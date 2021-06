Amazon.de

Amazon zeigt Prime Day Show mit Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi als dreiteiligen Musikevent für Fans auf der ganzen Welt

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Zur Feier des Prime Day wird die Prime Day Show ab 17. Juni bei Amazon Prime Video verfügbar sein - Hochauflösendes Bildmaterial hier - Weitere Informationen zum Prime Day hier

Amazon gibt heute die Stars der diesjährigen Prime Day Show bekannt: Die mehrfach ausgezeichneten und bahnbrechenden Künstler Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi sind Teil eines dreiteiligen Musikevents von Amazon Music, das herausragende Musiker und Entertainer zur Feier von Amazons Prime Day vereint. Alle drei Episoden der Prime Day Show stehen Amazon-Kunden auf der ganzen Welt ab dem 17. Juni für 30 Tage lang zum kostenlosen Streaming zur Verfügung, eine Prime-Mitgliedschaft wird nicht benötigt.

"Mit Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi zu arbeiten und ihre Musik durch kreative Ideen zum Leben zu erwecken, war unglaublich", so Ryan Redington, VP Music Industry bei Amazon Music. "Diesen weltweit anerkannten Künstlern dabei zuzusehen, wie sie drei Shows aus den Tiefen ihrer Vorstellungskraft geschaffen haben, war mit nichts zu vergleichen, was wir je zuvor gemacht haben. Wir sind begeistert, dass wir mit Fans auf der ganzen Welt diese drei bemerkenswerten Künstler und den Prime Day feiern können."

"Diese Kult-Stars haben nicht nur neue Wege in der Musik beschritten, sie sind auch inspirierende Geschichtenerzähler, Kulturgestalter und Visionäre," sagt Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios. "Wir sind begeistert, mit Billie, H.E.R. und Cudi zusammenzuarbeiten, um diese authentischen und zutiefst persönlichen Specials Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren und zeitgleich den Prime Day zu feiern."

Die Zuschauer der Prime Day Show werden drei einzigartige Erlebnisse genießen können, die Performance und Storytelling miteinander verbinden und die Fans in Welten entführen, die von Paris, dem Dunbar Hotel und dem Weltraum inspiriert sind.

PRIME DAY SHOW x BILLIE EILISH

Billie erweckt ein zeitloses Pariser Viertel mit einer Reihe von filmischen Darbietungen zum Leben. Der Film spielt in der Stadt, die als Geburtsstätte des Kinos bekannt ist und enthält neue Titel aus Billies kommendem Album Happier Than Ever. Diese atemberaubende musikalische Hommage wurde von Billies langjähriger Bewunderung für eine längst vergangene Ära inspiriert.

Prime Day Show x Billie Eilish wurde von Fremantle und Amazon Studios produziert, Regie führten Billie Eilish und Sam Wrench. Ashley Edens ist Executive Producer, Sam Wrench fungiert als Co-Executive Producer. Länge: ca. 27 Minuten

PRIME DAY SHOW x H.E.R.

Das einst als Zentrum der schwarzen Kultur in Los Angeles in den 1930er und 40er Jahren bekannte Dunbar Hotel beherbergte einige der prominentesten Persönlichkeiten seiner Zeit, darunter Musiker wie Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday und viele mehr. In einer modernen, musikalischen Hommage an dieses legendäre und wichtige Stück Geschichte und Kultur stellt sich H.E.R. vor, wie das Dunbar Hotel wohl wäre, wenn es im Jahr 2021 noch existieren würde, und performt neue Musik aus ihrem Album Back Of My Mind.

Prime Day Show x H.E.R. wurde von Fremantle, Wolf + Rothstein und Amazon Studios unter der Regie von child produziert. Ashley Edens fungierte als Executive Producer, zusammen mit Chad Taylor, Fam Rothstein und Sam Wrench als Co-Executive Producers. Länge: ca. 25 Minuten

PRIME DAY SHOW x KID CUDI

Auf seiner bisher größten Mission verlässt Kid Cudi die Erde, um in dieser interkosmischen Performance eine neue Gemeinschaft auf dem Mond zu gründen. Die Episode beinhaltet Musik aus seinem Album Man on the Moon III und Cudi arbeitete dafür mit dem International Space Orchestra zusammen. Das Orchester setzt sich aus Weltraumwissenschaftlern des NASA Ames Research Center, des SETI Institute und der International Space University zusammen und erschafft als seine Begleitband eine musikalische Begegnung von Optik, Klang und Raum.

The Prime Day Show x Kid Cudi wurde von Fremantle, Wolf + Rothstein, MAD SOLAR und Amazon Studios unter der Regie von Sam Wrench produziert. Ashley Edens fungierte als Executive Producer, Chad Taylor, Fam Rothstein und Sam Wrench sind Co-Executive Producer. Länge: ca. 25 Minuten

Ab sofort können Hörer von Amazon Music die offizielle Prime Day Show Playlist hier streamen oder einfach den Sprachbefehl "Alexa, spiel die Playlist Prime Day Show" nutzen, um die aktuellsten Hits von Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi zu genießen. Die Prime Day Show wird ebenfalls auf Twitch, bei IMDb TV und auf Amazon Geräten wie Fire TV, Echo Show und Fire Tablets über Prime Video zu sehen sein.

Um ihre einzigartige Performance zu feiern, präsentiert Billie Eilish außerdem eine Merchandise-Kollektion, die am 17. Juni parallel zum Prime Day exklusiv bei Amazon erhältlich sein wird. Fans können T-Shirts, Sweatshirts, Poster, Accessoires und mehr über www.amazon.de/billieeilish erwerben während sie die Prime Day Show x Billie Eilishsehen.

Den Prime Day feiern

Am 21. und 22. Juni findet das jährliche Prime Day Event von Amazon statt und läutet den Sommer mit zwei Tagen voller unglaublicher Angebote und den besten Ersparnissen ein, die Prime zu bieten hat. Das epische Shopping-Event bietet Prime-Mitgliedern über 2 Millionen Angebote in jeder Kategorie, darunter auch das Beste aus der Unterhaltungsbranche - Prime-Mitglieder, die Amazon Music Unlimited noch nicht ausprobiert haben, erhalten das beste Angebot aller Zeiten mit vier Monaten kostenlosem, unbegrenztem Zugang zu mehr als 70 Millionen Songs und Millionen von Podcast-Episoden, vollständig werbefrei. Prime-Mitglieder werden auch an diesem Prime Day wieder in der Lage sein, kleinere Unternehmen zu unterstützen, mehr als eine Million Deals von kleinen und mittleren Unternehmen werden zur Auswahl stehen. Jeder kann Prime beitreten oder eine 30-tägige kostenlose Testphase unter amazon.de/primeday starten, um am Prime Day teilzunehmen.

--- Ende ---

Über Billie Eilish

Die siebenfache GRAMMY-Award-Gewinnerin Billie Eilish aus Los Angeles, eine der größten Stars des 21. Jahrhunderts, bereitet sich aktuell auf den Release ihres neuen Albums Happier Than Ever am 30. Juli vor. Die 19-jährige Künstlerin aus Los Angeles schrieb 2020 Geschichte als sie als bisher jüngste Künstlerin bei den 62. Grammy Awards in allen wichtigen Kategorien nominiert wurde und gewann: Sie erhielt Auszeichnungen in den Kategorien "Best New Artist", "Album of the Year", "Record of the Year", "Song of the Year" und "Best Pop Vocal Album". Billie Eilish ist außerdem die jüngste Künstlerin, die mit "No Time To Die" einen offiziellen James-Bond-Titelsong geschrieben und aufgenommen hat. Kürzlich nahm sie bei den 63. GRAMMY Awards sowohl die Auszeichnung "Record of the Year" für "everything i wanted" als auch "Best Song Written for Visual Media" für "No Time To Die" mit nach Hause.

Über H.E.R.

In nur fünf Jahren hat H.E.R. bewiesen, dass sie eine vielseitige Größe im R&B-Genre ist, mit der man rechnen muss. Sie hat 13 Grammy-Nominierungen und vier Auszeichnungen erhalten, darunter den Song des Jahres für "I Can't Breathe" sowie einen Oscar für den besten Originalsong mit "Fight For You". H.E.R. hat bereits mit ihrer neuesten Single "Come Through" aus ihrem kommenden Album Back Of My Mind nachgelegt, das diesen Sommer erscheinen soll.

Über Kid Cudi

Im Laufe seiner musikalischen Karriere hat der Schauspieler, Grammy-Preisträger und mehrfach Platin-ausgezeichneter Künstler Kid Cudi sieben Studioalben veröffentlicht und insgesamt 22 Millionen Platten verkauft. Sein neuestes Album Man on the Moon III: The Chosen ist der dritte Teil seiner Man on the Moon- Alben-Trilogie und wurde im Dezember 2020 veröffentlicht.

Um die Prime Day Show auf Prime Video zu streamen, benötigen Kunden keine Prime-Mitgliedschaft, sondern lediglich ein kostenloses Amazon-Konto, das bei Amazon eingerichtet werden kann. Die Prime Day Show wird auch auf Twitch und IMDb TV zum Streamen verfügbar sein.

Mehr über Prime

Weltweit genießen mehr als 200 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kund:innen in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Prime Gaming sowie Premiumzugang zu Blitzangeboten. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in mehr als 20 deutschen Metropolregionen, und der Möglichkeit, ihre Amazon-Pakete kostenlos über den Amazon-Hub abzuholen und zurückzusenden - ein kontaktloser Abholservice ohne zusätzliche Kosten. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs mit Prime Now innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines 2-Stunden-Fensters liefern lassen, Prime-Mitglieder im südhessischen Raum können mit Prime Now bei einer lokalen tegut...-Filiale bestellen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München steht Prime-Mitgliedern AmazonFresh zur Verfügung, damit sie ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischem Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Bio-Produkten sowie allen wichtigen Produkten des täglichen Bedarfs bequem online erledigen können. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kund:innen, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

Über Prime Video

Prime Video bietet Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Filmen, Serienepisoden und Sport, die auf praktisch jedem Gerät angesehen werden können.

- In Prime enthalten: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden, darunter deutsche Amazon Originals wieWir Kinder vom Bahnhof Zoo, LOL: Last One Laughing , Deutschland89, SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, BEAT, Bibi & Tina - Die Serie undpreisgekrönte internationale Amazon Original Serien und Filme wie dieEmmy- und Golden Globe-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, den OSCAR-Gewinner Sound of Metal, den Golden Globe-Gewinner und OSCAR-nominierten Borat Anschluss Moviefilm, die OSCAR-Nominierten Time und One Night in Miami..., sowie The Boys, Der Prinz aus Zamunda 2, Tom Clancy's Jack Ryan, Sylvies Liebe und Upload . Zusätzlich stehen lizensierte Inhalte zur Verfügung. - Prime Video Channels: Prime-Mitglieder können Channels individuell buchen, darunter STARZPLAY, ARD Plus, ZDF Select, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels. - Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kund:innen digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien. - Schneller Zugriff: Kund:innen können Prime Video zu Hause oder unterwegs auf hunderten kompatiblen Geräten streamen - im Web oder mit der Prime Video App auf Smartphones, Tablets, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen und ausgewählte Smart-TVs. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man unter amazon.de/av-factsheet. - Unglaubliches Seherlebnis: Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kund:innen blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.

Über Amazon Music

Amazon Music definiert das Musikhören neu und bietet seinen Mitgliedern Millionen von Songs, tausende kuratierte Playlists und Radiosender, exklusive Amazon Original-Hörspiele und Podcasts - ganz einfach per Sprachsteuerung und ohne Werbeunterbrechungen. Prime-Mitglieder erhalten mit Amazon Music Zugriff auf mehr als 2 Millionen Songs - werbefrei und ohne Zusatzkosten. Amazon Music Unlimited enthält mehr als 70 Millionen Songs sowie die aktuellsten Neuerscheinungen und ist ab 3,99 EUR* / Monat erhältlich (*Preis abhängig von Nutzungsbedingungen). Amazon Music HD bietet On-Demand-Audio in Premium-Qualität und Zugang zu mehr als 70 Millionen Songs in High Definition (HD) und 7 Millionen Tracks in Ultra HD. Ohne Mitgliedschaft bietet Amazon Music Zugriff auf 2 Millionen Songs und kostenloses Streaming mit Werbeeinblendungen über die Amazon Music App. Alle Amazon Music Angebote beinhalten eine große Auswahl an Podcasts ohne zusätzliche Kosten, sowie Live-Streaming in Zusammenarbeit mit Twitch. Amazon Music ist online und offline auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV verfügbar. Musik, Hörspiele und Podcasts zu genießen war noch nie so intuitiv und einfach. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.amazon.de/AmazonMusic oder in der Amazon Music App.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf Kund:innen statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind nur einige Beispiele, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter aboutamazon.de und @AmazonNewsDE.

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell