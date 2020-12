Amazon.de

Das Jahr in Büchern: der Jahresrückblick 2020 mit den Amazon Charts

Die Amazon Charts für 2020 zeigen, welche Titel Kundinnen und Kunden in diesem Jahr am häufigsten gekauft oder vorbestellt haben

Amazon blickt auf das Jahr 2020 zurück und präsentiert die beliebtesten Bücher und Hörbücher des Jahres. Die Retrospektive basiert auf den Amazon Charts, die wöchentlich die am häufigsten gelesenen, gehörten, geliehenen und verkauften Bücher (gedruckt, digital und Hörbucher) unter Amazon.de/charts auflisten. Welche Titel die Leserinnen und Leser in den vergangenen Monaten am meisten unterhalten konnten, zeigen die folgenden Top-Platzierungen in den verschiedenen Kategorien.

Meistverkaufte Belletristik 2020

Für jeden Lesegeschmack etwas dabei: Die Rangliste der meistverkauften Belletristik-Titel des Jahres umfasst einen abwechslungsreichen Mix von spannenden Krimis, einer mitreißenden Liebesgeschichte und einem ganz und gar nicht einhorn-mäßigen Kinderbuch. Die Popularität um den beliebten Jungzauberer Harry Potter ist weiterhin ungebrochen und so ist der erste Teil der siebenteiligen Saga auf Platz 2 der meistverkauften Romane bei Amazon.de in 2020.

Meistverkaufte Sachbücher 2020

Die Sachbuchverkäufe sind geprägt von Ratgebern, die die Leserinnen und Leser wohlauf durch das Jahr gebracht haben. Die "Lösung (fast) aller Probleme" steht dabei an erster Stelle, dicht gefolgt von vier weiteren Titeln, die Mut machen, Inspiration bieten und die Welt erklären. Interessant dabei: Die Top-Seller sind allesamt ältere Titel, die seit Jahren immer wieder auf den Bestseller-Listen stehen.

Sehnlichst erwartet 2020

Die Top-5-Vorbesteller der Kategorie "Sehnlichst erwartet" zeigen, welche Titel bereits vor ihrem offiziellen Erscheinungstermin heiß begehrt waren. Ein Lernspielblock für Kindergartenkinder mit Mal- und Rätselübungen gehörte in diesem Jahr zu den Favoriten. Auf Platz 2 landete "Der Lebensfreunde Kalender 2021", der bereits seit 30 Jahren erscheint und mittlerweile eine riesige Fangemeinde hat. Kundinnen und Kunden von Amazon konnten zudem die Fortsetzungen der Hansen-Saga von Ellin Carsta kaum erwarten. Gleich zwei Teile der historischen Familiengeschichte finden sich in der Top-5-Liste der beliebtesten Vorbesteller wieder. Direkt danach folgt der neueste Psychothriller von Bestsellerautor Sebastian Fitzek.

Die Amazon Charts berücksichtigen Informationen zu allen Leseformaten (gedrucktes Buch, Kindle eBook und Audible Hörbuch) und zeigen damit, wie Kundinnen und Kunden ihre Bücher heute wirklich nutzen - egal, ob sie gekauft, ausgeliehen, angehört oder gelesen werden. Die Berechnung der Chart-Kategorien setzt alle Titel ins Verhältnis mit ihrer verfügbaren Zeit im Bemessungszeitraum.

