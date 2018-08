Polaroid präsentiert mit digitaler Sofortbildkamera Polaroid Mint 2-in-1 und digitalem Polaroid Mint Sofortbilddrucker im Taschenformat zwei Messeneuheiten auf der IFA

Berlin (ots/PRNewswire) - Fotografieren und direkt Ausdrucken, egal wo man ist: Polaroids neueste Innovationen sorgen für modernes Flair

(IFA Stand Nr. 107, Halle 25) - Polaroid hat heute seine neuesten Innovationen im Bereich Fotodruck vorgestellt - zum einen die Polaroid Mint 2-in-1, eine digitale Sofortbildkamera mit Druckausgabe, und zum anderen den portablen Polaroid Mint Sofortbilddrucker im Taschenformat. Die Polaroid Mint Kamera macht nicht nur das Fotodrucken so einfach wie nie, sondern ist mit ihrem eleganten und modernen Design auch der perfekte Begleiter für unterwegs. Der Polaroid Mint Pocket-Printer wiederum vereint neueste Technologie für schnellere und leistungsfähigere Druckfunktionen in jetzt noch schlankerem Format.

"Wir freuen uns, die Polaroid Mint Kamera und den Pocket-Printer in der Polaroid-Familie willkommen heißen zu können und sie im Rahmen der IFA auf dem europäischen Markt zu präsentieren", erklärt Oskar Smolokowski, CEO von Polaroid BV. "Die Geräte bieten dem Verbraucher das Neueste in digitaler Sofortdrucktechnologie, Portabilität und Simultanbenutzbarkeit. Polaroid ist seit 80 Jahren Garant für einfach zu bedienende, tragbare Produkte, die für Gemeinschaft sorgen und die Leute über das Medium Foto zusammenbringen - und das Polaroid Mint-Aufgebot erweitert diese Mission jetzt auf das mobilste Format überhaupt, nämlich 2" x 3" (5,08 cm x 7,62 cm)".

Polaroid Mint 2-in-1: Digitale Softbildkamera und Drucker in Einem

Die Polaroid Mint Kamera macht es einfacher denn je, Momente fotografisch einzufangen und Sofortbilder auszudrucken, die ein Leben lang halten. Das Gerät besticht durch schlankes, vertikales Design und lebendige Fotos in hochwertiger Qualität. Die Bedienung ist denkbar simpel: einfach einen der drei Modi Farbe, Schwarz-Weiß oder Sepia auswählen, je nach Bedarf einen Rahmen hinzufügen, den Auslöser drücken, und schon wird das Foto gedruckt. Zu den Merkmalen der Polaroid Mint Kamera gehören:

- 16-Megapixel Digitalkamera - MicroSD-Kartensteckplatz zur Unterstützung von bis zu 256 GB Speicherplatz - Integrierter Spiegel für Selfies - Automatischer LED-Blitz - Selbstauslöser - Erhältlich in schwarz, weiß, rot, blau und gelb - UPE: 99,99 USD

Polaroid Mint: Digitaler Sofortbilddrucker im TaschenformatMit dem digitalen Taschendrucker Polaroid Mint lässt sich jedes Foto unterwegs vom Smartphone oder Tablet aus ausdrucken. Der Drucker wird über Bluetooth mit der Polaroid Mint-App auf dem Smartphone vernetzt und druckt in weniger als einer Minute beeindruckende Hochglanz-Farbfotos im Format 2" x 3" (5,08 cm x 7,62 cm). Die App bietet ein beispielloses Spektrum an Tools für Nachbearbeitung, Filter, Rahmen, Sticker und mehr, so dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Dieser schlanke, leichte Drucker ist ein leistungsstarkes Gerät, dessen Akkulaufzeit für 50 Fotos reicht. Zusätzliche Features sind:

- Standard-USB-Ladekabel und Anschluss - Die Polaroid Mint -App ist sowohl mit iOS- als auch mit Android-Geräten kompatibel - Erhältlich in schwarz, weiß, rot, blau und gelb - UPE: 129,99 USD

Sowohl die Polaroid Mint Kamera als auch der Polaroid Mint Drucker setzen auf die von ZINK entwickelte tintenfreie Zero Ink®-Drucktechnologie. ZINK ist eine revolutionäre Technologie für digitale Geräte, die von Polaroid selbst stammt und dann in ein unabhängiges Unternehmen ausgegliedert wurde. Ein ZINK-fähiger Drucker nutzt Wärme zur Aktivierung und Einfärbung von Kristallen in den Grundfarben Cyan, Gelb und Magenta, die im Papier eingebettet sind. Das Ergebnis sind hochwertige, beständige und wischfeste Farbfotos, ganz ohne Tintenpatronen, Farbbänder oder Toner. Der Druck der Bilder im Polaroid Fotoformat 2" x 3" (5,08 cm x 7,62 cm) dauert weniger als eine Minute und ermöglicht die sofortige Weitergabe an Freunde oder Familienmitglieder.

Die vom autorisierten Polaroid-Lizenznehmer C+A Global angebotene digitale Sofortbildkamera Polaroid Mint und der digitale Sofortbild-Taschendrucker Polaroid Mint werden im vierten Quartal 2018 weltweit im Handel erhältlich sein. Beide Produkte stehen auf der IFA an Stand Nr. 107 in Halle 25 für Demos zur Verfügung. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte polaroid.com

Informationen zu Polaroid

Polaroid genießt als eine der renommiertesten Marken weltweit Vertrauen und Respekt. Das Unternehmen blickt auf eine 80-jährige Geschichte zurück, die mit der Entwicklung des Sofortbildfilms begann. Das gesamte Sortiment des Unternehmens steht wie die Marke für Spaß, sofortige Freude und kreative Freiheit. Das Polaroid Classic Border Logo bezieht sich auf die Anfänge der Polaroid Sofortbildfotografie und zeichnet Produkte der Marke Polaroid aus. Weitere Informationen finden Sie unter Polaroid. http://www.polaroid.com/.

Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum, Polaroid Classic Border Logo und Polaroid Mint sind Marken der PLR IP Holdings, LLC, die unter Lizenz verwendet werden.

Informationen zu ZINK Holdings LLC

ZINK Holdings LLC ist ein privat geführtes Unternehmen, das gegründet wurde, um die wie Magie anmutenden ZINK Zero Ink®-Produkte für Millionen von Kunden zugänglich zu machen. ZINK ist der Entwickler der ZINK-Drucktechnologie und Erfinder, Hersteller und Lieferant des ZINK-Papiers. Die entsprechende ZINK-Papiertechnologie wird von Partnerfirmen genutzt, die ZINK-fähige Produkte unter ihren jeweiligen Marken auf den Markt bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ZINK.com

ZINK, Zero Ink, und hAppy sind Marken der ZINK Holdings LLC.

Kontakt für C+A Global: Resound Marketing Ali Krueger 609-279-0050 x114 ali@resoundmarketing.com

Kontakt für Polaroid: Tracey Benjamini R&J Strategic Communications 908-722-5757 tbenjamini@randjsc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735758/Polaroid___mint_pocket_printer.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/735759/Polaroid___mint_shoot_and_print.jpg

Original-Content von: Polaroid, übermittelt durch news aktuell