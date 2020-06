Amazon.de

Kindle Storyteller Award 2020 - Hier kann der Traum vom eigenen Buch ganz schnell wahr werden

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Die besten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben selbst - aber natürlich braucht es dann immer noch ein großes Talent, das erstens die Zeit, zweitens die richtige Inspiration und drittens den Mut hat, diese Geschichte auch zu Papier zu bringen, und zwar so, dass andere Menschen sie auch lesen wollen. Amazon ist jedes Jahr auf der Suche nach solchen Geschichten, mit dem Kindle Storyteller Award. Auch in diesem Jahr können - zum mittlerweile sechsten Mal - Autoren ihre unveröffentlichten Bücher einreichen, um damit die hochkarätige Jury zu überzeugen und ein saftiges Preisgeld zu gewinnen. Oliver Heinze berichtet.

Sprecher: So ein Schreibwettbewerb ist schon eine tolle Sache, sagt Bestsellerautorin Marah Woolf, die in diesem Jahr in der Jury vom Kindle Storyteller Award sitzt.

O-Ton 1 (Marah Woolf, 13 Sek.): "Ich finde, das ist eine super Gelegenheit, mal zu schauen, was für Geschichten sind da draußen so unterwegs, wer traut sich, hier was zu veröffentlichen, was krieg ich Spannendes, Neues zu lesen? Vielleicht entdeckt man ein paar Talente, das wär natürlich ganz toll."

Sprecher: Für alle, die spüren, dass ein solches Talent in ihnen schlummert, das endlich mal raus will, hat sie auch gleich ein paar gute Tipps.

O-Ton 2 (Marah Woolf, 16 Sek.): "Man muss regelmäßig schreiben, man darf sich nicht zu sehr festbeißen an manchen Szenen, man muss auch mal ein bisschen switchen. Ich finde, man muss nicht unbedingt ein total festes Konzept für die Geschichte im Kopf haben, wichtig ist nur, dass man sich jeden Tag oder mehrere Tage in der Woche Zeit für die Geschichte nimmt, damit man sie nicht so aus den Augen verliert."

Sprecher: Das fertige Buch kann man dann auch einfach im Selbstverlag rausgeben - so, wie es die Autorin auch tut. Denn Self-Publishing hat einen entscheidenden Vorteil:

O-Ton 3 (Marah Woolf, 7 Sek.): "Dass man einfach sagt, ich bin jetzt nicht auf die Unterstützung eines Verlags - erst mal im ersten Schritt - angewiesen. Ich kann erst mal schauen, wie kommen meine Geschichten an."

Sprecher: Dabei könnte dann auch der aktuelle Schreibwettbewerb eine wichtige Rolle spielen.

O-Ton 4 (Marah Woolf, 20 Sek.): "So ein Kindle Storyteller Award bietet natürlich eine super Möglichkeit für alle, die das Self-Publishing erst mal ausprobieren wollen. Und bei einem Schreibwettbewerb kann halt jeder mitmachen und seine Geschichte einreichen und hat dann eben auch die Chance, ein Feedback von einer renommierten Jury zu dem eigenen Werk zu bekommen - jenseits der Familie, die ja dann doch oft dazu neigt, zu sagen, 'Ja doch, das find ich toll'."

Sprecher: Außerdem gibt es in diesem Jahr eine wichtige Neuerung beim Wettbewerb: Den Kindle Storyteller Award X - hier geht es um die beste Kurzgeschichte.

O-Ton 5 (Marah Woolf, 22 Sek.): "Die kann aus jedem Genre sein, in dem man sich ausprobiert hat und das ist jetzt ganz neu. Und was man dabei auch nicht vergessen darf, sind natürlich die Preise, das ist in einem Gesamtwert von inzwischen 35.000 Euro, so dass es sich wirklich lohnt. Einmal, um ein persönliches Feedback zu bekommen, dann vielleicht auch eine Unterstützung, wenn man hier einen Preis gewinnt und damit eröffnen sich einem natürlich ganz viele neue Möglichkeiten!"

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie schon lange eine Geschichte in der Schublade - oder im Kopf - haben, könnte es sich lohnen, die bei einem der beiden Storyteller Wettbewerbe ins Rennen zu schicken. Mehr Infos und alle Teilnahmebedingungen gibt's im Netz unter amazon.de/kindlestoryteller. Dort können Sie Ihr Buch auch gleich hochladen - und zwar noch bis zum 31. Juli. Viel Glück

