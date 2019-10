Amazon.de

Belei - Amazon startet erste eigene Hautpflegelinie auf Amazon.de

München (ots)

Die Belei Kollektion umfasst 19 Produkte, darunter 24h Intensiv-Feuchtigkeitsspender, Vitamin-Booster-Seren, Reinigungsschaum und feuchtigkeitsspendende Augencreme. Die Produkte enthalten beliebte Inhaltsstoffe wie Peptide, Hyaluronsäure, Vitamin E und Aktivkohle zur Bekämpfung von Austrocknung, Mattheit, feinen Linien und dunklen Flecken.

Amazon präsentiert mit Belei die erste eigene Hautpflegelinie, die ab sofort auf Amazon.de erhältlich ist. Die Linie umfasst eine Reihe von hochwertigen Hautpflegeprodukten für verschiedene Hauttypen, darunter eine feuchtigkeitsspendende 24h-Creme, ein Vitamin-Booster-Serum sowie Detox-Cremes für Tag und Nacht zur Unterstützung bei der täglichen Hautpflege und zur Beseitigung von Hautirritationen. Alle Produkte aus der Belei Serie sind ohne Parabene und Formaldehyd hergestellt und wurden ohne Tierversuche entwickelt.

"Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen weniger Zeit und Geld für die Suche nach den richtigen Hautpflegeprodukten aufzuwenden", sagt Elisabeth Lechner-Warias, Senior Product Manager bei Amazon Beauty in Deutschland. "Wir haben bei der Entwicklung von Belei einen einfachen Ansatz verfolgt und Produkte mit Inhaltsstoffen entwickelt, die nachweislich Ergebnisse erzielen und unseren Kunden einen hohen Qualitätsstandard bieten." Weitere Informationen und alle verfügbaren Produkte können Kunden unter www.amazon.de/belei einsehen. Prime-Mitglieder profitieren vom kostenlosen Premiumversand.

Es gibt unter anderem folgende Highlight-Produkte zu entdecken:

- Belei Feuchtigkeitsspendende Detox-Tagescreme mit LSF 15 (16 Euro): Die Schweizer Formel mit nordischer Baumwolle und Vitamin E pflegt und schützt sanft, so dass sich die Haut frisch und strahlend anfühlt - Belei Vitamin Booster Serum (20 Euro): Das Serum nach Schweizer Formel, angereichert mit Super-Beeren, Vitamin-C-Derivat und Vitamin C, strafft die Gesichtskonturen, schützt vor vorzeitiger Hautalterung und verleiht der Haut ein weiches und geschmeidiges Gefühl - Belei Augencreme zum Lindern von Augenringen (18 Euro): Die Augencreme nach Schweizer Formel mit Vitamin-C-Derivat und Vitamin E lindert Augenringe und verleiht der Haut ein gepflegtes, geschütztes und frisches Gefühl - Belei Tiefenwirksam-reinigende Kohle-Maske (12 Euro): Die Maske nach Schweizer Formel mit Aktivkohle reinigt und klärt Poren, indem Spuren von Verschmutzungen und Unreinheiten entfernt werden, wodurch ein Austrocknen der Haut verhindert wird. Der mattierende Effekt sorgt für eine klare und gleichmäßige Haut - Belei Sanfte Reinigungsmilch für normale Haut (8 Euro): Die sanfte Reinigungsmilch nach Schweizer Formel entfernt sanft Make-up und Schmutzpartikel. Entwickelt für normale Haut - Belei Ultra sensibles, klärendes und erfrischendes Gesichtswasser (8 Euro: Das Gesichtswasser nach Schweizer Formel reinigt die Haut sanft und belebt sie. Duftfrei und speziell entwickelt für ultra sensible Haut - Belei Ultra sensible, pflegende feuchtigkeitsspendende 24h-Creme (16 Euro): Der Feuchtigkeitsspender nach Schweizer Formel beruhigt und pflegt die Haut. Duftfrei und speziell entwickelt für ultra sensible Haut

