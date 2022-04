Amazon.de

Eine Amazon-Studie zeigt, dass Investoren bevorzugt in nachhaltige Start-Ups investieren

München (ots)

Zwei deutsche Start-ups gehören zu den ersten, die im Mai dem neuen Amazon Launchpad Sustainability Accelerator angehören werden. In diesem Programm werden Produkte entwickelt, die vorteilhaft für die Umwelt sind - indem Lieferketten, verwendete Materialien und Verpackungsmaterial nachhaltiger gestaltet werden.

Start-ups mit einem ausgeprägten Nachhaltigkeitsprofil werden von Investoren im Schnitt um 16 % höher bewertet. So planen acht von zehn Investoren, in den nächsten zwölf Monaten in umweltfreundlichere Start-ups zu investieren.

Eine neue unabhängige Studie von Amazon zeigt: 73 % von über 103 Early-Stage-Investoren in ganz Deutschland fordern genauere Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie von Start-ups, bevor sie sich für eine Investition entscheiden. 80 % der befragten Investoren gaben zudem an, dass sie in ökologisch nachhaltigere Start-ups investieren wollen. Auch werden Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil im Schnitt um 15,9 % höher bewertet. Dies verdeutlicht die Chancen, die sich Unternehmern bieten, wenn sie nachhaltigere Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln.

Zeitgleich mit den Ergebnissen der Studie gaben Amazon und die Klimainnovationsinitiative der Europäischen Union (EIT Climate-KIC) die zwölf Start-ups bekannt, welche am ersten Amazon Launchpad Sustainability Accelerator teilnehmen werden. Aus Deutschland haben es zwei aufstrebende Unternehmen geschafft. Mehr als 1.200 Unternehmen aus Europa hatten sich für den Accelerator beworben, um Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells zu erhalten.

Jedes Start-up im Accelerator hat sich zum Ziel gesetzt, die Umweltauswirkungen seiner Produkte zu verringern - ein zunehmend wichtiger Faktor bei der Gewinnung von Investoren.

Die Start-ups aus Deutschland kommen aus dem Raum München und Berlin:

adrop entwickelt nachfüllbare Handdesinfektionsmittel, die zu 100 % aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen und für deren Verpackung recycelte Materialien verwendet werden.

baybies stellt vegane, geschlechtsneutrale Babypflegeprodukte her - mit dem Ziel, den Planeten für nachfolgende Generationen zu bewahren.

Die Gewinner des Amazon Launchpad Sustainability Accelerators erhalten ein Unterstützungspaket im Wert von mehr als 35.000 Euro: Dies beinhaltet eine Anschub-Förderung, AWS Activate Credits und Amazon Advertising Credits sowie professionelles Mentoring und einen maßgeschneiderten Lehrplan. Zudem erhalten die Start-ups für die Dauer des Programms Zugang zu einem speziellen Accelerator-Raum in der Londoner Amazon-Zentrale sowie ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu Amazon Launchpad. Dies schließt im Besonderen strategische Unterstützung und Marketing-Premium-Vorteilen ein.

Alle Accelerator-Teilnehmer werden ein Climate Impact Assessment von Impact Forecast durchlaufen: So kann gewährleistet werden, dass die Produkte im Accelerator nachhaltiger sind als das aktuelle Angebot. Das Assessment wird den Teilnehmern auch dabei helfen, neue Inhaltsstoffe, Rohstoffe, recycelte Materialien sowie andere Innovationen zu berücksichtigen, um nachhaltigere Produkte zu entwickeln und anzubieten. Ausführliche Informationen über den Amazon Launchpad Sustainability Accelerator finden Sie hier.

Über Amazon: Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon ist bestrebt, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige der Dinge, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aboutamazon.de und folgen Sie @AmazonNews.

Über Amazon Launchpad: Amazon Launchpad wurde 2015 eingeführt und ist nun in ganz Europa in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Indien und Australien verfügbar. Amazon Launchpad hat mehr als 2.200 Startups in Europa unterstützt, welche nun über 30.000 Produkte auf Amazon.de gelistet haben. In diesen Jahren hat Amazon Launchpad mit über 200 führenden Risikokapitalfirmen, Acceleratorn und Crowdfunding-Plattformen zusammengearbeitet, um Start-ups bei der Markteinführung ihrer Produkte zu unterstützen. Weitere Informationen über Amazon Launchpad finden Sie hier.

Zusammensetzung des Amazon Launchpad Sustainability Accelerators: Führungskräfte von Amazon und EIT Climate-KIC, darunter Aditi Singh, Amazon Launchpad General Manager, Aimee Apel, EIT Climate-KIC Accelerator Lead, Cyrus Wadia, Head of Sustainable Products Worldwide, Amazon, und Adiari Vazquez, Ph.D., The Climate Pledge Fund bei Amazon, gehören dem Amazon Launchpad Sustainability Accelerator Advisory Committee an. Sie halfen bei der Auswahl der aufstrebenden Start-Ups und sind an der Durchführung des Programms beteiligt.

Über EIT Climate-KIC: EIT Climate-KIC ist Europas Initiative für klimafreundliche Innovationen. Die Initiative möchte den Übergang zu einer CO2-neutralen und klimaresilienten Welt beschleunigen, indem ein systemischer Wandel ermöglicht wird. EIT Climate-KIC hat ihren Hauptsitz in Amsterdam, agiert von 13 Standorten in ganz Europa aus und ist in 39 Ländern tätig. EIT Climate-KIC wurde 2010 gegründet und wird hauptsächlich vom Europäischen Institut für Innovation und Technologie (EIT) finanziert, einer Einrichtung der Europäischen Union.

