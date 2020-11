Amazon.de

Spannende Weihnachtszeit - Drei Top-Thriller zum Selberlesen oder Verschenken

Ein Audio

201124_KG_Lesezeit.mp3

MP3 - 1,5 MB - 01:38 Download

MünchenMünchen (ots)

Anmoderationsvorschlag: Was soll ich bloß zu Weihnachten verschenken? Diese Frage hat sich wohl jeder von uns schon mal gestellt. Irgendwann gehen einem halt die Ideen aus. Nicht so meiner Kollegin und Buchrezensentin Jessica Martin: Sie ist eine richtige Leseratte, verbringt in dieser grauen Jahreszeit viele Stunden muckelig eingekuschelt auf der Couch und verschlingt ein Buch nach dem anderen. Am liebsten übrigens solche, bei denen einem irgendwann die Haare zu Berge stehen. Drei Top-Krimis hat sie für Sie bei Amazon rausgesucht und stellt Sie Ihnen jetzt vor. Hallo, Jessica!

Begrüßung: "Ich grüße dich!"

1. Welcher Krimi hat dich denn besonders gefesselt und ist sozusagen auf Platz eins deiner Weihnachtsgeschenke-Liste gelandet?

O-Ton 1 (Jessica Martin, 30 Sek.): "Ja, da muss ich gar nicht lange überlegen: Das ist "Ankerschmerz" von Stefan Wollschläger. Für mich ist Wollschläger einer der besten Nordsee-Krimi-Autoren. Und zum Auftakt seiner neuen Reihe wird die in ihre Heimat zurückgekehrte Kommissarin Kira Jensen gleich mal mit einer Leiche im Hafenbecken von Dornumersiel konfrontiert. Wie sich rausstellt, handelt es sich dabei um eine junge Schlager-Komponistin, die gerade erst mit ihrem Song 'Ankerschmerz' in die Charts gestürmt ist. Eine echt gute Geschichte - und es macht richtig Spaß, die zu lesen!"

2. Welchen Thriller hast du uns noch mitgebracht?

O-Ton 2 (Jessica Martin, 29 Sek.): "Den neuen Krimi 'Todesfalter' von den Bestsellerautoren B.C. Schiller. B.C. steht übrigens für Barbara und Christian Schiller - und die haben mit ihren Thrillern schon über 1,5 Millionen Leser begeistert. 'Todesfalter' ist ihr siebter Fall für den BND-Agenten David Stein. Und in dem geht´s um lebensgefährliche Atomstrom-Akkus für Elektroautos und um einen ermordeten Umweltaktivisten, der diesem Skandal auf der Spur war. Extrem spannend und ebenfalls ein tolles Weihnachtsgeschenk."

3. Tipp Nummer drei steht auch auf meinem Wunschzettel. Das Buch gibt's erst ab dem 1. Dezember, aber du hattest ja ein Vorab-Leseexemplar...

O-Ton 3 (Jessica Martin, 28 Sek.): "Genau, ich bin nämlich schon seit Jahren ein großer Fan von Kommissar Jan Tommen, den Alexander Hartung ins Leben gerufen hat. 'Als die Nacht begann' ist sein neuer, mysteriöser siebter Fall: Hier wird eine Studentin in Berlin von einem Heckenschützen auf offener Straße erschossen. Zufällig wird das von einem Touristen gefilmt, aber dieses Video hilft dem Ermittler Jan Tommen leider überhaupt nicht weiter. 'Als die Nacht begann' ist auf jeden Fall ein ganz heißer Lese-Tipp für die kalte Jahreszeit."

Danke dir für das Gespräch und deine aktuellen Amazon-Thriller-Tipps!

Verabschiedung: "Gern geschehen - und viel Spaß beim Lesen!"

Egal, ob als eBook oder gedruckt: Auf www.amazonpublishing.de finden Sie mehr Infos zu den drei Top-Thrillern "Als die Nacht begann", "Todesfalter" und "Ankerschmerz". Dort können Sie die Bücher natürlich auch gleich für Ihren Kindle-eReader runterladen oder sich als Weihnachtsgeschenk nach Hause bestellen.

Pressekontakt:

Zucker.Kommunikation GmbH,

Torstraße 107

10119 Berlin Team Amazon bei Zucker.Kommunikation

AmazonBooks@zucker-kommunikation.de

+49 (30) 247 587 - 0

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell