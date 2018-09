Hamburg (ots) - What a Feeling! Eine ambitionierte junge Frau zwischen ihren Jobs als Tänzerin auf der Nachtclub-Bühne und Schweißerin im Stahlwerk, die von einer professionellen Ballettausbildung träumt und sich auf eine Liebesbeziehung mit ihrem Boss einlässt - mit dieser Geschichte verzauberte 1983 "Flashdance" Millionen Zuschauer. Wer die turbulente Liebesgeschichte von Alex und Nick noch einmal im Kino erleben will, hat am 17. Oktober bei CinemaxX die einmalige Chance dazu. Anlässlich des 35. Geburtstags des Tanzfilmklassikers mit Jennifer Beals und Michael Nouri bringt CinemaxX ihn für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Tickets für das "Flashdance"-Kinorevival gibt es unter www.cinemaxx.de/film/flashdance sowie an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Standorte.

Nicht nur die heiße Tanzszene auf dem Stuhl sorgte vor 35 Jahren für reichlich Furore, auch die gezeigte nackte Haut auf dem Filmplakat befeuerte den Hype um Jennifer Beals in "Flashdance". Bis heute ist die Magie dieses Klassikers, der Jennifer Beals und Michael Nouri über Nacht zu Weltstars machte, kein bisschen verflogen. 35 Jahre nach dem Filmstart im Jahr 1983 bringt CinemaxX am 17. Oktober "Flashdance" zurück auf die Kinoleinwand.

Tickets für den Kultklassiker "Flashdance" gibt es an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf cinemaxx.de/film/flashdance oder per Smartphone-Apps, die unter cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Oldenburg, Sindelfingen, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.

Pressekontakt:

CinemaxX Holdings GmbH

Ingrid Breul-Husar

Tel: 040 45 06 8 179

Mail: presse@cinemaxx.com

Original-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell