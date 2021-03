Amazon.de

Drehstart zur zweiten Staffel der Amazon Original Serie Der Beischläfer mit Markus Stoll alias Harry G

- Alle acht neuen Episoden starten Ende 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Dreharbeiten finden in München statt

- Erste Bilder vom Set zur zweiten Staffel finden Sie hier.

- Neben Markus Stoll kehren ebenfalls Lisa Bitter, Helmfried von Lüttichau und Daniel Christensen zum Cast von Der Beischläfer zurück

- Murmel Clausen und Mike Viebrock sind Autoren der Amazon Original Serie, Regie führt Sebastian Sorger. Thomas Peter Friedl produziert die Serie, Co-Produzenten sind Gabriele Bartolomeo und Ralf Kotowski

MÜNCHEN, Deutschland; 26. März 2021 - Charlie Menzinger kehrt ans Amtsgericht zurück. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel Der Beischläfer haben heute in München begonnen. Die Hauptrolle übernimmt erneut der deutsche Comedian Markus Stoll - einem breiten Publikum besser bekannt als Harry G. Die acht neuen Episoden starten 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

"Der Drehstart zur zweiten Staffel von Der Beischläfer gibt großen Anlass zur Freude", sagt Hauptdarsteller und Comedian Markus Stoll. "Zum einen, weil ich mächtig stolz darauf bin, dass wir mit der ersten Staffel so erfolgreich und beliebt waren, dass eine zweite Staffel nun tatsächlich im Anmarsch ist. Zum anderen, weil ich mich wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit den Schauspielern und dem Team freue. Ich weiß zwar, mich erwartet sehr viel Arbeit, aber es erwartet mich auch eine Mordsgaudi. Und unsere Zuschauer auch ... aber die müssen noch bis Ende des Jahres warten."

"Charlie Menzinger hat als neue bayrische Charakterfigur zusammen mit dem gesamten Cast von Der Beischläfer Prime-Mitglieder weit über die Grenzen Süddeutschlands hinaus begeistert", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Wir freuen uns darauf, Markus Stoll als Charlie bei weiteren Fällen als Schöffe am Amtsgericht und seinen Bestrebungen "seine" Richterin doch noch für sich zu begeistern, zu begleiten."

So geht's weiter in Der Beischläfer:

Um wieder an der Seite "seiner" Richterin Dr. Julia Kellermann (Lisa Bitter) am Amtsgericht für Gerechtigkeit zu sorgen, muss der Schöffe Charlie Menzinger (Markus Stoll) zuallererst dafür sorgen, dass ihre Versetzung in die bayerische Pampa rückgängig gemacht wird. Denn zwischen den beiden hat sich in den vergangenen Monaten eine Verbundenheit entwickelt, die ihn auf mehr hoffen lasst. Doch bevor die aufkeimende Liebe zwischen den beiden ihre Chance bekommt, taucht Julias Ex Nico von Blomm (JJens Atzorn) auf. Doch nicht nur Nico, sondern auch die potentielle Berufung der Richterin ans Landgericht München droht Charlie und Julia auseinanderzureißen. Er muss alles daransetzen, Nico aus dem Rennen zu werfen und Julia für sich zu gewinnen.

Charlies bester Freund Xaver Holzapfel (Daniel Christensen) steckt indes in einer Sinnkrise. Der selbsternannte Entrepreneur findet keine neue Idee, bis er durch eine Überdosis Kugelfisch eine Erleuchtung hat: Er muss Künstler werden. Paul (Helmfried von Lüttichau) will sich währenddessen noch mehr um die bedürftigen Bewohner seines Viertels kümmern. Seine Idee ist einfach wie ehrenhaft: Er möchte mit einem Food Truck ein kostenloses Mahl für alle ausgeben, die es benötigen. Kein Wunder, dass das nicht nur die Bedürftigen auf den Plan ruft...

Neben Markus Stoll als Charlie Menzinger sind auch Lisa Bitter (Tatort, Dieses bescheuerte

Herz) als Richterin Dr. Julia Kellermann, Helmfried von Lüttichau (Hubert und Staller) als Paul Seidl und Daniel Christensen (Leberkäsjunkie, Sauerkrautkoma) als Xaver Holzapfel wieder in den Hauptrollen der Amazon Original Serie zu sehen. Zum Cast der zweiten Staffel von Der Beischläfer gehören zudem Jens Atzorn, Viktoria Ngotsé, Lily Forgách, Florian Jahr, Paul Sedlmeir, Michael Roll, Michael Brandner, Juliane Köhler, Götz Otto, Olivia Pascal und Mathilde Bundschuh.

Regie führt Sebastian Sorger (Lena Lorenz, Hubert und Staller), Autoren der Serie sind Murmel Clausen (Vaterfreuden, Die Bullyparade, Der Nanny) und Mike Viebrock (Servus Schwiegersohn, Zaun an Zaun). Als Produzent von Der Beischläfer zeichnet Thomas Peter Friedl für The Amazing Film Company verantwortlich. Co-Produzenten sind Gabriele Bartolomeo und Ralf Kotowski von der in München ansässigen Agentur Ring of Fire GmbH. Die Kamera führt Markus Selikovsky.

