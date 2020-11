Prime-Mitglieder sehen ab sofort Bundesliga-Fußball für 99 Cent im Monat

Amazon.de

MünchenMünchen (ots)

Sonderangebot zum Black Friday: Prime-Mitglieder können ab sofort den Eurosport Player für nur 99 Cent im Monat abonnieren. Das Black-Friday-Angebot gilt bis zum 27. November 2020 und zusätzlich zu einer gültigen Prime-Mitgliedschaft. Der Eurosport Player zeigt unter anderem ausgewählte Spiele der Bundesliga in "Bundesliga Live" by DAZN im Live-Channel Eurosport 2 HD Xtra. Die nächste Live-Übertragung ist das Highlight-Match am Samstagabend, 21.11., 20:30 Uhr, zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund.

Bundesliga live für 99 Cent im Monat - ab sofort im Eurosport Player bei Prime Video.

