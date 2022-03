Amazon.de

Drehstart für neuen deutschen Amazon Original Film Sachertorte

- Der mitreißende Liebesfilm wird für Prime Video in Wien und Berlin gedreht

Prime Video investiert weiter in den Deutschen Film. Nach dem Start des ersten Amazon Original Films von Amazon Studios am 29. Dezember 2021, One Night Off, kündigt Prime Video sein nächstes Filmprojekt im deutschsprachigen Raum an: Zusammen mit DCM Pictures produziert Amazon Studios den romantischen Film Sachertorte für einen weltweiten Start bei Prime Video. Die Dreharbeiten finden in Wien und Berlin statt.

Tine Rogoll feiert als Regisseurin ihr Spielfilmdebut und versammelt einen Cast aus hochtalentierten Newcomern und hochkarätigen Schauspielern aus der österreichischen und deutschen Theater- und Filmwelt. Es spielen Max Hubacher (Mario, Der Hauptmann), Michaela Saba (Das Netz - Prometheus), Maeve Metelka (Der Kommissar und die Eifersucht), Krista Stadler (Krampus, Maikäfer flieg), Karl Fischer (Donna Leon, Murer - Anatomie eines Prozesses), Samuel Koch (Sturm der Liebe, Draußen in meinem Kopf), Detlev Buck (Wir können nicht anders, Greenlight- German Genius) und weitere.

Zum Inhalt: Karl trifft Nini und verliebt sich auf den ersten Blick. Doch die wenigen wundervollen Stunden, die die beiden zusammen in Berlin verbringen, enden in einem furchtbaren Missgeschick, bei dem Karl ihre Nummer verliert. Das einzige, was er sicher weiß ist, dass seine Traumfrau jeden Geburtstag um 15 Uhr im berühmten Café Sacher bei einem Stück Original Sacher-Torte verbringt. Karl beschließt dort auf sie zu warten - jeden Nachmittag.

"Mit Sachertorte haben wir das perfekte Thema für unseren nächsten Amazon Original Film aus Deutschland gefunden", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Der unterhaltsame Liebesfilm ist ein modernes Märchen über das Suchen und Finden der wahren Liebe. Die Geschichte vereint traditionelle Elemente mit einer neuartigen, humorvollen und klugen Erzählweise und ist der perfekte Film für graue Herbsttage, an denen wir uns nach etwas Wärme und Geborgenheit sehnen."

"Sachertorte zeigt uns, dass wir im Leben manchmal aktiv Chancen ergreifen müssen", so Kirstin Wille, Produzentin bei DCM. "Schritte wagen, die wir uns sonst nie trauen würden, denn daraus kann etwas ganz Besonderes entstehen. Wir freuen uns die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Amazon Studios mit dem besonderen Liebesfilm Sachertorte fortsetzen zu können."

Sachertorte ist eine Produktion von DCM Pictures für Amazon Studios. Produzent:innen sind Kirstin Wille (Bibi & Tina - Die Serie), Christoph Daniel (Fabian oder der Gang vor die Hunde, Lindenberg! Mach Dein Ding) und Marc Schmidheiny (Schumacher,Fabian oder der Gang vor die Hunde). Der Film wird maßgeblich in Wien gedreht. Die Film AG und die Produzent:innen Johanna Scherz und Alexander Glehr sind die Service Produzenten in Österreich. Sachertorte basiert auf einer Idee von Robin Getrost (Summertime Blues), der in Zusammenarbeit mit Stephanie Leitl auch das Drehbuch verfasste.

