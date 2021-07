Amazon.de

Amazon Studios produziert neue deutsche Comedy-Serie Love Addicts

München (ots)

- Love Addicts wird in 2022 weltweit exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar sein

Amazon Studios verkündet heute die Entwicklung der neuen deutschen Comedy-Serie Love Addicts. Die Amazon Original Produktion widmet sich dem abenteuerlich-aufregenden, turbulenten und spaßigen Liebes- und Paarungsverhalten von vier Hamburger Mittzwanzigern. Die acht halbstündigen Folgen starten 2022 weltweit exklusiv bei Prime Video.

Ob Dating-Apps, One-Night-Stands oder bis an die Tür gelieferte Sexspielzeuge - den Liebesbedürfnissen von Dennis, Nele, Mo und Katrin scheinen keine Grenzen gesetzt. Oder etwa doch? Dennis schafft es nicht, sich von seiner besitzergreifenden Freundin zu trennen. Nele verjagt mit ihren Märchenphantasien selbst die perfektesten Typen. Mo erstarrt, wenn er kurz davor ist, eine emotionale Verbindung einzugehen, und Katrin verzichtet strikt auf Gefühle, gleicht diese aber mit ausreichend Sex aus. In einer Selbsthilfegruppe treffen sie aufeinander und müssen sich gemeinschaftlich der Frage stellen, warum ihnen allen die Sache mit der Liebe eigentlich immer so schwer fällt...

"Mit Love Addicts dürfen sich Prime-Mitglieder auf eine wilde, überraschende und lebensnahe Comedy-Serie über Liebe und Freundschaft im digitalen Zeitalter freuen", sagt Philip Pratt, Leiter Amazon Studios Deutschland. "Die Amazon Original Serie verfolgt vier wundervolle Hauptcharaktere, die durch eine Welt voller furchtbarer Ex-Beziehungen, Dating-Apps und enttäuschender One-Night-Stands manövrieren, um die Liebe fürs Leben zu finden."

Die Produzenten Tobias Rosen (ROCCA verändert die Welt, Watu Wote) und Bernd von Fehrn (KBV - Keine besonderen Vorkommnisse, Die Kinder von Windermere) fügen hinzu: "In herausfordernden Zeiten wie diesen ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft und dem "Wir-Gefühl" ausgeprägter denn je. Unsere vier diversen Charaktere scheinen zwar auf der rastlosen Suche nach Liebe, doch letztlich begleiten wir sie beim Finden eines vielleicht noch größeren Schatzes - der Freundschaft untereinander. Mit Julia Drache und den weiteren Autor:innen haben wir ein großartiges Team, um dies berührend, wahrhaftig und mit jeder Menge Humor zu erzählen. Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Amazon Studios und die Chance, diese besondere Serie nun mit ihnen zum Leben zu erwecken."

Die Amazon Original Serie wird von Warner Bros. International Television Production für Amazon Studios realisiert und basiert auf einer Idee von Marian und Marco Grönwoldt. Headwriter ist Julia Drache gemeinsam mit Staff Writer Burkhardt Wunderlich, Isaiah Michalski und Gemma Michalski. Produziert wird die Amazon Original Serie von Tobias Rosen, Bernd von Fehrn sowie Marie Rechberg.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell