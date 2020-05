Amazon.de

Amazon Prime Video überträgt heutiges Montagsspiel der Fußball-Bundesliga live

Prime-Mitglieder sehen Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen live ab 20:30 Uhr. Die Vorberichterstattung startet um 20:00 Uhr

Erstmals haben Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich Zugriff auf Bundesligafußball ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihrer Mitgliedschaft

Das Spiel ist auf Prime Video und über die Prime Video App verfügbar, auf Smart TVs u.a. von Samsung und LG sowie mobile Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo für ein 30-tägiges Probe-Abo anmelden.

- Amazon kündigt an, dass das Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am heutigen Montagabend, 18. Mai, ab 20:30 Uhr live bei Prime Video übertragen wird. Die Vorberichterstattung startet um 20:00 Uhr. Eine kurzfristige Vereinbarung mit der Deutschen Fußball Liga DFL ermöglicht Prime-Mitgliedern in Deutschland und Österreich erstmals Bundesligafußball ohne zusätzliche Kosten im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft zu sehen. Matthias Stach wird live kommentieren.

"Millionen von Fußballfans haben heute die Möglichkeit das Montagsspiel der Fußball-Bundesliga erstmals im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten zu sehen", sagt Alex Green, Geschäftsführer Sport bei Prime Video. "Wir freuen uns mit der DFL für diese kundenorientierte Regelung im Sinne der Sport-Fans in Deutschland und Österreich zusammenzuarbeiten."

Das Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen ist auf Prime Video und über die Prime Video App verfügbar, auf Smart TVs u.a. von Samsung und LG sowie mobile Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV und A1, PlayStation und online. Kunden, die noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, können sich auf www.amazon.de/primevideo für einen 30-tägigen Gratiszeitraum anmelden.

