Exklusiv für's Kino: CinemaxX und Coca-Cola kreieren neue Geschmacksrichtungen

Hamburg (ots)

"Süß" oder "Salzig"? CinemaxX und Vue International entwickeln gemeinsam mit The Coca-Cola Company zwei Geschmacksrichtungen

Coca-Cola Kirsch-Vanille für süße Snacks vs. Fanta Orange-Kirsch für Salziges

Voting bis Ende August: Kino-Besucher*innen entscheiden, welche Sorte bleibt

"Süß" oder "Salzig" heißt im Kino meist die Entscheidung zwischen "Popcorn" oder "Nachos". Doch was ist mit den passenden Getränken? Das haben sich der Kinobetreiber und The Coca-Cola Company gemeinsam gefragt und exklusiv für CinemaxX und Vue International zwei Geschmacksrichtungen entwickelt - eine für süße und eine für salzige Snacks. Der Clou: nur eine Variante wird dauerhaft ins Angebot der Kino-Gastronomie aufgenommen. Welcher, das entscheiden hierzulande die Besucher*innen an elf CinemaxX-Standorten mit ihrer Wahl.

Noch bis Ende August können alle Kino-Gäst*innen an elf CinemaxX Standorte*n in Deutschland die Geschmacksrichtungen Coca Cola Kirsch-Vanille versus Fanta Orange-Kirsche probieren welcher Knopf häufiger bedient wird, gewinnt. Der Sieger wird im Oktober bekannt gegeben.

*An diesen CinemaxX Standorten mit Coke Freestyle Station kommen die Besucher*innen auf den Geschmack: Berlin, Bremen, Freiburg, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Krefeld, Mülheim, Oldenburg und Regensburg.

