CinemaxX Holdings GmbH

"Endlich unendlich Kino": CinemaxX feiert Wiedereröffnung der Kinos mit gigantischer Gewinnaktion

CinemaxX verlost eine Million Minuten große Kinomomente

Hamburg (ots)

Endlich unendlich Kino! Seit dem 1. Juli sind alle 31 Kinos der CinemaxX Gruppe wieder geöffnet und große Emotionen kehren in einer einmaligen Dichte zurück auf die großen Kinoleinwände! 2021 vereint die Power von zwei Kinojahren - und alle Menschen, die Kino vermisst haben, dürfen sich in den nächsten Wochen und Monaten über ein fantastisches Kino-Line-Up freuen*. Um die Rückkehr des Kinos gebührend zu feiern, startet CinemaxX die gigantische Aktion "Endlich unendlich Kino". Insgesamt verlost CinemaxX im Juli eine Million Minuten Kino.

Acht Monate waren die Kinos in Deutschland geschlossen. Eine EWIGKEIT nicht nur für CinemaxX, sondern für alle Kinofans! Seit dem 01.07. ist CinemaxX zurück und durfte sich über ein fulminantes Kino-Comeback freuen! Begleitet wird die Wiedereröffnung der CinemaxX Kinos mit einer XXL-Gewinnaktion. CinemaxX schenkt allen Menschen, die CinemaxX und die großen Kinomomente in den letzten acht Monaten vermisst haben, eine Million Minuten Kino! An insgesamt zwei Tagen im August - 04.08. und 11.08. - haben jeweils über 2.220 Kinofans die Chance, 1x2 Kinotickets für einen Film ihrer Wahl zu gewinnen. Denn Kino ist ein Ort, an dem ganz in das Geschehen auf der großen Leinwand ein- und abgetaucht werden kann - etwas so Wichtiges, auf das viel zu lange verzichtet werden musste! Doch jetzt ist CinemaxX zurück und es heißt: Endlich unendlich Kino!

Die Teilnahme erfolgt per Newsletter oder postalisch.

Alle Informationen gibt es auch auf www.cinemaxx.de/endlichunendlich

Das spektakulärste Kinojahr aller Zeiten - eine Auswahl an Highlights

Ob spektakuläre Action mit "Fast & Furious 9", "Black Widow", "Godzilla vs Kong" und "Monster Hunter", Schauder und Horror mit "Conjuring 3" und "A Quiet Place 2" oder fröhliche Unterhaltung für Groß und Klein mit "Croods - Alles auf Anfang", Peter Hase 2", "Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!" und "Catweazle" - CinemaxX hält zur Wiedereröffnung der CinemaxX Kinos mit über 30 vielfältigen Neustarts das passende Highlight für jeden Geschmack und jedes Alter parat. Weitere heiß ersehnte Neustarts, auf die sich gefreut werden darf, sind u. a. "Hotel Transsilvanien 4", "Suicide Squad 2", "After Love", "Venom: Let There Be Carnage", "Dune", "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", "Boss Baby - Es bleibt in der Familie", "Contra", "Eternals", "Ghostbusters Legacy", "Top Gun Maverick" und viele mehr!

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch

Zurücklehnen, abschalten, gesund bleiben ist bei CinemaxX seit dem 1. Juli wieder Programm - Kernbestandteil des Kinobetriebs ist natürlich ein umfängliches Sicherheits- und Hygienekonzept. Alle CinemaxX Kinos verfügen über Leitsysteme, Abstandsmarkierungen, Hygienewände an Kassen und Gastronomietheken sowie kontaktlose Bezahl- und Ticketkontrollsysteme. In den Sälen sitzen die Kinobesucher in fest zugewiesenen Sesseln und halten so den durch Systeme vorgegebenen Abstand. Zudem sind alle Kinos der Gruppe mit raumlufttechnischen Anlagen, die sowohl die Kinofoyers als auch Säle stets gut belüften, ausgestattet. Alle Informationen zum CinemaxX Sicherheits- und Hygienekonzept sowie zur gesetzlichen Maskenpflicht gibt es unter www.cinemaxx.de/gesundbleiben.

Alle Neuigkeiten rund um CinemaxX und sein Programm erhalten Kinofans auch auf den CinemaxX Social Media Kanälen - Facebook/CinemaxX und Instagram@cinemaxX - sowie über den CinemaxX Newsletter

Über CinemaxX

Die CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 31 Kinos mit insgesamt 264 Leinwänden in 27 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Von der Zentrale aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 31 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt zehn Ländern an 228 Standorten mit 1.997 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Lettland, Litauen und Taiwan.

