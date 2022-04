Amazon.de

Die Discounter melden sich zum erneuten Schichtbeginn: Drehstart für Staffel 2 der Amazon Exclusive Serie, produziert von Christian Ulmen und Carsten Kelber

München (ots)

- Prime Video bestätigt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Amazon Exclusive Serie Die Discounter begonnen haben. Produziert von Christian Ulmen (Jerks) und Carsten Kelber (Jerks) für Pyjama Pictures, können sich Prime-Mitglieder auf neue Episoden rund um das Personal aus dem Feinkost Kolinski ab 2022 exklusiv bei Prime Video freuen.

- Ein erstes Bild vom Set der neuen Staffel finden Sie hier.

So geht es weiter in Die Discounter:

Die neuen Episoden erzählen den teils wahnwitzigen Alltag im Feinkost Kolinski in Altona weiter. Bei allen Konflikten im und um das Team von Filialleiter Thorsten Kruse (Marc Hosemann) wird schnell klar: Es gibt wieder Chaos- und Schockmomente en Masse.

Der Filialleiter steht schwer unter Druck. Der Umsatz ist im Keller, das Gesundheitsamt rückt an, und schließlich setzt ihm seine Chefin noch die Pistole auf die Brust. Auch diverse Liebesbeziehungen im Markt sorgen für ordentlich Stress. Als wenn das nicht schon genug Konfliktpotenzial hätte, herrscht weiter ständig Ärger mit den anderen Kolinski Filialen. Der ewige Streit gipfelt beim Sommerfest in einem absoluten Höhepunkt...

Zum Cast der zweiten Staffel gehören unter anderem wieder Marc Hosemann als Thorsten, Bruno Alexander als Titus, Klara Lange als Pina, Ludger Bökelmann als Peter, Rapperin Nura Habib Omer als Flora, Marie Bloching als Lia, Merlin Sandmeyer als Jonas, David Ali Rashed als Sammy, Doris Kunstmann als Frau Jensen und Wolfgang Michael als Wilhelm. Auch in den neuen Episoden können sich Prime-Mitglieder auf Gastauftritte freuen, darunter Frederick Lau und Kida Khodr Ramadan.

Christian Ulmen und Carsten Kelber fungieren erneut als Produzenten von Die Discounter. Für das Drehbuch zeichnen wieder Oskar Belton, Emil Belton und Bruno Alexander von "Kleine Brüder" verantwortlich, die auch die Regie und den Schnitt der Amazon Exclusive Serie übernehmen. Max Mattis (Kleine Brüder) fungiert als Producer, Katrin Weikart als Buch-Producer.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell