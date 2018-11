Birte Kötter wird neuer Vorstand Kommunikation bei terre des hommes: Neuer Vorstand Kommunikation bei terre des hommes: Birte Kötter (Foto: privat) / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9646 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Das Präsidium von terre des hommes hat Birte Kötter zum neuen Vorstand Kommunikation berufen. Sie tritt ihr Amt in der Bundesgeschäftsstelle von terre des hommes in Osnabrück im Januar 2019 an.

»Wir freuen uns, mit Birte Kötter eine Kommunikationsexpertin gewonnen zu haben, die nach langjähriger Arbeit in einer Nichtregierungsorganisation auch Erfahrungen im Bereich der Kinderrechte mitbringt. Gemeinsam werden wir die Stimme von terre des hommes für die Durchsetzung der Rechte von Kindern weltweit noch hörbarer machen«, erklärte Edgar Marsh, Vorsitzender des Präsidiums von terre des hommes.

Die 42-Jährige arbeitete zuletzt als Bereichsleiterin Fundraising und Spenderkommunikation beim Kindermissionswerk »Die Sternsinger« und war zuvor bei Misereor beschäftigt. »Ich bin sehr gespannt auf meine neue Aufgabe und freue mich darauf, an der Positionierung von terre des hommes als renommiertem internationalen Kinderhilfswerk mitarbeiten und diese weiterentwickeln zu können«, sagte Birte Kötter.

Kötter wird Nachfolgerin von Jörg Angerstein, der terre des hommes im Frühjahr verlassen hat. Der terre des hommes-Vorstand ist damit personell wieder komplett; weitere Vorstandsmitglieder sind Albert Recknagel (Programme) und Ursula Gille-Boussahia (Finanzen/Verwaltung/Personal).

