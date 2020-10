Amazon.de

Amazon Studios bestätigt neue Drama-Serie Things I Know to be True mit Academy und Emmy-Award-Gewinnerin Nicole Kidman

MünchenMünchen (ots)

- Produziert von Amazon Studios, NBCUniversal International Studios' Matchbox Pictures und Blossom Films in Zusammenarbeit mit Jan Chapman Films; basierend auf dem preisgekrönten Theaterstück von Andrew Bovell

Amazon Studios kündigt Things I Know to be True an, eine neue fesselnde Drama-Serie mit der Academy und Emmy Award-Gewinnerin Nicole Kidman in der Hauptrolle und als Executive Producer für ihr Label Blossom Films. Things I Know to be True wird von Amazon Studios, NBCUniversal International Studios' Matchbox Pictures und Blossom Films in Zusammenarbeit mit Jan Chapman Films produziert. Die Serie wird in über 240 Ländern und Territorien exklusiv bei Prime Video verfügbar sein.

Basierend auf dem preisgekrönten Theaterstück von Andrew Bovell handelt Things I Know to be True von der Belastbarkeit einer beständigen Ehe und der Liebe innerhalb einer Familie, die sich stets weiterentwickelt, während Bob und Fran Price ihren erwachsenen Kindern dabei zusehen, wie sie unerwartete Entscheidungen treffen, die ihr Leben verändern.

Things I Know to be True wurde von Andrew Bovell geschrieben, der auch einer der Executive Producer der Serie ist. Neben ihm fungieren Nicole Kidman zusammen mit Per Saari als Executive Producer für Blossom Films, Amanda Higgs und Alastair McKinnon als Executive Producer für Matchbox Pictures und Jan Chapman als Executive Producer für Jan Chapman Films.

Nicole Kidman dazu: "Ich werde nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe, als ich Andrews Stück in Sydney gesehen habe und dabei eine dieser transzendenten Theatererfahrungen machte. Andrews Stück ist hervorragend und seine Drehbücher für die Serie stehen dem in nichts nach. Mit der Unterstützung von Amazon, Jen Salke und einem herausragenden Produktionsteam glauben wir fest daran, dass dieser Titel großartig wird."

"Das ist eine Geschichte über Familie - etwas vor dem man sein Leben lang zu fliehen versucht, nur um sich dann nach dem zu sehnen, was man verloren hat, falls das je passieren sollte", sagt Bovell. "Ich freue mich sehr, dass eine so erfolgreiche Schauspielerin wie Nicole Kidman als Fran Price eine Hauptrolle in der Serie übernimmt. In der Rolle als Mutter und Frau ist sie kompliziert, schwierig und dadurch absolut beeindruckend. Ich bin auch überwältigt, dass ein Unternehmen vom Kaliber der Amazon Studios so viel Vertrauen in die Geschichte setzt und sie einem weltweiten Publikum zugänglich macht."

"Things I Know to be True ist eine unglaublich komplexe und intensive emotionale Reise, die ergründet, was eine Familie auseinanderbringt, aber auch genau die Bande der Liebe testet, die sie verbindet", so Jennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Wir sind Andrew und unseren Partnern sehr dankbar, dass sie sich für Prime Video entschieden haben und freuen uns immer über gemeinsame Projekte mit Nicole, Per und allen anderen bei Blossom."

"Wir bei Matchbox haben es uns zur Aufgabe gemacht, einem weltweiten Publikum Geschichten zu erzählen und damit den zahlreichen australischen Talenten eine Bühne zu geben", erklärt McKinnon. "Die Zusammenarbeit mit Nicole Kidman und dem Blossom-Team sowie der kreative Austausch mit Andrew Bovell, Amanda Higgs und Jan Chapman ist besonders spannend für uns. In Kombination mit der Unterstützung der Amazon Studios ist uns bewusst, dass dies etwas ganz Besonderes ist."

Prime-Mitglieder können Things I Know to be True exklusiv über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV-Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter www.amazon.com/originals streamen. Mitglieder können die Serie auch auf mobile Geräte downloaden, um sie offline ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft anzusehen. Die Serie wird weltweit auf PrimeVideo.com für Prime-Mitglieder in mehr als 200 Ländern und Territorien verfügbar sein.

Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo für eine Mitgliedschaft anmelden und das Angebot 30 Tage kostenlos testen.

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH

Public Relations

Marcel-Breuer-Str. 12

80807 München

Telefon: 089 35803-530

Telefax: 089 35803-481

E-Mail: presseanfragen@amazon.de

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell