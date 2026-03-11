DERMALOG Identification Systems GmbH

DERMALOG establece nuevos estándares de rendimiento en el último benchmark de huellas dactilares del NIST

Hamburgo, Alemania (ots)

DERMALOG demuestra un rendimiento excepcional en el benchmark NIST FRIF TE E1N, combinando identificación de huellas dactilares de alta precisión con una velocidad sobresaliente y plantillas compactas para una identificación biométrica rápida y escalable en grandes bases de datos nacionales.

DERMALOG obtuvo excelentes resultados en la más reciente evaluación FRIF TE E1N del NIST (National Institute of Standards and Technology), uno de los benchmarks más respetados del mundo para tecnologías de identificación por huellas dactilares. La evaluación mide con qué precisión y eficiencia los sistemas biométricos identifican a las personas dentro de bases de datos que contienen millones de registros.

DERMALOG se destacó como uno de los participantes con mejor desempeño, combinando una precisión de identificación excepcional con una alta eficiencia de procesamiento, lo que demuestra su capacidad para impulsar sistemas biométricos de alta demanda que operan a escala nacional.

En la categoría Class B (Identification Flats), DERMALOG logró un resultado particularmente notable. Actualmente, la empresa es uno de los únicos dos participantes que alcanzan cero falsas no identificaciones (FNIR) con una tasa de falsas identificaciones positivas FPIR ≤ 0.001. Además, el sistema de DERMALOG opera más de 10 veces más rápido que el único otro sistema que alcanza el mismo nivel de referencia. Esta combinación de precisión y rendimiento es especialmente crítica para aplicaciones reales como el control fronterizo, las operaciones policiales y la emisión segura de documentos de identidad.

DERMALOG también demostró una eficiencia de almacenamiento excepcional. Su arquitectura compacta de plantillas requiere solo aproximadamente una sexta parte del almacenamiento utilizado por otros participantes, lo que reduce los costos de infraestructura y permite implementaciones AFIS y ABIS altamente escalables.

“Estos resultados validan nuestro liderazgo tecnológico”, afirmó Günther Mull, CEO de DERMALOG. “Nos enfocamos en ofrecer el equilibrio óptimo entre precisión, velocidad y escalabilidad. La última evaluación del NIST demuestra claramente que DERMALOG está diseñado para ofrecer rendimiento a gran escala.”

Con estos sólidos resultados en el benchmark del NIST, DERMALOG refuerza su posición como líder global en sistemas avanzados de identificación biométrica.

