Warth & Klein Grant Thornton: wachstumsstärkste Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton ist im vergangenen Geschäftsjahr um 30,5 Prozent gewachsen. Damit ist sie die wachstumsstärkste Gesellschaft unter den 25 größten deutschen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften Deutschlands.

Dabei sind allein zwölf Prozent des Wachstums organisch, die anderen rund 18 Prozent beruhen auf dem Zusammenschluss mit Trinavis sowie den Investitionen in den Geschäftsbereichen Advisory und Legal.

So lautet das Ergebnis der aktuell veröffentlichten Lünendonk®-Studie 2020 der "Führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Gesellschaften in Deutschland".

Warth & Klein Grant Thornton hat sich im vergangenen Geschäftsjahr auf einen Umsatz von 136,6 Mio. Euro katapultiert. Damit verteidigt die Gesellschaft nun ihren Platz 10 auf der Lünendonk®- Liste und baut den Abstand zum 11. Platz deutlich aus.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es unterstreicht unsere funktionierende strategische Aufstellung. Wir zeigen organisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen, nutzen aber gleichzeitig das Potential von sinnvollen Zusammenschlüssen und Kooperationen", sagt Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton.

"Unsere marktfähige und marktnahe Ausrichtung wird offensichtlich honoriert. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir auch das gegenwärtige Geschäftsjahr mit weiterem Wachstum beschließen werden", so Häger.

Über Warth & Klein Grant Thornton:

Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit über 56.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in rund 140 Ländern.

In Deutschland betreuen mittlerweile über 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Traditionelle Arbeitsschwerpunkte der Gruppe sind Audit & Assurance, Tax, Legal, Private Finance, Advisory sowie Business Process Solutions.

