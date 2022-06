Amazon.de

Prime Day ist zurück

am 12. und 13. Juli weltweit mit tollen Rabatten für Prime-Mitglieder

München (ots)

Das zweitägige Shopping-Event beinhaltet Angebote aus allen Kategorien von Top-Marken sowie kleinen und mittleren Unternehmen

Frühe Prime Day Angebote mit Produkten von bekannten Marken starten am 21. Juni. Ab 06. Juli mit Rabatten auf ausgewählte Amazon Geräte wie Echo Dot

Prime-Mitglieder können außerdem tolle Preise gewinnen, wenn sie bei kleinen und mittleren Unternehmen einkaufen unter www.amazon.de/primedaygewinnspiel

Amazons jährlicher Prime Day findet in diesem Jahr am 12. und 13. Juli statt. Das 48-stündige Event startet am 12. Juli um Mitternacht und läuft bis einschließlich 13. Juli für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Singapur, Spanien, Großbritannien, den USA und - zum ersten Mal - Polen und Schweden. Darüber hinaus wird der Prime Day erstmalig nach Ägypten gebracht, das sich damit Indien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten für ein Shopping-Event zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer anschließt.

Kund:innen können Produkte von Top-Marken und teilnehmenden Händler:innen einkaufen, darunter viele kleine und mittlere Unternehmen. Neue Angebote aus allen Kategorien - von Fashion und Elektronik bis hin zu Spielzeug und Haushalt - werden im Lauf des Prime Day freigeschaltet und bieten viele tolle Rabatte.

"Gemeinsam mit den kleinen Unternehmen und Top-Marken, die unsere Mitglieder lieben und denen sie vertrauen, freuen wir uns, Kund:innen weltweit die besten Prime Day Angebote aller Zeiten zu bieten", sagt Jamil Ghani, Vice President Amazon Prime. "Dieses Jahr machen wir es Mitgliedern besonders einfach, die besten Angebote zu finden - von personalisierten Empfehlungen bis hin zu Alexa-Erinnerungen. Nie war es einfacher für Prime-Mitglieder, das Beste aus dem Prime Day herauszuholen."

Die Angebote starten ab 21. Juni

Kund:innen müssen sich nicht bis zum Prime Day gedulden, um einzukaufen, denn frühe sowie neue, exklusive Angebote für Prime-Mitglieder sind schon ab dem 21. Juni erhältlich. Alle frühen Prime Day Angebote finden Kund:innen unter www.amazon.de/primeday.

Amazon Geräte : Ab dem 06. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet.

: Ab dem 06. Juli hohe Rabatte auf ausgewählte Amazon Geräte, darunter Echo Dot (3. und 4. Generation), Echo Show 5 (2. Generation), Fire TV Cube, Blink Kameras, Ring Home Security und Fire 7 Kids Pro Tablet. Amazon Music Unlimited : Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen.

: Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten ab 24. Juni für kurze Zeit die Möglichkeit, den Service mit Zugang zu über 90 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden ohne Werbeunterbrechungen vier Monate lang gratis zu nutzen. Zusätzlich können Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht kennen und beim Prime Day ausgewählte Amazon Echo-Geräte einkaufen, den Service sechs Monate lang gratis nutzen. Kindle Unlimited : Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren.

: Prime-Mitglieder können die ersten drei Monate ihrer Mitgliedschaft kostenfrei genießen. Kindle Unlimited ermöglicht unbegrenzten Zugriff auf über eine Million Kindle eBooks, eMagazine und tausende Hörbücher, darunter Bestseller von Top-Autoren. Amazon Fashion: Ab 28. Juni erhalten Prime-Mitglieder Rabatte auf ausgewählte Kleidung, Schuhe und Accessoires von Amazon Marken wie Amazon Essentials, The Drop, Iris & Lilly und weiteren.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen einkaufen

In diesem Jahr ist es einfacher als je zuvor, kleine und mittlere Unternehmen beim Prime Day zu unterstützen.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen einkaufen und die Chance auf große Gewinne erhalten: Ab dem 21. Juni und bis 11. Juli erhalten Kund:innen für jeden Euro, der bei teilnehmenden Unternehmen ausgegeben wird, die Chance auf tolle Gewinne. Zusätzlich haben hunderte von Kund:innen die Möglichkeit, Geschenkkarten zu gewinnen. Unter www.amazon.de/primedaygewinnspiel sind weitere Informationen zu der Aktion verfügbar.

Auf das Zeichen für kleine und mittlere Unternehmen achten: Kund:innen können Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen bei Amazon.de mithilfe der neuen Markierung entdecken und einkaufen. Das neue Zeichen macht es noch einfacher für Kund:innen, Produkte von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von Handmade Händler:innen zu finden. Weitere Informationen und kuratierte Sammlungen gibt es unter www.amazon.de/kleineunternehmen .

Vorbereitung auf Prime Day

Dieses Jahr macht Amazon die Vorbereitung für Prime Day noch einfacher als je zuvor. Mitglieder können auf sie zugeschnittene Produktempfehlungen und Benachrichtigungen für Angebote erhalten. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/primeday abonnieren oder 30 Tage lang gratis nutzen.

Benachrichtigungen für personalisierte Empfehlungen einstellen: Prime-Mitglieder können Benachrichtigungen abonnieren, die sich an ihren letzten Amazon Suchen und zuletzt angesehenen Produkten orientieren. Dafür besuchen sie ab sofort die Prime Day Seite in der Amazon App für iOS und Android. Sobald der Prime Day gestartet ist, erhalten sie Push-Benachrichtigungen zu den verfügbaren Angeboten auf ihr Smartphone oder Tablet.

Benachrichtigungen von Alexa erhalten: Dank Alexa verpassen Prime-Mitglieder keine Angebote. Sie können Produkte zu ihrer Wunschliste oder ihrem Einkaufswagen hinzufügen oder für später speichern. Alexa wird sie benachrichtigen, sobald die Angebote verfügbar sind.

Ultimate Crown einschalten: Prime-Mitglieder rund um die Welt können am 10. Juli um 01:00 Uhr nachts einschalten und Ultimate Crown, das Gaming-Event des Sommers unter Twitch.tv/Crown verfolgen. Dabei erwartet sie ein hochkarätiges Aufgebot an Spieler:innen und Streamer:innen, die live in der HyperX Arena in Las Vegas antreten.

Einkaufen und Gutes tun: Bei AmazonSmile ist das gewohnte Amazon Angebot für Kund:innen verfügbar - mit dem Vorteil, dass ein Teil vom Verkaufserlös ohne Extrakosten an eine gemeinnützige Organisation ihrer Wahl ausgezahlt wird. Nach der Auswahl einer Organisation kann AmazonSmile auch ganz einfach in der aktuellen Version der Amazon App für Smartphones verwendet werden. Dazu können Kund:innen die Funktion im Menüpunkt "Programme und Funktionen" aktivieren und so mit jedem qualifizierten Einkauf über die App automatisch ihre ausgewählte Organisation unterstützen.

