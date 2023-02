terre des hommes Deutschland e. V.

terre des hommes startet Hilfsmaßnahmen in Syrien

Die Versorgungslage im syrischen Erdbebengebiet ist dramatisch, das ganze Ausmaß der Zerstörungen noch kaum zu überblicken. In der gesamten Region leben Millionen syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die seit zwölf Jahren unter dem Bürgerkrieg leiden und zum Überleben ohnehin auf internationale Hilfe angewiesen sind. Die Kinderrechtsorganisation terre des hommes startet in der Region um Aleppo mit humanitärer Hilfe und stellt in einem ersten Schritt 200.000 Euro zur Verfügung, darunter 75.000 Euro aus Mitteln der Volkswagen Belegschaftsstiftung.

"Die Opfer des Erdbebens leben unter katastrophalen Bedingungen und brauchen sofort Hilfe zum Überleben. Wir sind deshalb sehr froh, dass unser langjähriger Partner, die Volkswagen Belegschaftsstiftung, uns für den Start unserer Hilfsmaßnahmen 75.000 Euro zur Verfügung gestellt hat", erklärte Joshua Hofert, Vorstandssprecher von terre des hommes. "Mit diesen Mitteln werden wir über unsere Schwesterorganisation terre des hommes Italien in sechs Sammelunterkünften in Aleppo gut 6.000 Menschen versorgen. Sie leben in Eiseskälte und erhalten deshalb dringend benötigte Decken und Matratzen sowie Hygieneartikel, Lampen und speziellen Babybedarf."

terre des hommes wird die Nothilfe in Syrien und der Türkei so schnell wie möglich ausweiten, um weiteren Erdbebenopfern zu helfen. Dafür bitten wir dringend um Spenden:

