Deutsche Telekom AG

Entspannen mit der Magenta Virtual Reality App

Bonn (ots)

- Mit Meditationsvideos einfach Stress abbauen - Exklusive 3D-Filme kostenlos verfügbar - Partner Magic Horizons entwickelt Relax-Erlebnisse

Meditieren mit der Magenta Virtual Reality (VR) App: Kurz vor dem internationalen Weltgesundheitstag am 7. April präsentiert die Telekom ein neues Programm zur Entspannung. Exklusive Videos zeigen, wie beruhigend schon wenige Minuten in einer virtuellen Fantasiewelt sein können. Alle Meditationen gibt es ab sofort kostenlos in der Magenta VR App.

Mit ihrer hohen Auflösung verfügen die Filme über beeindruckende Dreidimensionalität. So wird ein Gefühl von Realität erzeugt. Die üblichen Apps erreichen dieses Erlebnis bisher nicht. Geeignet sind die VR-Videos für jeden. Besonders helfen sie Personen mit starken mentalen Belastungen. Auch Menschen in medizinischen Langzeit-Behandlungen bieten die Videos Therapie-Ansätze. Entwickelt wurden die 360-Grad-Videos in Kooperation mit dem Software-Unternehmen Magic Horizons.

Das Relax-Angebot der Telekom bietet fünf Anwendungen:

- Echoes in White ist eine Reise durch Fantasiewelten. Sie lädt zum Träumen und Verweilen ein. Melodische E-Gitarren und Ambient Beats wirken wohltuend auf die mentale Gesundheit. Länge: circa sechs Minuten.

- Breathe & Relax: Atem- und Meditationsübungen, die zu einem Zustand tiefer Entspannung und Verlangsamung der Atemfrequenz führen. Naturgeräusche, sphärische Klänge und eine beruhigende Stimme begleiten die Übung. Sie fördert die Regeneration von Körper und Geist. Länge: circa sieben Minuten.

- Sunny Island entführt in die unberührten Landschaften der Sonneninsel Kreta. Türkisblaues Meer und weiße Strände laden zum Entschleunigen ein. Ethno-Musik und mystische Klänge der Hang Drum sorgen für Entspannung. Wellness für die Seele. Länge: circa fünf Minuten.

- Green Mountains - ein Relax-Erlebnis inmitten der grünen Berglandschaften des Voralpenlandes. Untermalt wird diese virtuelle Reise von chilligen Beats und relaxten Trompetensoli mit orchestraler Begleitung. Die grünen Farbwelten haben einen besonders beruhigenden Effekt. Länge: circa fünf Minuten.

- Dolphins' Dance - Delfine hautnah beim Schwimmen begleiten. Die wohltuende Wirkung der Meeressäuger auf die menschliche Psyche ist wissenschaftlich erwiesen. Sie lässt sich auch in die virtuelle Realität übertragen. Ethnische Gesänge, mystische Flötenmelodien und Tribal Beats runden das Erlebnis ab. Länge: circa fünf Minuten.

Über die Magenta VR App

Die Magenta Virtual Reality (VR) App für iOS, Android, Daydream und Oculus bündelt Telekom Angebote aus Sport, Musik, Bildung und Unterhaltung. Die App funktioniert mit und ohne VR Brille. App und Videos stehen nicht nur Kunden der Telekom zur Verfügung: Auch Kunden anderer Telekommunikationsanbieter können den Dienst kostenfrei herunterladen und nutzen. Das Angebot umfasst teilweise exklusiv für die Telekom produzierte Inhalte. Daneben können User auch Partner Content von National Geographic und Twentieth Century Fox nutzen.

