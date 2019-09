CinemaxX Holdings GmbH

Rock'n'Roll im CinemaxX: Elvis Presley kehrt zurück ins Kino

"Elvis Unleashed" am 7. Oktober auf der großen Leinwand erleben

Hamburg (ots)

Knapp ein Jahr mussten sich Fans gedulden, doch nun hat das Warten ein Ende: Nach dem großen Erfolg des "Elvis 68er Comeback Special" 2018 kehrt der legendäre King of Rock'n'Roll ein weiteres Mal exklusiv auf ausgewählte Leinwände zurück. CinemaxX zeigt die Fortsetzung "Elvis Unleashed" und lädt zu diesem einmaligen Kino-Event am 7. Oktober 2019 ein. Karten gibt es unter www.cinemaxx.de/elvis und an den Kassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.

Es dürfte wohl das Kino-Highlight des Jahres sein: "Elvis Unleashed" ist ein Film mit und über Elvis Presley, der allerlei zu bieten hat. Neben dem sagenumwobenen Auftritt des Comeback Specials zeigt die Fortsetzung bislang unveröffentlichtes Material, Outtakes und klassische Comeback-Momente des King of Rock'n'Roll. Fans dürfen sich also auf tiefe Einblicke in das bewegte Leben der Musiklegende freuen.

Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu der Dokumentation (Dauer: 80 Min.) erwartet die Fans und Kinobesucher ein 30-minütiges kino-exklusives Special. Dieses umfasst ein Interview von Musikjournalist Randy Lewis, der Kinostar Dennis Quaid, die Musikerin Jade Jackson und Regisseur Steve Binder zu Elvis Presley, seinem Privatleben und seiner Musikkarriere befragt. Obendrein wird Dennis Quaid zusammen mit Jade Jackson einige Klassiker des King of Rock'n'Roll performen, während Steve Binder über seine eigenen Begegnungen mit Elvis und dessen Manager Colonel Parker spricht.

Reisen Sie zurück in die Vergangenheit und lernen Sie die Musiklegende von einer ganz neuen Seite kennen. Dank erstklassiger Aufnahmetechnik können Elvis-Fans in die faszinierende Welt des King of Rock'n'Roll eintauchen und diese unmittelbar erleben und genießen.

Elvis Unleashed, Regie: Steve Binder, 110 Minuten, Originalversion mit dt. Untertiteln.

Kinotickets gibt es in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos und unter www.cinemaxx.de/elvis.

Fragen zum Ticketkauf und Reservierungen beantwortet das CinemaxX Service Center täglich von 10 bis 21 Uhr für alle teilnehmenden CinemaxX Kinos unter der deutschlandweiten Festnetznummer 040 80 80 69 69.

Teilnehmende CinemaxX Kinos:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg

