Amazon.de

Amazon Original Comedy-Show One Mic Stand startet am 15. Juli bei Prime Video I Teaser-Trailer, Key Art & Bildmaterial

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Amazon Original Show One Mic Stand treffen fünf gefeierte deutsche Comedians auf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und laden sie in ihre Welt ein - auf die Bühne vor großes Publikum für ihren ersten Comedy-Auftritt.

Dort werden sie von Moderator und Comedian Tedros 'Teddy' Teclebrhan und der 15-köpfigen One Mic Stand-Showband in Empfang genommen. Zwischen Ausschnitten aus den Coaching-Sessions der Teams begeistert Teddy die Zuschauer:innen mit exklusiven Performances, schlüpft in unterschiedlichste Rollen und beweist sein Talent als Entertainment-Allrounder mit einer mitreißenden Bühnenshow.

Alle fünf Episoden stehen ab 15. Juli 2022 exklusiv auf Prime Video zum Streamen bereit.

Prime Video veröffentlicht einen ersten Teaser.

Die Key Art zu One Mic Stand finden Sie hier.

Die Show:

One Mic Stand begleitet fünf Teams, jeweils aus erfahrenen Bühnen-Comedians und prominenten Stand-up-Anwärter:innen, auf dem Weg zum ersten Comedy-Auftritt der Prominenten - und zwar auf der großen Showbühne. Dabei kommen die persönlichen und spaßigen Momente der Trainings-Duos nicht zu kurz. Angeheizt von der Showband und Comedy-Multitalent Teddy, steht für das Publikum in jeder Episode nur eine entscheidende Frage im Raum: Kann der Prominente das Publikum zum Lachen bringen oder sinkt die Stimmung beim finalen Stand-up-Auftritt in den Keller? Die erfahrenen Comedians zeigen den Comedy-Neulingen in One Mic Stand auch, wie es richtig geht. Zuschauer:innen können sich in jeder Episode auf einen Stand-up-Auftritt der versierten Comedy-Stars freuen. Die Amazon Original Show wurde im Herbst 2021 aufgezeichnet und von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert.

Die Teams:

Harald Schmidt schickt die Nationalspieler und Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer zum Comedy-Crashkurs. Mit seiner langjährigen Late Night-Show-Erfahrung zeigt er den Fußballstars, wie sie beim Show-Publikum die besten Treffer landen. Hummels passt vor der Bühnenshow zu Kramer. Nutzt der die große Chance auf den Jubel des One Mic Stand-Publikums? Bilder finden Sie hier.

Comedian und Autor Michael Mittermeier nimmt Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse mit auf ein Comedy-Abenteuer: Vom Londoner Tanzparkett, für erste Stand-up-Versuche nach Berlin und hinauf auf die One Mic Stand-Show-Bühne. Bilder finden Sie hier.

One Mic Stand-Moderator Tedros 'Teddy' Teclebrhanbegleitet Fahri Yardim auf seinem Weg zur ersten Bühnenshow. Kann der Schauspieler und Produzent auch ohne Drehbuch lustig sein? Bilder finden Sie hier.

Torsten Sträter unterstützt Model und Victoria's Secret-Engel Lorena Rae bei ihrem Ausflug in die Comedy-Welt. Dass sie eine gute Figur macht, steht außer Frage, aber wird auch gelacht? Bilder finden Sie hier.

Hazel Brugger hilft ihrem guten Bekannten Prof. Dr. Karl Lauterbach: Noch vor seiner Ernennung zum Gesundheitsminister ließ sich der Wissenschaftler und Politiker auf das Comedy-Abenteuer ein. Erste Bilder finden Sie hier.

One Mic Stand wurde von LEONINE Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Executive Producer sind Fred Kogel, CEO und Co-Head of Entertainment von LEONINE Studios, Nina Etspüler, Co-Head of Entertainment von LEONINE Studios (Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt) und Pierre Uebelhack (Global Gladiators, Deutschland sucht den Superstar), Producerin ist Lilli Feigenbutz. Die Regie der Bühnenshow führt Johannes Spiecker (Wer stiehlt mir die Show, Joko & Klaas gegen ProSieben), Regisseur der dokumentarischen Begleitung aller Comedy-Teams ist Ngo the Chau (Tatort, Bad Banks). Chefautoren der Show sind Ralf Kabelka (Harald Schmidt, Heute Show, Neo Magazin) und Claudius Pläging (Die Carolin Kebekus Show, Pastewka, Der Vorname).

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell