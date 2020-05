Amazon.de

Amazon Music präsentiert Prime Video Concerts mit Bausa, Loredana, Wincent Weiss und Johannes Oerding exklusiv bei Amazon Prime Video

Bild-Infos

Download

München (ots)

- Prime Video Concerts vereintdie Künstler mit Orchestern, Chören und Bands in einem virtuellen Konzerterlebnis

Amazon Music und Amazon Prime Video präsentieren Prime Video Concerts. Die zweiteilige Amazon Original Serie vereint populäre deutschsprachige Künstler zu virtuellen Konzerterlebnissen mit Orchestern, Chören und Bands in besonderen Locations. Prime-Mitglieder und Amazon Music Unlimited-Kunden können die Live-Auftritte jeden Freitag nach der Show auch exklusiv über die Amazon Music-App auf mobilen Geräten und online streamen.

Los geht es am 11. Mai mit Prime Video Concerts: Amazon Music präsentiert BAUSA X LOREDANA. Deutschrapper Bausa und Chartstürmerin Loredana performen an einem mystisch, futuristisch gestalteten Set mit Neonlichtern und einer Lichtshow, die auf den jeweiligen Song abgestimmt ist.

Die zweite Episode Prime Video Concerts: Amazon Music präsentiert Wincent Weiss x Johannes Oerding folgt am 18. Mai. Die Sänger Wincent Weiss und Johannes Oerding treten in von der Natur inspirierten Bühnenwelten auf.

Bildmaterial und weitere Informationen zum Format und den Künstlern finden Sie hier.

Bausa: "Wenn die Leute gerade nicht zu uns kommen können, kommen wir eben zu ihnen! Ich kann es kaum erwarten, mit Loredana gemeinsam auf die Bühne zu gehen."

Loredana: "Meine Tour musste plötzlich aufgrund von Corona abgebrochen werden, deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich bei Prime Video Concerts wieder für meine Fans auf der Bühne stehen kann - und das auch noch mit Bausa, einem der krassesten Live-Künstler Deutschlands."

"Wir können zwar gerade nicht zusammen sein, aber die Leidenschaft für die Musik verbindet uns alle weiterhin. Daher macht es mich glücklich, dass wir bei Prime Video Concerts virtuell gemeinsam Konzerte rocken können," sagt Wincent Weiss. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, zusammen mit Johannes Oerding auf der Bühne zu stehen und unseren Fans die Liebe zur Musik und damit ein einzigartiges Erlebnis ins Wohnzimmer zu bringen."

Neben den einzelnen Performances gibt Prime Video Concerts einen Einblick hinter die Bühne, zeigt die persönlichen Rituale der Künstler und wie sie sich auf ihre Auftritte vorbereiten. Prime-Mitglieder können sich auf eine einzigartige musikalische Erfahrung zwischen Live-Konzert und aufwändigem Musik-Video freuen. Die Prime Video Concerts wurden an besonderen Locations ohne Publikum und unter Einhaltung der Vorgaben zu COVID-19 produziert.

Prime-Mitglieder in Deutschland und Österreich sehen Prime Video Concerts ab 11. Mai über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen Geräten wie Tablets und Smartphones, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Apple TV oder online unter Amazon.de/primevideo. Die Episoden lassen sich auch herunterladen und offline auf mobilen Endgeräten ohne zusätzliche Kosten ansehen.

Amazon Prime Video

Prime Video ist ein umfassender Premium-Streaming-Service, der Kunden größte Vielfalt an digitalen Videos bietet. Kunden finden alle ihre Lieblingsinhalte bequem an einem Ort.

- In Prime enthalten : Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serien, darunter die preisgekrönten Amazon Original Serien wieEmmy-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan, The Boys, Homecoming, Hanna, Fleabag, Good Omens, Carnival Row, Deutschland86, Pastewka, Donald Glovers Guava Island, die Oscar-Gewinnerfilme Manchester by the Sea und The Salesman sowie die für den Oscar nominierten Filme The Big Sick und Cold War sowie weitere exklusive Inhalte . Zusätzlich stehen auchLive-Sport inklusive Thursday Night Football sowie lizensierte und Self-Publishing-Inhalte in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit bei Prime Video zur Verfügung. - Noch mehr sehen mit Prime Video Channels : Prime-Mitglieder können aus über 50 Channels ihre Favoriten auswählen und individuell buchen, darunter Eurosport Player, STARZPLAY, MTV+, Comedy Central+, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels. - Kaufen oder Leihen : Hunderttausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien. - Schneller Zugriff : Kunden schauen was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Prime Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast, Chromcast X1, Spielekonsolen oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man unter amazon.de/av-factsheet. - Unglaubliches Seherlebnis : Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kunden blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und - serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.

Zusätzlich zu den Filmen und Serien, die in Prime enthalten sind, profitieren Prime-Mitglieder in Österreich und Deutschland auch von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 9,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime-Mitglieder haben außerdem Zugriff auf über zwei Millionen Songs und tausende Playlists und Sender mit Prime Music, sichere Speicherung von Fotos mit Prime Photos, unbegrenzten Lesestoff mit Prime Reading, unbegrenzten Zugang zum digitalen Hörbuchkatalog mit Audible Channels für Prime, eine wechselnde Auswahl an kostenlosen digitalen Spielen und In-Game Loot mit Twitch Prime, vorzeitigen Zugang zu Blitzangeboten, exklusiven Zugang und Rabatte auf ausgewählte Artikel und mehr. Eine Prime-Mitgliedschaft abschließen oder mehr über den Service erfahren kann man unter: amazon.de/prime.

Über Amazon Music

Amazon Music definiert das Musikhören neu und bietet seinen Mitgliedern Millionen von Songs, tausende kuratierte Playlists und Radiosender, exklusive Amazon Original-Hörspiele und alle Pflichtspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live - ganz einfach per Sprachsteuerung und ohne Werbeunterbrechungen. Prime-Mitglieder erhalten mit Amazon Music Zugriff auf mehr als 2 Millionen Songs - werbefrei und ohne Zusatzkosten. Amazon Music Unlimited enthält mehr als 60 Millionen Songs sowie die aktuellsten Neuerscheinungen und ist ab 3,99 EUR* / Monat erhältlich (*Preis abhängig von Nutzungsbedingungen). Amazon Music HD bietet On-Demand-Audio in Premium-Qualität und Zugang zu mehr als 60 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen von Tracks in Ultra HD. Zudem ist eine werbeunterstützte Auswahl an Playlists und Radiosender über Amazon Music frei zugänglich. Außerdem sind alle Fußball-Inhalte kostenlos verfügbar, es wird lediglich ein Amazon-Account benötigt. Amazon Music ist online und offline auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigen Geräten wie beispielsweise FireTV verfügbar. Musik, Hörspiele und Spitzen-Fußball zu genießen war noch nie so intuitiv und einfach. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.amazon.de/AmazonMusic oder in der Amazon Music App.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter amazon.de/a-z oder über Twitter unter @AmazonNews.

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH

Public Relations

Marcel-Breuer-Str. 12

80807 München

Telefon: 089 35803-530

Telefax: 089 35803-481

E-Mail: presseanfragen@amazon.de

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell