Amazon.de

Amazon Prime Video lädt alle Kinder auf den Martinshof ein - neue Amazon Original Serie Bibi & Tina am Startwochenende kostenlos verfügbar

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Live-Action Serie Bibi & Tina startet am 3. April exklusiv bei Amazon Prime Video und ist für alle Amazon-Kunden in Deutschland und Österreich vom 3. bis 5. April kostenlos abrufbar.

"Eene meene Superqualle, Bibi & Tina gibt's jetzt für alle - Hex-hex!". Amazon Prime Video lädt alle Kinder und Fans von Bibi & Tina ein, die zehn 25-minütigen Episoden der neuen Amazon Original Serie am Startwochenende (3.-5. April) kostenlos zu streamen. In diesem Zeitraum ist keine Prime-Mitgliedschaft, sondern lediglich ein kostenloser Amazon-Account notwendig. Ab dem 6. April ist die Serie exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar. Kinder und Fans können mit der brandneuen Serie von Prime Video Bibi, Tina und ihren Freunden in die wunderschöne Welt rund um den Martinshof voller Freundschaft, Liebe, Tiere, Musik und Spaß folgen und gemeinsam einige Abenteuer erleben.

Bibi & Tina vereint liebgewonnene Figuren und neue Charaktere in völlig neuen Abenteuern und Songs: Im Mittelpunkt stehen die junge Hexe Bibi und ihre beste Freundin Tina mit ihren beiden Pferden Amadeus und Sabrina. Gemeinsam mit ihren Freunden erleben sie auf dem Martinshof einen Sommer voller Abenteuer - ausgebüxte Pferde, ungebetene Wildschweine, unvorhersehbare Wetterkapriolen und spannende Spieleabende in der Scheune. Und es gibt viel Neues zu entdecken: Ein junger Spanier bietet auf dem Martinshof seine Mitarbeit an und erhält dafür freie Unterkunft. Doch es gibt ein Geheimnis um diesen mysteriösen Jungen, das die beiden Freundinnen Bibi und Tina bis zum Ende der Staffel beschäftigen wird. Natürlich spielt auch die Musik wieder eine wichtige Rolle und die Zeit vergeht wie immer viel zu schnell...

Katharina Hirschberg gibt ihr Schauspieldebut als Bibi Blocksberg, Harriet Herbig-Matten (Das Pubertier) spielt Tina Martin, Benjamin Weygand ist Alexander von Falkenstein, Christoph Moreno verkörpert den geheimnisvollen Chico, Dominikus Weileder ist in der Rolle des Freddy und Richard Kreutz als Holger Martin zu sehen, , Julia Strowski ist Kim Win Win. Neben den Newcomern sind außerdem Franziska Weisz als Tinas Mutter Susanne Martin, Holger Stockhaus als Graf Falko von Falkenstein, Herman van Ulzen als Butler Dagobert und Daniel Donskoy als Dr. Robert Eichhorn dabei.

Bibi & Tina ist ein Amazon Original und wird von DCM Pictures und Kiddinx Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Detlev Buck ist Creator und einer der Regisseure der Serie und mit Bucket Ko-Produzent. Weiterer Regisseur ist David Gruschka. Als Executive Producerin fungiert Gabi Salomon. Produzenten sind Christoph Daniel, Marc Schmidheiny, Kirstin Wille und Sonja Schmitt. Die Serie wird von Joel Brandeis und Dario Suter koproduziert. Der Soundtrack stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die Drehbücher von Headautorin Bettina Börgerding und Autorin Viktoria Assenov.

Facebook: @PrimeVideoDE / @bibiundtina

Instagram: @PrimeVideoDE / @bibiundtina_original

YouTube: @AmazonVideoDE / @bibiundtinaTV

Hashtags: #bibiundtina / #primevideode

Bibi & Tina wurde 1991 als Spin-off der Hörspielreihe Bibi Blocksberg ins Leben gerufen und umfasst bereits 97 Episoden. Eine Cartoon-Serie mit bisher 54 Folgen folgte 2004. Seit 2014 begeisterten Bibi & Tina über sechs Millionen Kinobesucher jeden Alters mit vier Live-Action-Filmen, Teil drei und vier erreichten Platz eins der deutschen Kinocharts. Der Soundtrack zu Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs erreichte im Jahr 2016 Platz eins der deutschen Albumcharts.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ist ein umfassender Premium-Streaming-Service, der Kunden größte Vielfalt an digitalen Videos bietet. Kunden finden alle ihre Lieblingsinhalte bequem an einem Ort.

- In Prime enthalten : Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden, darunter die preisgekrönten Amazon Original Serien wie dieEmmy-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, The Boys, Deutschland86, Pastewka, Tom Clancy's Jack Ryan und Bosch oder der für den Oscar nominierte Film The Big Sick. Zusätzlich stehen auchLive-Sport sowie lizensierte Inhalte und Self-Publishing-Inhalte in mehr als 200 Ländern und Territorien rund um den Globus bei Prime Video zur Verfügung.

Noch mehr sehen mit Prime Video Channels: Prime-Mitglieder können aus über 50 Channels ihre Favoriten auswählen und individuell buchen, darunter Eurosport Player, STARZPLAY, MTV+, Comedy Central+, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels.

Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien

Schneller Zugriff: Kunden schauen jederzeit, was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Prime Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast, Spielekonsolen oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man unter amazon.de/av-factsheet.

Unglaubliches Seherlebnis: Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kunden blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und - serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.

Mehr über Prime

Weltweit genießen mehr als 150 Millionen zahlende Prime-Mitglieder die Vorteile von Prime. Für Kunden in Deutschland und Österreich bedeutet das: unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden mit Prime Video, unbegrenzten Zugriff auf über zwei Millionen Songs mit Prime Music, Prime Reading, Amazon Photos, Twitch Prime, Premiumzugang zu Blitzangeboten sowie Zugang zu Amazon Pantry. Darüber hinaus profitieren Prime-Mitglieder von unbegrenztem, kostenlosem Premiumversand von Millionen von Artikeln sowie Gratis Same-Day Lieferung in 20 deutschen Metropolregionen. Prime-Mitglieder in Berlin und München können sich ihre Bestellungen mit Prime Now innerhalb eines wählbaren 2-Stunden-Fensters liefern lassen. In Berlin, Potsdam, Hamburg und München können Prime-Mitglieder ihre Mitgliedschaft für 7,99 Euro im Monat um AmazonFresh erweitern und ihren kompletten Wocheneinkauf inklusive frischer und gekühlter Lebensmittel online erledigen. Prime ist für einen Mitgliedsbeitrag von 69 Euro im Jahr oder 7,99 Euro pro Monat erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer Exzellenz und langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Mehr Informationen unter amazon.de/a-z.

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH

Public Relations

Marcel-Breuer-Str. 12

80807 München

Telefon: 089 35803-530

Telefax: 089 35803-481

E-Mail: presseanfragen@amazon.de

Original-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell