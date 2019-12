Amazon.de

And the Winner is... - "Kindle Storyteller Award 2019" geht an Jutta Maria Herrmann

München (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Krimis, Liebesromane, Psycho-Thriller, Science Fiction - jedes Jahr werden zig-Tausende von Büchern veröffentlicht - der Großteil über Verlage; Viele Autoren nehmen ihr Glück aber inzwischen auch selbst in die Hand und setzen aufs sogenannte Self-Publishing. So wie Jutta Maria Herrmann. Sie hat ihren Thriller "Böse bist du" nicht nur selbst verlegt, sondern auch beim diesjährigen Kindle Storyteller Award von Amazon - dem wohl wichtigsten deutschsprachigen Schreibwettbewerb für unabhängige Autoren - eingereicht und gewonnen. Oliver Heinze hat sich mit ihr unterhalten.

Sprecher: Über tausend unabhängige Autoren haben ihre selbstverlegten Bücher beim Kindle Storyteller Award 2019 eingereicht. Mit "Böse bist du" ging der mit 30.000 Euro dotierte Preis erstmals an einen Thriller.

O-Ton 1 (Jutta M. Herrmann, 35 Sek.): "'Böse bist du' spielt in Berlin und an einem See in Brandenburg. An diesem See sind im Jahrhundertsommer 2003 vier Jugendliche einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen. Nur ein Mädchen hat schwer traumatisiert überlebt. 15 Jahre später glaubt sie, in dem Mann ihrer schwangeren Freundin einen der Täter von damals wiederzuerkennen. Es glaubt ihr allerdings niemand, weil sie schon des Öfteren Falsche verdächtigt hat. Sie beschließt, das Recht in die eigenen Hände zu nehmen, und bringt dadurch Ereignisse ins Rollen, die das Grauen der Tatnacht von damals bei Weitem übertreffen."

Sprecher: Erklärt die Gewinnerin, Jutta Maria Herrmann, die nach vier über einen großen Verlag veröffentlichten Thrillern Lust auf etwas Neues hatte...

O-Ton 2 (Jutta M. Herrmann, 30 Sek.): "Und da lag Selbst-Publishing irgendwie nahe, weil man kann seine Geschichte selbst schreiben, da redet einem niemand rein. Und ich bin da über den Kindle Storyteller Award gestolpert. Dass ich dann mit meinem ersten selbstveröffentlichten Thriller gleich gewonnen habe, damit habe ich nicht gerechnet und mich tierisch darüber gefreut, weil es natürlich nicht nur für mich als Autorin eine tolle Bestätigung ist, sondern durch den Kindle Storyteller Award bekommt man auch ein breiteres Medienecho."

Sprecher: Tatsächlich ist das Self-Publishing keine Nische mehr. Inzwischen stammt rund die Hälfte der Top 100 bei den Kindle eBooks von unabhängigen Autoren. Um da zu landen, reichen eine gute Idee und Zeit zum Schreiben allein nicht aus.

O-Ton 3 (Jutta M. Herrmann, 22 Sek.): "Was wirklich total halt wichtig ist, ist, dass man das Handwerk lernt. Und das lernt man, indem man sehr, sehr viel liest und sich bei anderen gewisse Dinge abschaut. Oder es gibt auch Bücher oder Workshops und Seminare. Früher war es ja einfach so, dass man immer nur gedacht hat: 'Ach ja, Selbst-Publishing - sind alles Hobbyautoren.' Es gibt in beiden Bereichen auch wirklich sehr, sehr gute Autoren, die sehr, sehr gute Bücher schreiben und sehr erfolgreich sind."

Abmoderationsvorschlag:

Das Gewinner-Buch vom "Kindle Storyteller Award 2019" "Böse bist Du" von Jutta Maria Herrmann, die Bücher der anderen Finalisten und noch viele andere richtig gute selbstverlegte eBooks finden Sie im Kindle Shop auf amazon.de unter eBooks - Kindle Storyteller 2019.

