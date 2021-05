Medtronic GmbH

Medtronic führt in Europa weltweit erstes Infusionsset mit einer Tragedauer von bis zu sieben Tagen ein, um die Belastung für Menschen mit Diabetes zu reduzieren

Dublin/Meerbusch

Medtronic plc (NYSE:MDT), weltweit führendes Unternehmen der Medizintechnik, hat in ausgewählten europäischen Ländern das Medtronic Extended Infusionsset eingeführt - das erste und einzige Infusionsset, das bis zu sieben Tage lang getragen werden kann. Ein Infusionsset kann über den angefügten Schlauch Insulin von der Pumpe an den Körper abgeben und erfordert typischerweise alle paar Tage einen Setwechsel.

Diese Innovation verdoppelt die Tragedauer eines Infusionssets, so dass die Anwender die Insulinpumpentherapie mit weniger Unterbrechungen und Einstichen sicher fortsetzen können [1], während sie gleichzeitig mehr Bequemlichkeit und Komfort [2] in ihre Diabetesmanagement-Routine einbringen. Das Medtronic Extended Infusionsset erhielt kürzlich positives Feedback von mehr als 100 Insulinpumpenanwender*innen in Finnland, die die Möglichkeit hatten, dieses Produkt im Rahmen eines Patient*innen-Evaluierungsprogramms zu verwenden. Das Set ist mit allen Insulinpumpen der Serien MiniMed(TM) 600 und 700 kompatibel.

"Derzeit wird empfohlen, dass Insulin-Infusionssets alle drei Tage gewechselt werden", sagte Bruce Buckingham, M.D., emeritierter Professor für Pädiatrie und Endokrinologie in Stanford. "Das neue Infusionsset mit verlängerter Tragedauer verringerte die Anzahl der erforderlichen Wechsel um 50 % und die Anzahl der Ausfälle des Infusionssets in Verbindung mit hohen Glukosespiegeln war gering. Die Studienteilnehmer*innen betonten, dass das neue Infusionsset im Vergleich zu ihren vorherigen Infusionssets angenehmer zu tragen war und waren mit der verlängerten Tragezeit zufrieden. Insgesamt sahen sie dies als eine sinnvolle Verbesserung, die die Gesamtbelastung durch die Insulinpumpentherapie reduziert."

Das innovative Design des Medtronic Extended Infusionsset nutzt fortschrittliche Materialien, die den Verlust von Insulinkonservierungsmitteln reduzieren und den Insulinfluss und die Insulinstabilität aufrechterhalten. Der neue Schlauchanschluss verbessert die physikalische und chemische Stabilität [3] von Insulin, die Zuverlässigkeit an der Infusionsstelle und verringert das Risiko eines Verschlusses des Infusionssets [1]. Das hautfreundliche Heftpflaster hat eine Klebeschicht, die die Tragezeit, Komfort [2] und Haltbarkeit um bis zu 7 Tage verlängert.

Zusätzlich zum neuen Infusionsset ist auch das Medtronic Extended Reservoir getestet und zugelassen, um Insulin stabil zu halten und bis zu 7 Tage lang sicher zu verwenden. Das Medtronic Extended Infusionsset kann ausschließlich mit dem neuen Medtronic Extended 7-Tages-Reservoir verwendet werden. Durch das einhändig durchführbare Einführen lässt sich das Medtronic Extended Infusionsset selbst in schwer erreichbaren Körperbereichen leicht platzieren. [4]

"Ziel dieser neuesten Innovation ist es, die Insulinpumpentherapie für Menschen mit Diabetes einfacher zu machen", sagte Julie Foster, Vice President of Customer Experience, Medtronic Diabetes. "Das Medtronic Extended Infusionsset bietet mehr Einfachheit und Komfort - etwas, das wir für alle unsere Produkte und Dienstleistungen anstreben, um Belastungen zu verringern und Erfahrung für Menschen zu verbessern, egal wo sie sich auf ihrer Diabetesreise befinden." Auch in punkto Umweltfreundlichkeit kann das Medtronic Extended Infusionssets einen Mehrwert erbringen. Durch die Verwendung von Medtronic Extended und seltenere Wechsel des Infusionssets kann Plastikmüll um die Hälfte reduziert werden, bis zu 1,9 kg im Jahr. [5]

Das Set ist jetzt in ausgewählten europäischen Ländern kommerziell verfügbar, beginnend mit Finnland und Belgien. Andere europäische Länder werden im Laufe des Jahres 2021 schrittweise folgen.

Seit dem 10.05.2021 ist das Medtronic Extended Infusionsset und das dazugehörige Medtronic Extended Reservoir auf dem deutschen Markt und ausschließlich über Medtronic erhältlich.

Das Medtronic Extended Infusionsset wurde in Zusammenarbeit mit der ConvaTec-Tochter Unomedical, dem weltweit größten Hersteller von Infusionssets, entwickelt.

Unomedical ist eine Tochtergesellschaft von ConvaTec plc. ConvaTec ist ein FTSE-notiertes, weltweit tätiges Unternehmen für Medizinprodukte und -technologien, das sich auf Therapien für das Management chronischer Erkrankungen konzentriert und führende Marktpositionen in den Bereichen fortschrittliche Wundversorgung, Stomaversorgung, Kontinenzversorgung und Infusionsversorgung innehat.

Medtronic arbeitet global zusammen, um die Art und Weise zu verändern, wie Menschen mit Diabetes umgehen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Diabetesversorgung zu verbessern, indem es den Zugang erweitert, die Versorgung integriert und die Ergebnisse verbessert. So können Menschen mit Diabetes mehr Freiheit und eine bessere Gesundheit genießen.

Medtronic plc (www.medtronic.com) mit Hauptsitz in Dublin, Irland, ist eines der weltweit größten Unternehmen für Medizintechnologie, -dienstleistungen und -lösungen und engagiert sich für die Linderung von Schmerzen, die Wiederherstellung von Gesundheit und die Verlängerung des Lebens für Millionen Menschen auf der Welt. Medtronic beschäftigt weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiter und unterstützt Ärzte, Krankenhäuser und Patienten in mehr als 150 Ländern. So engagiert sich das Unternehmen mit Partnern in aller Welt für eine bessere Gesundheitsversorgung - Further, Together.

