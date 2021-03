Amazon.de

Der König aus Zamunda erwirbt fünf wertvolle europäische Wahrzeichen - Amazon Prime Video feiert heutigen Start von Der Prinz aus Zamunda 2

Bild-Infos

Download

München (ots)

Von: Abgesandter des Königreichs von Zamunda

An: Die internationale Presse

Betreff: Der Erwerb neuer zamundischer Denkmäler

Das Königreich Zamunda gab heute bekannt, dass Seine Königliche Hoheit, König Akeem Joffer, fünf wertvolle Wahrzeichen Europas erworben hat, um die Ankunft von Der Prinz aus Zamunda 2 bei Amazon Prime Video zu feiern.

Zu den Attraktionen und Gebäuden gehören: das Hofbräuhaus in München, die National Gallery in London, der Petit Palais in Paris, das Sanremo Casino in Sanremo und das Teatro Real in Madrid. Bilder der nun unter königlichem Besitz stehenden Wahrzeichen erhalten Sie hier.

Der Amazon Original Film Der Prinz aus Zamunda 2 startet heute in über 240 Ländern und Territorien weltweit bei Amazon Prime Video.

Darum geht's im Film:

Prinz Akeem (Eddie Murphy), mittlerweile König von Zamunda, kehrt mit seinem Vertrauten Semmi (Arsenio Hall) zurück, um sich auf ein völlig neues, urkomisches Abenteuer einzulassen, das sie rund um den Globus führt, vom üppigen und königlichen Land Zamunda bis in den New Yorker Bezirk Queens - da wo alles begann! Ebenfalls zurück kehren die beliebten Charaktere aus der Der Prinz aus Zamunda-Originalbesetzung, darunter König Jaffe Joffer (James Earl Jones), Königin Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) und die kunterbunte Barbershop-Crew. Zu diesem mit Stars gespickten Ensemble gehören Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha und Teyana Taylor, die die Fortsetzung von Der Prinz aus Zamunda zur meist erwarteten Komödie des Jahres machen.

Hier geht es zum offiziellen Trailer.

Regie: Craig Brewer

Drehbuch: Kenya Barris, Barry W. Blaustein, David Sheffield

Story: Barry W. Blaustein, David Sheffield, Justin Kanew

Basierend auf den von Eddie Murphy geschaffenen Charakteren

Produzenten: Kevin Misher, Eddie Murphy

Kostüme: Ruth E. Carter

Executive Producer: Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile, Andy Berman

Cast: Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes und James Earl Jones. Weitere Darsteller*innen: John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha, Bella Murphy.

#DerPrinzausZamunda2

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell