Fans des Marvel-Universums aufgepasst: Am 7. März kommt endlich die hochkarätig besetzte Comic-Adaption "Captain Marvel" in die Kinos! Brie Larsson als Carol Danvers alias Captain Marvel sorgt gemeinsam mit ihren Co-Stars Jude Law und Samuel L. Jackson für reichlich Action auf der Kinoleinwand. Ab sofort sind die Tickets für die Mitternachtspreviews, die in ausgewählten Standorten stattfinden, sowie die gesamte erste Spielwoche in den CinemaxX Kinos und natürlich online erhältlich: www.cinemaxx.de/captainmarvel

Am 7. März startet endlich die lang ersehnte Entstehungsgeschichte der mächtigsten Figur aus dem Marvel-Universum in den Kinos. Wer sich nicht mehr gedulden kann, hat bei CinemaxX ab sofort die Möglichkeit, sich zumindest schon die Tickets für eine der ersten Vorstellungen von "Captain Marvel" zu sichern. Die Tickets für die in ausgewählten Standorten stattfindenden Mitternachtspreviews sowie die gesamte erste Spielwoche sind ab sofort online unter www.cinemaxx.de/captainmarvel, in der CinemaxX App sowie natürlich auch an den Kinokassen der CinemaxX Häuser erhältlich.

Bei ihrem ersten Auftritt im Marvel Cinematic Universe, der in den 90er Jahren spielt, trifft Carol Danvers alias Captain Marvel (Brie Larson) auf ihre Vergangenheit auf der Erde als Pilotin der Air Force. Inzwischen kämpft sie mit anderen Mitgliedern in der galaktischen Starforce unter dem Kommando von Mar-Vell (Jude Law). Ihre Kräfte sind scheinbar grenzenlos und werden dringend gebraucht, denn der Kampf zweier Alien-Rassen bedroht die Erde. Dumm nur, dass sie sich nur an Bruchstücke ihrer Vergangenheit erinnern kann. Was ist echt und an welcher Stelle spielt Carols Gedächtnis ihr einen Streich? Vielleicht kann ihr Agent Nick Fury (Samuel L. Jackson) helfen.

