Hamburg (ots) - Das Warten hat ein Ende! Am 27. September kehrt Familie Parr zurück auf die große Kinoleinwand. "Die Unglaublichen 2" ist die Fortsetzung des erfolgreichen Animationsfilms aus dem Jahr 2004 und einer der am heißesten erwarteten Filme des Jahres. Wie schon der erste Teil wird auch Teil zwei sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern und macht "Die Unglaublichen 2" damit zum perfekten Kinoerlebnis für die ganze Familie. Tickets für "Die Unglaublichen 2" gibt es ab dem 6. September unter cinemaxx.de oder an den CinemaxX Kinokassen.

Die Wiedersehensfreude ist immens, wenn am 27. September nach 14 Jahren Kinoabstinenz, endlich die Fortsetzung der spannenden und lustigen Geschichte rund um die unglaubliche Familie Parr in die Kinos kommt. Wer es kaum erwarten kann, wie der Superhelden-Spaß aus den Pixar Animation Studios weiter geht, kann sich bei CinemaxX ab dem 6. September Tickets für die erste Spielwoche sichern. Für Filmfans mit unglaublich großem Appetit auf Popcorn & Co hält das Unglaublichen-Menü das Passende parat - natürlich ist auch ein Filmandenken dabei.

Unter Kritikern, Kino- und Superheldenfans genießt die Familie Parr, egal ob als normale oder als Superhelden-Familie, Kultstatus. Schon 2004 war Brad Bird der Regisseur und Autor des Vorgängerfilms "Die Unglaublichen". Auch 14 Jahre später ist er derjenige, der mit visuellem Einfallsreichtum, spektakulär animierten Actionszenen und humorvollen Dialogen an den damaligen Welterfolg anknüpfen will. Tickets für "Die Unglaublichen 2" gibt es an den CinemaxX Kinokassen und auf cinemaxx.de/film/die-unglaublichen-2 oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

Mehr zu "Die Unglaublichen 2":

Die Unglaublichen und ihr Verbündeter Frozone stoppen mal wieder einen Superschurken - den Tunnelgräber, der bereits am Ende des ersten Films den Familienfrieden bedrohte. Dabei entstehen der Stadt jedoch so gewaltige Schäden, dass das Superheldenprogramm abgeschafft wird. In der Folge bleibt Papa Bob zuhause, um sich um die Kinder zu kümmern und mit den dabei typischen Problemen fertig zu werden. Währenddessen jagt Helen (Katrin Fröhlich) - mit neuem Geldgeber und unter ihrem alten Namen Elastigirl - den mysteriösen Superschurken Screenslaver, der seine Opfer hypnotisiert. Die Gefahr scheint überraschend schnell gebannt, doch der Einsatz stellt sich bald als Falle heraus, hinter der ein viel schrecklicherer Plan steckt. Die wirkliche Gefahr ist so groß, dass Elastigirl, Mr. Incredible und Frozone ihr hilflos ausgesetzt sind. Ob der Supernachwuchs hier noch helfen kann?

