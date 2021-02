Amazon.de

Amazon Prime Video erhöht Investment in deutsche Amazon Originals

München (ots)

- Als neue Amazon Originals wurden heute unter anderem die Serienadaption des Fantasy-Klassiker Der Greif, das Reeperbahn-Drama Luden sowie eine Dokumentation hinter den Kulissen des FC Bayern München angekündigt

- Amazon Prime Video bestätigte zudem Sebastian Hellmann und Jonas Friedrich als erste Personalien für seine Übertragungen der UEFA Champions League

Amazon Prime Video stellte heute bei seinem Showcase-Event Prime Video Presents neue Amazon Originals vor, neue Staffeln beliebter und kommender Amazon Originals, erste Trailer kommender Highlights, exklusive Kooperationen und erste Personalien zur UEFA Champions League. Zu den Sprechern zählten neben den Gastgebenden Jennifer Salke (Leiterin Amazon Studios), Georgia Brown (Direktorin Europäische Originals), Philip Pratt (Leiter Deutsche Amazon Originals), Volker Neuenhoff (Leiter Deutsche Amazon Originals Unterhaltung) und Dr. Christoph Schneider (Geschäftsführer Prime Video Deutschland), herausragende Persönlichkeiten aus TV, Musik und Sport wie Moderatorin Nazan Eckes, Oliver Berben (Constantin Film), Otto Steiner (Constantin Entertainment), Quirin Berg (W&B Television), Rafael Parente (NEUESUPER), Manuel Neuer, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Michael Bully Herbig, Barbara Schöneberger, Anke Engelke, Max Giermann, Kurt Krömer, Teddy Teclebrhan, Bushido, und viele mehr. Mit der Ankündigung der neuen Amazon Original Serien Der Greif und Luden sowie der True-Crime Serie Gefesselt (Arbeitstitel), einer Kooperation mit Ziegler Film und Bestseller-Autor Sebastian Fitzek zu High-End Serienentwicklungen, neuer Staffeln für LOL: Last One Laughing, Binge Reloaded und Der Beischläfer sowie einer Dokumentation hinter den Kulissen des FC Bayern München unterstreicht Amazon Prime Video die Bedeutung des deutschsprachigen Raums für den Videostreaming-Dienst. Weitere neue Projekte werden in Kürze folgen.

"Unser Ziel ist es, großartige Originals für unsere Kunden in Deutschland zu schaffen, die auch ein globales Publikum begeistern", sagt Georgia Brown, Direktorin Europäische Amazon Originals bei Prime Video. "Zuschauer wollen einzigartige, authentische und unterhaltsame Geschichten sehen, die sie wirklich berühren. Wir verschreiben uns der Produktion einer größtmöglichen Vielfalt qualitativ hochwertiger deutscher Formate über alle Genres hinweg."

"Kommende Highlights wie die High-End Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und die Comedy-Show LOL: Last One Laughing zeigen unsere großen Ambitionen", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Amazon Studios. "Ich freue mich, dass wir mit dem Reeperbahndrama Luden und unserer ersten deutschen Fantasyserie Der Greif neue hochwertige deutsche Serien für unsere Millionen Prime-Kunden im deutschsprachigen Raum vorstellen können. Wir haben viele weitere großartige Ideen, freuen uns z.B. aufSerienprojekte mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek und Ziegler Film, eine weitere Staffel von LOL: Last One Laughing und viele weitere Formate in den kommenden Monaten."

"Mit unseren Amazon Sportdokumentationenhaben wir Maßstäbe für den Zugang für Sportfans geschaffen", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer Prime Video Deutschland. "Jetzt freue ich mich, dass wir Prime-Mitgliedern den großen FC Bayern München hautnah zeigen und noch nie dagewesene Einblicke geben können. Mit unseren Partnern von W&B Television kommen wir dem deutschen Rekordmeister und Triple-Sieger so nahe wie noch nie zuvor."

Alle Pressematerialien zu vorgestellten Formaten und Bilder vom Event finden Sie hier.

Alle Neuigkeiten, die bei Prime Video Presents vorgestellt wurden:

- UEFA Champions-League: Sebastian Hellmann (53) und Jonas Friedrich (41) stehen als erste Neuzugänge im Prime Video Team fest, das ab der Saison 2021/22 dienstags live durch die UEFA Champions League führen wird. Hellmann wird Moderator, Friedrich kommentiert das Geschehen auf dem Feld. Prime-Mitglieder sehen ab der kommenden Spielzeit 21/22 exklusiv das Top-Spiel der UEFA Champions League am Dienstag live sowie die Highlights aller übrigen Spiele des Tages. Prime Video zeigt 16 Spiele pro Saison, inklusive Playoffs, Gruppenphase und der K.o.-Spiele exklusive des Finales.

"Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, die UEFA Champions League für Amazon zu moderieren", sagt Sebastian Hellmann. "Wir wollen ein super Programm machen und den Zuschauern in Deutschland einen hohen Unterhaltungswert liefern. Mit vielen neuen und bekannten Gesichtern, auch was die Einbindung unserer Gäste und Experten anbelangt."

Jonas Friedrich: "Ich fühle mich geehrt und freu' mich wahnsinnig auf die UEFA Champions League bei Prime Video."

- FC Bayern München Dokumentation: Eine noch unbetitelte Amazon Sport-Doku hinter den Kulissen des FC Bayern München wird derzeit gedreht und dieses Jahr exklusiv bei Prime Video zu sehen sein. Exklusiv für Prime Video gibt der deutsche Rekordmeister, Triple-Sieger und derzeit erfolgreichste Verein der Welt Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße. Produziert von W&B Television für Amazon Prime Video, ist die Dokumentation vom Sieg im Champions-League-Finale in Lissabon 2020 bis zum Ende der Saison 2020/21 so nah dran wie noch nie. Sie folgt den Menschen, die den Verein prägen und ihn groß gemacht haben - vom Präsidenten bis zum Platzwart - und zeigt, wie Größen wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß den Staffelstab an eine neue Generation übergeben, angeführt von Präsident Herbert Hainer, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Dabei geht es auch um die Historie des Vereins und seine Schicksalsmomente, sein Selbstverständnis und das Bild, das andere von ihm haben

"Wir sind stolz, mit dieser Dokumentation die Geschichte des FC Bayern erzählen zu können, denn es ist eine große Erfolgstory - von der traditionsreichen Vergangenheit über die Gegenwart mit ihren großartigen sportlichen Erfolgen bis hin zu unserer ambitionierten Zukunft", sagt FC Bayern München Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge "Gerade jetzt, da uns Corona leider zu Distanz zwingt, ist diese Dokumentation eine wunderbare Möglichkeit für unsere Fans, hautnah zu erleben, was in unserer Mannschaft und unserem Verein vorgeht."

FC Bayern München Vorstand Oliver Kahn: "Diese Dokumentation ist eine großartige Chance, um die weltweite Präsenz des FC Bayern auszubauen. Wir können mit unserer Geschichte Millionen von Menschen erreichen und für uns begeistern. Der FC Bayern blickt auf eine packende Historie, setzt seit Jahrzehnten im Spitzensport Maßstäbe und hat auch die Zukunft fest im Visier. Wir sind immer bereit, neue Wege zu gehen. Diese Dokumentation ist ein weiterer wichtiger Schritt in die Zukunft unseres Klubs."

- Der Greif , eine Amazon Original Fantasy-Serie nach dem gleichnamigen Kult-Roman von Wolfgang Hohlbein, dem mit 40 Millionen verkauften Büchern weltweit erfolgreichsten lebenden Romanautor Deutschlands. Auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden geraten die drei Außenseiter Mark, Memo und Becky in Berührung mit einer phantastischen Welt, genannt der Schwarze Turm. Dort plündert und unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster seit Jahrhunderten alle Lebewesen gnadenlos. Und ausgerechnet die drei Freunde scheinen dazu bestimmt zu sein, diese Schreckensherrschaft zu beenden. Die Showrunner Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie) adaptieren den Stoff in sechs Episoden. Der Greif ist eine Produktion von W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film für Amazon Studios. Executive Producer sind Quirin Berg und Max Wiedemann (Dark, 4 Blocks) sowie André Zoch ( Polizeiruf 110, Die Säulen der Erde ).

"Wir waren schon als Teenager alle Fans des Romans und die Begeisterung stellt sich auch heute als erwachsener Leser sofort ein", sagte Quirin Berg. "Sebastian und Erol haben eine beeindruckende Vision und ich freue mich sehr, dass wir heute dank Amazon in der Lage sind einen so großen und faszinierenden Stoff als Serie zu realisieren und damit Millionen Zuschauer weltweit zu begeistern."

Erol Yesilkaya und Sebastian Marka: "Unsere Adaption von Der Greif hat einen absolut frischen Zugang zum Fantasy Genre - ein wenig, als hätte sich Donnie Darko in Mittelerde verirrt."

- Luden , eine Amazon Original Serie mit besonderem Einblick in die Hansestadt Hamburg Ende der 1970er Jahre . Die Luden - das sind Zuhälter, die das Rotlicht-Millieu auf St. Pauli kontrollieren. In diesem Milieu beginnt der Aufstieg von Sonnyboy Klaus Barkowsky zum legendären 'Lamborghini-Klaus'. Von der taffen Prostituierten Jutta zum Luden gemacht, gründet er die 'Nutella'-Bande, die sich bald mit der etablierten 'GMBH' einen Kampf um die Macht und das ganz große Geld am Kiez liefert. Die Münchner Produktionsfirma NEUESUPER ( Hindafing , Acht Tage), wird Luden als sechsteilige High-End-Serie für ein internationales Publikum realisieren. Den Writers' Room bilden Niklas Hoffmann, Peter Kocyla, Vivian Hoppe sowie Rafael Parente, der mit Simon Amberger und Korbinian Dufter auch als Produzent fungiert.

"Oft genug ist die Realität spektakulärer als jede Fiktion", sagte Produzent Rafael Parente. "Die Ludenkartelle der 70er und 80er Jahre auf St. Pauli sind für mich so ein Fall. Die Legenden um die Nutella Bande, das Chicago und die GMBH sind deutsche Popkultur. Doch wer waren diese jungen Menschen, diese zum Teil sehr charismatischen Underdogs die den Kiez erst in eine anarchische Party verwandelten und später in ein Blutbad tauchten? Dem möchten wir mit Luden auf den Grund gehen. Hemmungslos, ungeschönt und ohne Ressentiments."

Die von The Amazing Film Company (Produzent: Thomas Peter Friedel) und Ko-Produzent Ring of Fire produzierte Serie Der Beischläfer über das Münchner Original Charlie Münzinger (Markus Stoll) kam im Frühjahr sagenhaft gut bei Prime-Kunden im deutschsprachigen Raum an und wurde mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen bewertet.

In Binge Reloaded präsentierte Prime Video Ende letzten Jahres in sketchartigen Clips einen Querschnitt eines "fiktiven" TV-Abends - inklusive bekannter und beliebter Streaming- oder TV-Momente und -Figuren. Zum Cast von Binge Reloaded gehören die Parodie-Urgesteine Michael Kessler und Martin Klempnow, die bereits beim Format Switch Reloaded beteiligt waren, sowie Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romatowski, Joyce Ilg, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer. Binge Reloaded wird produziert von Redseven Entertainment für Amazon. Produzent ist Georg Kappenstein, als Executive Producer ist Sebastian Benthues verantwortlich.

- Mit Gefesselt (Arbeitstitel) wird Prime Video erstmals eine True Crime Serie aus Deutschland starten. Produziert von Neue Bioskop beschreibt die Serie die Suche nach einem Serienmörder, der Hamburg zwischen 1986 und 1992 terrorisierte. Der so genannte "Säurefassmörder" versteckte die Leichen seiner weiblichen Opfer in Säurefässern, die er in einem Garten vergrub. Zur Strecke gebracht wurde er zuletzt nur durch den beherzten Einsatz einer Frau, die gar nicht Teil des eigentlichen Ermittlerteams war, sondern als Kontaktperson für die Angehörigen der Entführungsopfer die Spur des Täters aufnahm, und sich gegen Widerstand innerhalb der Polizei durchsetzen musste. Unter der Regie von Florian Schwarz werden in diesem Jahr sechs Episoden für eine Ausstrahlung im Frühjahr 2022 gedreht. - Die Doku-Serie Unzensiert - Bushido's Wahrheit folgt in sechs Episoden der Geschichte eines der erfolgreichsten und umstrittensten Künstlers Deutschlands. Prime-Mitglieder bekommen nicht nur Einblicke in die Anfänge und den steinigen Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis "Bushido" Ferchichi kennen. Die Serie startet noch 2021. - Serienkooperation mit Bestsellerautor Sebastian Fitzek und Ziegler Films: Prime Video, Sebastian Fitzek und Ziegler Film vereinbaren eine außergewöhnliche Kooperation und streben eine exklusive High-End-Serienentwicklung an. Prime Video hat sich dazu exklusive Rechte für drei ausgewählte Bestseller des mehrfach als erfolgreichster Autor des Jahres ausgezeichneten Sebastian Fitzek vertraglich gesichert.

Sebastian Fitzek: "Ich bin überzeugt, dass meine Romane bei diesem Team in den besten Händen sind und freue ich mich sehr darauf, gemeinsam neue Maßstäbe bei der Adaption meiner Psychothriller zu setzen, die nicht nur meine Leserinnen und Leser begeistern wird."

Regina Ziegler: "Es ist mir eine große Freude, die bisher so erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sebastian Fitzek im Free TV und Kino jetzt auch als Serie bei Prime Video fortsetzen zu können."

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell