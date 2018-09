500 Millionen US-Dollar für Mega-Logistikpark in Katar / Ehrhardt + Partner Gruppe (EPG) und NBK unterzeichnen Absichtserklärung / Marco Ehrhardt (sitzend links, geschäftsführender Gesellschafter der Ehrhardt + Partner Gruppe) und H.E. Scheich Nawaf Al Thani (sitzend rechts, Chairman der NBK-Gruppe)... mehr Bild-Infos Download

Boppard-Buchholz (ots) - Die Ehrhardt + Partner Gruppe (EPG) und Nasser Bin Khaled International, ein Tochterunternehmen von Nasser Bin Khaled and Sons, haben anlässlich der deutsch-katarischen Investmentkonferenz in Berlin eine Absichtserklärung für die Errichtung und den Betrieb eines gemeinsamen hochmodernen, vollautomatischen Mega-Logistikparks in Katar unterzeichnet. Damit sollen die stark steigenden Anforderungen an die Logistik in der Region erfüllt werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Bau des weltweit einzigartigen Logistikzentrums beträgt 500 Millionen US-Dollar.

Um die Anforderungen an dem kontinuierlich wachsenden Logistikbedarf in Katar gerecht zu werden, soll in der Nähe von Doha ein Mega-Logistikpark entstehen. Die Absichtserklärung für die Investition von 500 Millionen US-Dollar zur Umsetzung des Mega-Logistikparks unterzeichneten H.E. Scheich Nawaf Nasser Bin Khaled Al-Thani, Chairman der NBK-Gruppe, und Marco Ehrhardt, geschäftsführender Gesellschafter der E+P-Gruppe, im Beisein des Botschafters des Staates Katar in Deutschland Scheich Saoud bin Abdulrahman al-Thani, dem katarischen Minister für Stadtverwaltung und Umwelt H.E. Mohammed bin Abdullah al-Rumaihi sowie dem Vorsitzenden der Qatari Businessmen Association H.E. Sheikh Faisal bin Qassim al-Thani, anlässlich der '9. deutsch-katarischen Investmentkonferenz' im Maritim Hotel in Berlin. "Durch die Zusammenarbeit mit der EPG bringen wir die neueste Technologie in der digitalen und intelligenten Logistik nach Katar und verwandeln die Region zugleich zu einem weltweit führenden Logistikstandort", erklärt H.E. Scheich Nawaf Bin Nassar Al-Thani in Berlin. Die EPG ist Europas Marktführer für intelligente Logistik und digitalisierte Lagerverwaltung und betreut unter anderem so renommierte Kunden wie DHL, Fiege, Hellmann, Rossmann, Volkswagen, Pilatus, BOMAG und viele andere. "Wir sind seit mehr als zehn Jahren im Mittleren Osten mit einem eigenen Logistics Solutions Center (LSC) und Projektteams in Dubai vertreten und haben bereits zahlreiche große Logistikprojekte in der Region realisiert", betont Marco Ehrhardt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NBK und darauf, gemeinsam einen der größten Logistikparks der Welt zu planen und umzusetzen."

