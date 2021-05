Medtronic GmbH

Medtronic gibt CE-Zeichen für EVOLUT(TM) PRO+ TAVI-System zur Behandlung von Patienten mit symptomatischer schwerer Aortenklappenstenose in Europa bekannt

Bild-Infos

Download

Dublin/Meerbusch (ots)

Medtronic führt das neue Evolut(TM) PRO+ TAVI-System mit vier Klappengrößen und niedrigem Einführprofil ein

Medtronic plc (NYSE:MDT), ein weltweit führender Anbieter von Therapien zur Behandlung von Herzklappenerkrankungen, gab heute die CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne) des Evolut(TM) PRO+ TAVI-Systems bekannt. Es ist das TAVI-System der neuesten Generation und baut auf der bewährten selbstexpandierenden, supra-anulären Evolut(TM) Plattform auf. Das Evolut(TM) PRO+ System verfügt über vier Klappengrößen, die mit einem äußeren Perikardumschlag für eine optimierte Abdichtung versehen sind, und ermöglicht so die Versorgung eines breiten Patientenspektrums (für selbstexpandierende TAVI-Technologien). Die Zulassung folgt einer kürzlich erteilten Indikationserweiterung für die Evolut(TM)-Plattform in Europa für die Behandlung von Patienten mit schwerer Aortenklappenstenose und geringem Operationsrisiko. Diese Indikationserweiterung ermöglicht außerdem die Behandlung von Patienten mit schwerwiegender Stenose einer bikuspiden Aortenklappe, die ein mäßiges, hohes oder sehr hohes Mortalitätsrisiko während eines chirurgischen Eingriffs haben.

"Mit der Ausweitung der TAVI-Therapie auf eine breitere Patientenpopulation, einschließlich der Patienten mit geringem Operationsrisiko und Patienten mit bikuspiden Klappen, wird die richtige Klappentechnologie zu einem ausschlaggebenden Faktor bei der Behandlungsentscheidung", sagte Haim Danenberg, M.D., Ph.D., Professor für Medizin und Leiter der Interventionellen Kardiologie am Wolfson Medical Center in Israel. "Herzteams streben nach einer Klappenlösung, die sicher, effektiv und langlebig ist. Wir brauchen ein System, das durch die Leistenarterie eingeführt werden kann, ohne dass die Wirksamkeit beeinträchtigt wird, wie z. B. die Reduzierung von paravalvulären Leckagen und das Erzielen einer hervorragenden Hämodynamik. Aufgrund ihres Designs und ihrer langjährigen Erfahrung mit außergewöhnlichen klinischen Ergebnissen ist die Evolut(TM) TAVI-Plattform gut geeignet, um diese Anforderungen zu erfüllen."

Das Evolut(TM) PRO+ System ist in vier Klappengrößen erhältlich. Die Klappen 23-29mm sind für eine Behandlung durch Zugangsgefäße mit einer Größe ab 5,0 mm geeignet, wobei die 34-mm Klappe für Gefäße ab 6,0 mm zugelassen ist. Die Prothese besteht aus einem Nitinolstent, welcher in seinem unteren Teil eine Bioklappe aus Schweinperikard mit einem zusätzlichen äußeren Perikardumschlag enthält. Dadurch wird der Oberflächenkontakt und die Gewebe-Interaktion zwischen der Klappe und dem nativen Aortenanulus maximiert. Das System verfügt zudem über eine integrierte Inline-Schleuse, die es Ärzten ermöglicht, Patienten mit unterschiedlichen anatomischen Voraussetzungen mit einem niedrigen Einführprofil zu behandeln. In Übereinstimmung mit dem bewährten Design der Evolut(TM)-Plattform, besteht auch die PRO+ Klappe aus einem selbstexpandierenden Nitinolrahmen, mit dessen Hilfe sich die Ersatz-Herzklappe mit konsistenter Radialkraft an die Form des nativen Anulus anpasst.

"Anatomische Variationen der Gefäße sind oft eine Herausforderung und erfordern eine maßgeschneiderte Transkatheter-Klappenauswahl", sagte Nicolas Van Mieghem, M.D., Ph.D., Professor für interventionelle Kardiologie, Abteilung für Kardiologie, Thoraxcenter, Erasmus University Medical Center Rotterdam. "Dies ist das erste Mal, dass europäische Ärzte Zugang zu der großen 34-mm-Klappe mit äußerem Perikardumschlag für Patienten mit großen Anatomien haben."

Eine schwere Aortenklappenstenose tritt auf, wenn die Klappensegel steif und verdickt sind und sich nur schwer öffnen und schließen. Das Herz muss somit härter arbeiten, um das Blut in den Rest des Körpers zu pumpen, was die täglichen Aktivitäten einer Person beeinträchtigt. Unbehandelt können Patienten mit symptomatischer schwerer Aortenstenose in nur zwei Jahren an Herzversagen sterben.

"Wir glauben, dass die konsequente Weiterentwicklung der CoreValve(TM)/Evolut(TM)-Familie von supraanulären Transkatheter-Aortenklappen zu einer fortschreitenden Verbesserung der Patientenergebnisse führen wird", sagte Jeffrey J. Popma, M.D., Vice President und Chief Medical Officer für die Geschäftsbereiche Koronar-, Nierenersatz- und strukturelles Herz. "Das Evolut(TM) PRO+ System wird den Herzteams eine Klappe mit starker hämodynamischer Leistung und einem geringem Einführprofil bieten, wodurch mehr Patienten über einen transfemoralen Zugang statt über alternative Zugangsmethoden behandelt werden können. Der zusätzliche Perikardumschlag bei der 34 mm Evolut(TM) PRO+ kann auch den Grad von paravalvulären Leckagen reduzieren."

Die Evolut(TM) TAVI-Plattform, einschließlich der TAVI-Systeme Evolut(TM) R, Evolut(TM) PRO und Evolut PRO+, ist in den USA und in Ländern, die das CE-Zeichen anerkennen, für symptomatische Patienten mit schwerer nativer Aortenklappenstenose in allen chirurgischen Risikokategorien (extrem, hoch, mittel und niedrig) indiziert.

In Zusammenarbeit mit führenden Klinikern, Forschern und Wissenschaftlern aus aller Welt bietet Medtronic die breiteste Palette innovativer Medizintechnik für die interventionelle und operative Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen und Herzrhythmusstörungen an. Medtronic hat es sich zum Ziel gesetzt, die hochwertigsten Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die weltweit für Patienten und medizinisches Fachpersonal gleichermaßen klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

Über Medtronic

Medtronic plc (www.medtronic.com) mit Hauptsitz in Dublin, Irland, ist eines der weltweit größten Unternehmen für Medizintechnologie, -dienstleistungen und -lösungen und engagiert sich für die Linderung von Schmerzen, die Wiederherstellung von Gesundheit und die Verlängerung des Lebens für Millionen Menschen auf der Welt. Medtronic beschäftigt weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiter und unterstützt Ärzte, Krankenhäuser und Patienten in mehr als 150 Ländern. So engagiert sich das Unternehmen mit Partnern in aller Welt für eine bessere Gesundheitsversorgung - Further, Together.

Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Risiken und Unsicherheiten, wie sie in den von Medtronic bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hinterlegten regelmäßigen Berichten dargestellt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Voraussagen abweichen.

Original-Content von: Medtronic GmbH, übermittelt durch news aktuell