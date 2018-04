Warth & Klein Grant Thornton: Beteiligung an der HANSE Consulting Gruppe

Düsseldorf/Hamburg (ots) - Zusammenschluss fördert Synergien und entwickelt Marktpotentiale

Die Warth & Klein Grant Thornton AG hat sich an der HANSE Consulting-Gruppe in Hamburg beteiligt. Nach einer Übergangszeit wird HANSE Consulting unter "HANSE Consulting - affiliated with Warth & Klein Grant Thornton " firmieren und durch ein entsprechendes Branding die Zugehörigkeit zu Warth & Klein Grant Thornton unterstreichen. Mittelfristig sollen auch die Büros beider Gesellschaften an den gemeinsamen Standorten Hamburg, Düsseldorf und München zusammengelegt werden.

Mit dem Zusammenschluss setzt Warth & Klein Grant Thornton konsequent seine Wachstumsstrategie um. Von der Beteiligung an der etablierten und angesehenen HANSE Consulting-Gruppe verspricht sich Warth & Klein Grant Thornton so einen deutlichen Ausbau der Kompetenzen in der Leistungsoptimierung, in der Sanierung und Restrukturierung, im M&A Angebot sowie im Interim Management von mittelständischen Unternehmen mit entsprechender Wahrnehmung im Markt.

Die HANSE Consulting-Gruppe sieht durch den Zusammenschluss Kompetenzzuwächse im Bereich Corporate Finance & Advisory Services sowie in der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung. Durch den Zugang zu internationalen Märkten erwartet HANSE Consulting verbesserte Serviceoptionen für bestehende Mandate wie auch Chancen für weiteres Wachstum im In- und Ausland.

HANSE Consulting wird auch zukünftig eigenständig am Markt mit seinem Leistungsangebot Sanierung, Restrukturierung, Ertragssteigerung, Distressed M&A und als Interim Management Provider agieren und wie bisher von den sieben Partnern, die auch weiterhin maßgeblich am Unternehmen beteiligt sind, geführt werden.

Gemeinsam besser als allein

Warth & Klein Grant Thornton Senior Partner Dr. Kai Bartels betont: "Mit dem Zusammenschluss folgen wir der Logik, dass wir gemeinsam ein attraktiveres Angebot im Markt platzieren können, als jeder einzelne von uns für sich allein."

"Größe für sich gesehen ist natürlich kein Qualitäts- oder Alleinstellungsmerkmal", so Bartels weiter, "deshalb steht der Nutzen für unsere Mandanten, für unser Angebot am Markt und für unsere Mitarbeiter im Vordergrund unseres Bestrebens."

Wettbewerbsfähigkeit stärken und Synergien nutzen

Stefan Kleiner, Gründungspartner der HANSE Consulting-Gruppe sieht in dem Zusammenschluss deutliche Wettbewerbsvorteile für beide Partner: "Der Bedarf an Beratung zur Leistungsoptimierung und Ertragssteigerung wächst gerade bei mittelständischen Unternehmen. Gemeinsam können wir hier besser bestehen und inhaltlich wie wirtschaftlich ein besonders attraktives Angebot machen."

Internationales Geschäft ausbauen

Die gemeinsame Gesellschaft wird unter dem Dach von Grant Thornton das internationale Geschäft weiterentwickeln. "Auch der deutsche Mittelstand orientiert sich zunehmend internationaler, die Notwendigkeit qualifizierter Beratung zur Leistungsoptimierung macht auch vor Landesgrenzen nicht halt. Die Zusammenarbeit mit Grant Thornton hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt und wir werden unser internationales Angebot auch in der Unternehmensberatung weiter ausbauen", so Warth & Klein Grant Thornton Senior Partner Dr. Kai Bartels.

Über Warth & Klein Grant Thornton:

Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland neben börsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte der Arbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 135 Ländern.

Über die HANSE Consulting-Gruppe:

Als Unternehmensberatung für den Mittelstand ist die in Hamburg ansässige HANSE Consulting seit rund 23 Jahren mit mehr als 600 Projekten erfolgreich. Vor allem im Bereich der Leistungsoptimierung sowie der Restrukturierung von mittelständischen Unternehmen haben sich deren Berater einen besonderen Namen gemacht. Die HANSE Consulting-Gruppe ist in Hamburg, Düsseldorf und München aktiv und beschäftigt insgesamt 42 Mitarbeiter, davon 25 am Standort Hamburg.

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

Karl-Heinz Heuser

Heuser Agentur für Strategie- und Kommunikationsberatung

Telefon: + 49 221 397 503-50

Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.de

für Warth & Klein Grant Thornton und die HANSE Consulting-Gruppe

Original-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell