Telekom veranstaltet erstmals #DABEI Festival auf der IFA

Die Telekom macht ihren IFA-Auftritt (6.-11.09.2019) in diesem Jahr erstmals zum #DABEI Festival. In Halle 21a wird das Unternehmen 5G-Anwendungen und Magenta Produkt- und Servicewelten erlebbar machen. Zudem bietet die Telekom ein Sechs-Tage-Programm mit Workshops, Talks, Podcasts, Gaming, DJ-Sets und Live-Konzerten. Mit dabei sind die Band "Die Fantastischen Vier", Fußballer Thomas Müller, Schauspieler Lars Eidinger, Autorin Sophie Passmann, Influencer Erik Scholz, Deutschlands bekannteste Coderin Aya Jaff und der Sozialaktivist Ali Can. Musikalische Highlights sind die Auftritte von Mogli, Amilli, Alli Neumann, dem Bonner Beethoven Orchester und vielen weiteren. Für Erholung, Bewegung und Spaß sorgt der Außenbereich mit Roller-Skate-Jam und Wellness-Sessions. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.dabei-festival.de.

Ausgewählte Programm-Highlights des #DABEI Festivals Ort: Telekom Bühne in Halle 21a

Freitag, 6.9. | 15:00-15:45 Uhr | Live Podcast-Aufzeichnung Lars Eidinger und Gesine Kühne Gesine Kühne spricht im Telekom Electronic Beats Podcast mit Schauspieler und DJ Lars Eidinger. Bei der Live-Aufzeichnung des Podcast geht es um die Kunst des Mixens, eklektische Popmusik, das Berliner Nachtleben und mehr.

Samstag, 7.9. | 11:00-11:45 Uhr | Talk Thomas Müller vom FC Bayern München Sein Name wird wie kaum ein anderer mit dem FC Bayern assoziiert. Bayern-Angreifer Thomas Müller besucht am Samstag den Telekom-Stand auf der IFA. Auf der Bühne in Halle 21a spricht er über die aktuelle Saison und seine Eindrücke von den neusten Gadgets der Telekom.

Samstag, 7.9. | 15:00-15:45 Uhr | Live Podcast-Aufzeichnung Die Fantastischen Vier und Mogli Was "Die Fantastischen Vier" anlässlich ihres 30ten Band-Jubiläums alles planen, verraten die Musiker im Gespräch mit Mogli. Die Sängerin ist Host des neuen "Hautnah #dabei Podcast" der Telekom, der am Samstag um 15:00 Uhr live mit Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon aufgezeichnet wird.

Samstag, 7.9. | 16:30-17:15 Uhr | Live-Konzert Alli Neumann Alli Neumann gilt als neue Hoffnung der jungen deutschen Musikszene. Wer ihren alternativen Pop live hören will, hat dazu am Samstag um 16:30 Uhr am Stand der Telekom Gelegenheit.

Sonntag, 8.9. | 11:00-11:45 Uhr | Live-Konzert Bonner Beethoven Orchester Noch hat das große Beethoven-Jubiläum nicht begonnen, da machen sich auf der IFA seine Vorboten schon bemerkbar. Das Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Dirk Kaftan tritt live auf der Telekom-Bühne auf.

Sonntag, 8.9. | 12:00-12:45 Uhr | Talk Sophie Passmann Die Autorin und Radiomoderatorin Sophie Passmann besticht auf Twitter und Instagram mit kluger Ironie und Schlagfertigkeit. In ihrem Talk spricht sie über Authentizität in Sozialen Medien und politische Bildung auf Instagram.

Sonntag, 8.9. | 16:30-17:00 Uhr | Live Act Mogli Beim Live Act können sich die IFA-Besucher*innen von der zauberhaften Stimme von Mogli überzeugen. Und wer noch mehr von der Sängerin hören möchte, kann sich den "Hautnah #dabei Podcast" anhören. Als Host des neuen Telekom-Podcast führt die 25-Jährige Gespräche mit Gästen aus Mode, Kunst, Sport und Musik. Es geht darum, was Teilhabe für sie bedeutet. Auf der IFA finden mehrere Live-Aufnahmen statt.

Montag, 9.9. | 16:30-17:00 Uhr | Live Act Amilli Die junge Singer/Songwriterin Amilli gehört zu den ganz großen Newcomer-Talenten der deutschen Musiklandschaft. Ihre Musik ist eine Mischung aus R&B und Soul.

Dienstag, 10.9. | 15:00-15:45 Uhr | Live Podcast-Aufzeichnung Erik Scholz Erik Scholz fällt nicht nur durch seine roten Haare auf. Mit seinem coolen Stil und seiner offenen, charmanten Art hat sich der 21-Jährige zu einem Top-Influencer entwickelt. Bei der Live-Aufzeichnung des "Hautnah #dabei Podcast" spricht er mit Mogli daüber, wie wichtig für ihn die Offenheit gegenüber Menschen ist, die nicht der Norm entsprechen.

WORKSHOPS und DIY-Angebote

Wem es nach der Begutachtung all der technischen Neuheiten und Haushaltsgeräte in den IFA-Hallen in den Fingern juckt, kann am Telekom-Stand in Halle 21a selbst aktiv werden und kreative Ideen umsetzen. Die DIY-Angebote reichen von Upcycling, Handlettering, Fadenkunst bis hin zur Gestaltung von T-Shirts mit QR Code.

Mehrmals täglich gibt es außerdem "How to-Workshops". Beim "How to-Podcast"-Workshop erklären Experten von einfachton.de, wie man Hörer- und Hörerinnen fesselt und spannende Geschichten erzählt. Wer seine Programmier- und Designkenntnisse weiterentwickeln oder an Themen wie Robotics oder Drohnen interessiert ist, hat dazu im "Code+Design Workshop" Gelegenheit. Und alle, die einmal selbst hinter dem DJ-Pult stehen möchten, können sich beim DJ-Workshop Skills und Techniken für das perfekte Auflegen zeigen lassen. Beim Einstieg in die Welt der Beats und Rhythmen hilft Profi DJ Lilli von Native Instruments.

