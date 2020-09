CinemaxX Holdings GmbH

APOCALYPSE NOW - FINAL CUT am 26.9. und 27.09. in ausgewählten CinemaxX Kinos

Francis Ford Coppolas Kultfilm im Wunsch-Cut des Regisseurs und digital restauriert auf der großen Leinwand

1979 schuf Regisseur Francis Ford Coppola mit APOCALYPSE NOW eines der größten Meisterwerke der Filmgeschichte. Die Final Cut-Version wurde von Francis Ford Coppola höchstpersönlich digital restauriert und mit neuen Surround-Toneffekten versehen, die Bomben und Gewehrfeuer besonders plastisch hörbar machen. APOCALYPSE NOW - FINAL CUT findet am 26.09. und 27.09. seinen Weg auf die große Kinoleinwand ausgewählter CinemaxX Kinos. Tickets für 4,99EUR gibt es auf www.cinemaxx.de

"The movie is not about Vietnam. It is Vietnam", betonte Coppola 1979 bei der Premiere auf dem Festival von Cannes. Den Wahnsinn des Krieges, den so viele Filme anklagen wollen - APOCALYPSE NOW stellt diesen Wahnsinn nicht dar, sondern verkörpert ihn. CinemaxX bringt in Kooperation mit kino.de nun den hochkarätig besetzten Klassiker zurück auf die große Leinwand: An der Seite von Oscar®-Gewinner Marlon Brando (1972, Bester Hauptdarsteller, DER PATE), Oscar®-Preisträger Robert Duvall (1983, Bester Hauptdarsteller, COMBACK DER LIEBE) und Golden Globe®-Gewinner Martin Sheen (2001, Bester Hauptdarsteller - TV Serie) brillieren die Oscar®-Nominierten Dennis Hopper (1986, Bester Nebendarsteller) Laurence Fishburne (1993, Bester Hauptdarsteller), und Harrison Ford (1985, Bester Hauptdarsteller). Der Regisseur versetzt Joseph Conrads Klassiker HERZ DER FINSTERNIS ins vom Krieg gezeichnete Vietnam von 1969. Die Geschichte folgt dem Militärpolizisten Captain Willard (Martin Sheen) auf seiner Mission durch die gewaltverseuchten Kampfgebiete Vietnams in Richtung der kambodschanischen Grenze. Ziel ist es, den hochrangigen US-Colonel Kurtz (Marlon Brando) zu liquidieren, der im Dschungel einen schrecklichen Kult für sich erschaffen hat. Auf Willards Reise durch den Wahnsinn und die Absurditäten des Krieges fühlt er sich jedoch mehr und mehr zum Dschungel selbst hingezogen, und dessen urtümlicher, geheimnisvoller Macht...Tickets für die Final Cut-Version des legendären Films von Francis Ford Coppola gibt es auf www.cinemaxx.de

Die Welt hat sich verändert - CinemaxX auch.

Kernbestandteil des Kinobetriebs im neuen Normal ist ein Sicherheits- und Hygienekonzept, das CinemaxX gemeinsam mit seinem Mutterunternehmen Vue International erarbeitet hat, und das den offiziellen gesetzlichen Auflagen entspricht sowie im Einklang mit dem Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände ist.

Alle Informationen gibt es auf www.cinemaxx.de/gesundbleiben

APOCALYPSE NOW - FINAL CUT

Teilnehmende CinemaxX Kinos:

Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamm, Hannover, Heilbronn, Hamburg Dammtor, Hamburg Harburg, Kiel, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Stuttgart SI-Centrum, Sindelfingen, Trier, Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg

