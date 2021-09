Amazon.de

FC Bayern - Behind the Legend startet am 2. November exklusiv bei Amazon Prime Video

München (ots)

- Die sechsteilige Dokumentation nimmt Prime-Mitglieder exklusiv hinter die Kulissen des deutschen Rekordmeisters mit.

- Die Doku-Serie gibt bisher nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußball-Stars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld

- Simon Verhoeven und Nepomuk V. Fischer bilden das Regie-Duo der Amazon Original Serie, Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann (W&B Television)

- Die offizielle Key Art zur Amazon Original Serie ist hier verfügbar

FC Bayern - Behind the Legend, die Dokumentation, die Prime-Mitglieder hinter die Kulissen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München mitnimmt, startet exklusiv am 2. November bei Prime Video. Die Amazon Original Serie gibt nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußball-Stars des Vereins, auf dem Spielfeld und im privaten Umfeld. Produziert von W&B Television für Amazon Prime Video, bietet die sechsteilige Dokumentation einen nie dagewesenen Zugang zum FC Bayern München - angefangen beim Sieg im Champions-League-Finale in Lissabon 2020, während der ereignisreichen Saison 2020/21 bis zum emotionalen Saisonfinale. Zudem begleitet FC Bayern - Behind the Legend die Menschen, die den Verein prägen und ihn großgemacht haben - vom Präsidenten, den Spielern bis zur Teammanagerin. Dabei geht es auch um die Historie des Vereins und seine Schicksalsmomente sowie das Bild, das andere von ihm haben. Alle sechs Episoden stehen ab 2. November exklusiv bei Prime Video zum Streamen bereit.

Mit Zugang zu über 2000 Stunden Roh- und Archivmaterial sowie hunderten Drehtagen an über 25 Locations und mehr als 145 geführten Interviews für die Serie sind Fans nicht nur bei den entscheidenden Momenten der Saison 2020/21 dabei, sondern lernen auch die Menschen kennen, die hinter dem Mythos des deutschen Rekordmeisters stehen. FC Bayern - Behind the Legend blickt in der intensiven Zeit nach der erfolgreichsten Saison der Club-Historie - der Saison 2019/20 - in das Herz des Vereins. Nah wie nie zuvor begleiten die Filmemacher Simon Verhoeven und Nepomuk V. Fischer die Mannschaft und die Führungsetage in einer historischen Phase des Übergangs, in der sich der Verein wieder neu erfinden muss - stets getreu dem berühmten Motto von Oliver Kahn: "Weiter, immer weiter". Für die Amazon Original Doku-Serie erlaubt der FC Bayern München in der herausfordernden Saison 2020/21 zum ersten Mal in seiner Geschichte einen umfassenden Blick in die Kabine und hinter die Kulissen des Vereins inklusive emotionalen Ausbrüchen der Spieler in der Kabine, den Gesprächen auf der Trainerbank und den Stars des deutschen Rekordmeisters wie zum Beispiel Thomas Müller, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Manuel Neuer von ihrer persönlichen Seite. Zudem feiert die Serie die unvergesslichen Erfolge, beleuchtet die Schicksalsmomente des Clubs und verknüpft die Kapitel der Vergangenheit mit aktuellen Entwicklungen.

Die Amazon Original Serie FC Bayern - Behind the Legend wird von W&B Television produziert. Executive Producer sind Quirin Berg und Max Wiedemann. Für die Regie zeichnen Simon Verhoeven und Chefkameramann Nepomuk V. Fischer verantwortlich.

Die Doku-Serie FC Bayern - Behind the Legend ist die neueste Produktion in der Reihe an exklusiv bei Prime Video verfügbaren Sportdokumentationen wie Inside Borussia Dortmund, All Or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Take Us Home: Leeds United, Six Dreams, Alonso, Steven Gerrard's Make Us Dream, El Corazón de Sergio Ramos und SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legendsowie ein noch unbetitelter Dokumentations-Film über den Weltfußballer Robert Lewandowski, der 2022 starten wird. Zusätzlich haben Prime-Mitglieder in Deutschland ab diesem Herbst Zugriff auf die Highlight-Spiele der UEFA Champions League am Dienstag, von den Playoffs bis zum Halbfinale, ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft.

