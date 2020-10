Amazon.de

Prime Day am 13. und 14. Oktober - Weltweit über eine Million Angebote von Top-Marken im Fünf-Minuten-Takt

Ein Dokument

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Es geht mit großen Schritten auf die Vorweihnachtszeit zu und das alljährliche Geschenkeshoppen steht vor der Tür. Eingeläutet wird die Lieblingsjahreszeit in diesem Jahr am 13. und 14. Oktober - da locken nämlich wieder diverse Angebote am Prime Day, der sich mittlerweile über zwei Tage erstreckt... Was uns dieses Jahr alles erwartet, verrät Jessica Martin.

Sprecherin: Die Schnäppchenjäger können sich auch in diesem Jahr wieder auf Top-Deals beim Prime Day freuen, sagt Markus Schöberl, der bei Amazon für den Marktplatz im deutschsprachigen Raum verantwortlich ist.

O-Ton 1 (Dr. Markus Schöberl, 16 Sek.): "Weltweit haben wir da über eine Million Angebote: Fernseher, Küchengeräte, Spielzeug, Mode, etc. Und wir verstärken in diesem Jahr unser Engagement für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, indem wir sie beim diesjährigen Prime Day besonders ins Rampenlicht stellen."

Sprecherin: Zum Beispiel mit ganz besonderen Aktionen.

O-Ton 2 (Dr. Markus Schöberl, 13 Sek.): "So können zum Beispiel Prime-Mitglieder, die bis zum 12. Oktober - also bis kurz vorm großen Prime Day - bei ausgewählten Verkaufspartnern auf Amazon.de einkaufen, einen 10 Euro-Gutschein erhalten. Den können sie dann nach Belieben am Prime Day einlösen."

Sprecherin: Auf dem Marktplatz gibt es Tausende Shops von kleinen und mittleren Unternehmen, die von A - Z alles im Angebot haben.

O-Ton 3 (Dr. Markus Schöberl, 25 Sek.): "Kistenkolli beispielsweise baut Möbel aus alten Weinkisten. Crew Republic bietet zahlreiche Craft Beer Sorten an. Bei Orgainic gibt's natürliche Nahrungsergänzung für Sportler und bei Stahlwerk sogar Schweißgeräte. Es ist also für jeden was dabei - alles zu finden unter amazon.de/storefronts, wo Kunden sorgfältig kuratierte Kollektionen genau dieser Produkte finden und darüber hinaus legen wir auch in diesem Jahr einen Fokus auf soziale Einrichtungen."

Sprecherin: Das geht dann wieder über das bewährte AmazonSmile-Programm.

O-Ton 4 (Dr. Markus Schöberl, 20 Sek.): "Für jede aufgegebene Bestellung mit AmazonSmile geben wir 0,5 Prozent des jeweiligen Einkaufspreises ohne zusätzliche Kosten an eine teilnehmende soziale Organisation weiter, wie beispielsweise die Deutsche Umwelthilfe, das Kinderhilfswerk oder Ärzte ohne Grenzen. Kunden können selbst auswählen, welcher Organisation sie das Geld zukommen lassen wollen."

Abmoderationsvorschlag: Und das Beste: Selbst, wenn Sie bislang noch gar kein Prime-Kunde sind, können Sie trotzdem mitmachen! Einfach auf Amazon für Prime anmelden, 30 Tage kostenfrei testen und direkt Zugriff auf alle Angebote und alle Deals erhalten - außerdem können Sie darüber hinaus natürlich in der Zeit auch noch alle anderen Vorteile der Mitgliedschaft genießen: zum Beispiel den Premiumversand oder auch den Zugriff auf die Streamingangebote von Prime Video und Prime Music. Mehr Infos dazu finden Sie unter amazon.de/primeday.

