Deutschland89 - Die Mauer fällt! / Amazon Original Serie mit Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth und Svenja Jung feiert am 25. September 2020 Weltpremiere bei Prime Video

- Alle Episoden werden für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, Indien und Japan verfügbar sein.

Deutschland89 - die dritte und finale Staffel der international und deutschlandweit mehrfach ausgezeichneten Spionage-Serie startet am 25. September 2020 exklusiv mit acht neuen Episoden bei Prime Video in Deutschland, Österreich, Indien und Japan.

Das Finale der Deutschland-Trilogie begleitet die Helden und Anti-Helden durch den Mauerfall im Herbst 1989 in ein wiedervereinigtes Deutschland und brilliert mit einem großartigen Ensemble, allen voran Hauptdarsteller Jonas Nay sowie Maria Schrader, Sylvester Groth, Svenja Jung, Anke Engelke, Fritzi Haberlandt, Lavinia Wilson, Florence Kasumba, Corinna Harfouch, Uwe Preuss, Raul Casso, Carina Wiese und Alexander Beyer.

Deutschland89: 9. November 1989: Der "antifaschistische Schutzwall" fällt und Martin Rauch (Jonas Nay), kaltgestellter und berühmt-berüchtigter DDR-Spion, wird von den Ereignissen überrollt. Nicht nur er verliert durch die friedliche Revolution im November 1989 plötzlich seine Identität und Heimat, auch seine Genossen des Auslandsgeheimdienstes der DDR (HVA) werden praktisch über Nacht arbeitslos - und so zum Finale des Kalten Krieges vor die Frage gestellt, wie sie sich in diesem Chaos positionieren wollen. Zum großen Bruder, dem KGB, wechseln? Gleich den Sprung in den Westen wagen, um dort als Agent für einen feindlichen Dienst neu zu beginnen? Als Geschäftsmann die internationalen Kontakte spielen lassen? Oder das gehortete Geld und Gold einzupacken, und sich einen Platz an der Sonne sichern? Wie in jeder Krise bieten sich unseren Helden jede Menge Chancen - aber es drohen auch neue Gefahren im undurchsichtigen Dickicht des legendären Wende-Winters und gnadenlosen Spiel der Spione.

Alle Folgen von Deutschland83 (Trailer) und Deutschland86 (Trailer) stehen bereits exklusiv für Prime-Mitglieder zur Verfügung.

Regie führten in dieser finalen Staffel die Regisseurinnen Randa Chahoud (Tatort, Ijon Tichy - Raumpilot) und Soleen Yusef (Skylines, Der NSU-Prozess - Das Protokoll des ersten Jahres). Anna Winger und Jörg Winger haben die Serie entwickelt und zusammen mit Sebastian Werninger produziert. Autoren von Deutschland89 sind Jörg Winger, Steve Bailie, Roger Drew, Ed Dyson sowie Michael und Lily Idov. Co-Executive Producer ist Philipp Driessen, ausführender Produzent ist Daniel van den Berg, Producerin Naomi Marne. Die Kamera verantworten Kristian Leschner und Stephan Burchardt.

Deutschland89 ist eine Produktion von UFA Fiction & Big Window Productions (beide Teil der Fremantle-Gruppe) in Zusammenarbeit mit Amazon Studios, Fremantle und UFA Distribution, gefördert durch German Motion Picture Fund, Medienboard Berlin-Brandenburg, Creative Europe Programme - MEDIA und Mitteldeutsche Medienförderung MDM. Fremantle verantwortet den weltweiten Vertrieb der High End Eventserie.

