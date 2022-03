terre des hommes Deutschland e. V.

terre des hommes bittet um Spenden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine

Hundertausende Frauen und Kinder flüchten Richtung Westen vor Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Nur mit dem Notwendigsten im Gepäck suchen sie Schutz in den Nachbarstaaten, viele harren nach tagelanger Flucht bei winterlichen Temperaturen an den Außengrenzen der Ukraine aus. Die Familien werden zerrissen, da viele Väter die Ukraine verteidigen. Dort erleben sie Bombardierungen, Zerstörung, Leid und Tod.

Partnerorganisationen von terre des hommes in Polen und Ungarn sind mit dort aktiven Hilfsorganisationen eng vernetzt und können den geflüchteten Menschen in dieser akuten Notsituation schnell und unbürokratisch helfen. "Die vor dem Krieg geflüchteten Familien erhalten an den Grenzen Notunterkünfte, Nahrungsmittel und Hygieneartikel. Außerdem kümmern wir uns um die psychosoziale Begleitung der häufig unter Schock stehenden und traumatisierten Erwachsenen und ihrer Kinder. Wir stehen ihnen mit Schutz und Fürsorge zur Seite und sorgen auch mit Bildungsangeboten dafür, dass ihr aus den Fugen gebrachtes Leben wieder eine Struktur erhält", so Beat Wehrle, Vorstandssprecher von terre des hommes.

Tausende Schutzsuchende machen sich auf den Weg nach Deutschland. Auch hier stehen terre des hommes-Partnerorganisationen, die sich seit vielen Jahren für die Rechte und Bedürfnisse von Flüchtlings- und Migrantenkindern einsetzen, ukrainischen Kindern und Jugendlichen tatkräftig zur Seite. Gemeinsam erhalten sie und ihre Familien psychosoziale Unterstützung, aber auch rechtliche Beratung und Hilfe.

