltung für digitale Bildung für Schule, Hochschule und Beruf, verkündet.

In Zeiten von Digitalisierung und Big Data ist Wissensvermittlung für jedes Unternehmen überlebenswichtig, besonders im Umgang mit der Datenflut. Nicht nur in der IT-Abteilung, sondern auch in allen anderen Funktionsbereichen wie in der Produktion, in der Entwicklung, im Controlling, im Sales und Marketing oder im Einkauf entstehen ständig Daten. Um mit diesen unternehmensweiten Informationen strukturiert und zielgerichtet umzugehen und auf der Basis von Daten die richtigen Entscheidungen zu treffen, braucht es Fachwissen. Dieses Know-how wollen Heise Medien und StackFuel mit ihren Online-Trainings vermitteln.

Interessierte können zeit- und ortsunabhängig in ihrem eigenen Tempo lernen und sich für die Datenberufe der Zukunft qualifizieren. Während sich die Weiterbildung Data Awareness an alle richtet, die das Thema Datenanalyse besser verstehen wollen, steht bei der Fortbildung zum Data Analyst das Erlernen moderner Datenverarbeitung in der Programmiersprache Python im Mittelpunkt. Aber auch hier sind keine Vorkenntnisse nötig. Für das Online-Training zum Data Scientist werden Kenntnisse in Python vorausgesetzt. Hier erarbeiten sich die Teilnehmenden elementare Arbeitsschritte zur Anwendung von Machine-Learning-Algorithmen in der Praxis. Die Teilnahme an allen Online-Seminaren bestätigen Heise Medien und StackFuel mit einem anerkannten Zertifikat.

"Heise Medien setzt mit seinen Produkten seit über 36 Jahren auf die Vermittlung von IT-Wissen. Mit den Online-Trainings wollen wir neue interessante Angebote an unsere Leser weitergeben. In bewährter c't-Manier haben wir uns die Kurse von StackFuel genau angeschaut und getestet. Sowohl inhaltlich als auch didaktisch können wir sie guten Gewissens weiterempfehlen", unterstreicht Thorsten Mücke, Produktmanager Lifetime Learning bei Heise Medien. "Diese Kooperation ist für Heise Medien ein starkes Signal für die Relevanz von IT-Know-how im gesamten Unternehmen", ergänzt er.

"Wir sind mit c't und iX groß geworden und überzeugt, dass wir mit Heise Medien einen einzigartigen Partner gefunden haben, um unsere Online-Trainings zum zertifizierten Datenexperten bei einer noch größeren Zielgruppe bekannt zu machen", sagt Stefan Berntheisel, Gründer und Geschäftsführer von StackFuel. "Berufsbegleitende Weiterbildung in der IT anzubieten, die im Arbeitsalltag für verschiedene Zielgruppen funktioniert - das ist unsere Mission. Hierfür erweitern wir konsequent unser Trainingsportfolio, entwickeln unsere Plattform weiter und bauen unser Data-Science-Mentoren-Team aus."

Weitere Informationen zu den Daten-Trainings gibt es unter: https://stackfuel.heise.de/

StackFuel ist Deutschlands erster Anbieter für praxisnahe Online-Trainings im Bereich Data Analytics und Data Science. Wir bereiten Konzerne, mittelständische Unternehmen und Startups auf ein effektives, datengetriebenes Arbeiten vor. Denn als entscheidender Treiber der Digitalisierung wird Datenanalyse für deutsche Unternehmen immer wichtiger. Innerhalb des StackFuel Data Labs werden den Trainingsteilnehmenden Programmierübungen sowie hochqualitative Lernvideos zur Verfügung gestellt. Anhand von branchenspezifischen Datensets erlernen sie in kürzester Zeit die wichtigsten Aspekte rund um das Trendthema Datenanalyse. Das Weiterbildungskonzept von StackFuel wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem "Sonderpreis Digitale Bildung" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und dem Startup Award auf Europas größter E-Learning-Messe Learntec.

Heise Medien steht für hochwertigen und unabhängigen Journalismus. Mit c't und iX verlegt das Medienunternehmen zwei erfolgreiche Computertitel, außerdem das zukunftsweisende Technologiemagazin Technology Review sowie das mehrfach ausgezeichnete Online-Magazin Telepolis. Der Internet-Auftritt für IT-Interessierte, heise online, ist das Leitmedium für deutschsprachige Hightech-Nachrichten. Mit Konferenzen, Seminaren und Workshops spricht Heise Events ein gehobenes IT-Fachpublikum an. Heise Medien ist ein Unternehmen der Heise Gruppe.

