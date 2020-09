Handball hautnah: Amazon Original Inside SG Flensburg-Handewitt startet am 16. Oktober exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich

Amazon.de

- Die sechsteilige Doku-Serie gibt erstmals tiefe Einblicke in den Handballsport und eine der besten Mannschaften Deutschlands

- Prime-Mitglieder können der Spitzenmannschaft SG Flensburg-Handewitt durch die außergewöhnliche Handball-Bundesligasaison 2019/20 folgen - inklusive großer Träume, knallharter Vorbereitungen und herber Rückschläge in der Corona-Krise

Emotionsgeladene Einblicke in einen Sport, der die Nation begeistert und in ein Team, das die Massen elektrisiert: Als erste Handballmannschaft gewährt die SG Flensburg-Handewitt in dem neuen Amazon Original Inside SG Flensburg-Handewitt eine ganze Saison lang einen Blick hinter die Kulissen der Deutschen Handball-Bundesliga - eine der besten Ligen weltweit. Prime-Mitglieder erleben in der Serie eine Spitzenmannschaft, die für Herz, Wille, Leidenschaft und absoluten Einsatz steht, in einer der wohl außergewöhnlichsten Saisons der Vereinsgeschichte. Die Protagonisten sind die Athleten zwischen Schweiß und Tränen, Sieg und Niederlage, die für ihre Mannschaft kämpfen und zu einer Einheit zusammenwachsen. Die sechs Episoden des Amazon Originals sind ab dem 16. Oktober exklusiv bei Prime Video zum Streamen verfügbar.

Inside SG Flensburg-Handewitt dokumentiert die Saison 2019/20 eines Traditionsvereins, der in den letzten Jahren alles erreicht hat, was es im Handballsport zu erreichen gibt: Deutscher Meister 2004, 2018 und 2019, Champions League-Sieger 2014 und DHB Pokal-Sieger 2003, 2004, 2005 und 2015. Die Doku-Serie startet mit der Vorbereitung auf das erste Bundesligaspiel der neuen Saison mit einer Mannschaft, die einen gemeinsamen Traum verfolgt: Die SG will nach dem Sieg der beiden Meisterschaften 2018 und 2019 den dritten Erfolg in Serie feiern. Die sechsteilige Doku zeigt den charismatischen Chefcoach Maik Machulla inmitten einer ausgewählten Gruppe von jungen Weltklasse-Handballern, die er darauf vorbereiten muss, als Team dem Druck standzuhalten.

Prime-Mitglieder können die Mannschaft in die Kabine, im Mannschaftsbus, bei den emotionsgeladenen und hart umkämpften Spielen in der FLENS-ARENA und die Spieler sogar bis in ihr Zuhause begleiten - kaum ein Ort ist für die Kameras tabu. Doch auch für den Handball war die Saison 2019/20, wie für die gesamte Welt, von einer Ausnahmesituation geprägt: Die Corona-Krise und wie die SG mit der existenziellen Herausforderung umgeht, ist ebenfalls Teil der Serie. Neben Stars der Mannschaft wie Lasse Svan, Magnus Rød oder dem Shootingstar Johannes Golla, kommen in Inside SG Flensburg-Handewitt Cheftrainer Maik Machulla sowie Fans, Mitarbeiter des Vereins, das Medical-Team und die Familien der Spieler zu Wort.

Inside SG Flensburg-Handewitt wird von Semicolon Film (Ammersee) produziert. Produzent ist Stefan Kleinalstede, als Regisseur fungiert Max Nüchtern, Kameramann ist Mathias Bergmann.

"Wir freuen uns, mit Inside SG Flensburg-Handewitt unsere Sportdokumentations-Reihe fortzuführen, die wir mit Inside Borussia Dortmund begonnen haben", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland. "Sportbegeisterte bekommen die Möglichkeit, einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen eines der besten deutschen Handballteams zu werfen. Mit Inside SG Flensburg-Handewitt erweitern wir unsere Auswahl an aufregenden Sportdokumentationen, wie All or Nothing: Manchester City und SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende, um einen weiteren hochkarätigen Titel. Ganz besonders freut uns dabei, dass uns die SG Flensburg-Handewitt ihre Türen geöffnet hat und wir zum ersten Mal den Handballsport in den Fokus rücken können, der in Deutschland einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt. So können wir Prime-Mitgliedern hautnahe Einblicke in diese emotionsgeladene Sportart ermöglichen."

"Wir möchten Sportbegeisterte von der Faszination Handball und der Einzigartigkeit der zweitbeliebtesten Sportart Deutschlands überzeugen", erklärt der Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt Dierk Schmäschke. "Die SG steht wie kaum ein anderer Verein für Tradition, Weltklasse und Nähe, die den Handballsport so einzigartig macht. Prime-Mitglieder können sich auf einen unvergleichlichen Einblick in die Welt des Handballs freuen, den es so sicherlich noch nie gegeben hat. Eine Dokumentation über eine Saison hinweg erfordert viel Vertrauen und ist in dieser Form nur mit einem absoluten Top-Partner möglich, daher sind wir sehr froh, dass wir Inside SG Flensburg-Handewitt mit Amazon Prime Video umsetzen konnten und uns in eine Reihe sehr erfolgreicher Sportdokumentationen einreihen. Mit Semicolon Film und dem Produzenten Stefan Kleinalstede hatten wir einen erfahrenen Mitspieler, der die SG hautnah und emotional eingefangen hat, wie sie wirklich ist - voller Ehrgeiz, Leidenschaft und Respekt.

Die neue Doku-Serie ergänzt das wachsende Angebot an exklusiven Sportinhalten bei Prime Video, darunter Inside Borussia Dortmund, All or Nothing: Manchester City, Take Us Home: Leeds United, Six Dreams, Steven Gerrards Make Us Dream und El Corazón de Sergio Ramos, der Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende sowie in Kürze die neue Amazon Original Doku-Serie All or Nothing: Tottenham Hotspur.

Prime-Mitglieder können Inside SG Flensburg-Handewitt exklusiv über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Fire TV, Fire TV-Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast oder online unter Amazon.de/primevideo streamen. Mitglieder können die Serie auch auf mobile Geräte downloaden, um sie offline ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft anzusehen.

Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

