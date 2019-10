Amazon.de

Frankfurter Buchmesse: "Böse bist du" von Jutta Maria Herrmann gewinnt den Kindle Storyteller Award 2019

Die Gewinnerin des Kindle Storyteller Award erhält den Hauptpreis im Gesamtwert von 30.000 Euro

- Das beste Buch wurde von einer Jury rund um Autorin und Moderatorin Ruth Moschner und den Autorinnen Adriana Popescu und Anne Freytag ausgewählt - Als Gewinnerbuch des Kindle Storyteller X Award verkündete Amazon "Das große Regenbogen Märchenbuch" von Jule Markwald. Der Preis würdigt außergewöhnliche Self Publishing Werke außerhalb der traditionellen Genres - Der Kindle Storyteller Award zeichnet im fünften Jahr herausragende Arbeiten aus, die über Kindle Direct Publishing (KDP) veröffentlicht wurden. KDP ist eine kostenlose und einfache Möglichkeit für Autoren mit ihren Büchern Leser auf der ganzen Welt zu erreichen. Dabei behalten Autoren die vollständige Kontrolle über ihre Inhalte und werden mit bis zu 70 Prozent an den Einnahmen beteiligt

Jutta Maria Herrmann ist mit ihrem Psychothriller "Böse bist du" die Gewinnerin des fünften Kindle Storyteller Award. Das gab Amazon gestern auf der Frankfurter Buchmesse bekannt. Der Preis würdigt die Beiträge unabhängiger Autoren, die über Kindle Direct Publishing eBooks oder Taschenbücher auf Deutsch veröffentlichen.

Eine renommierte Jury wählte die Gewinnerin 2019 aus den Finalisten aus, die zuvor anhand von Kriterien wie Verkaufszahlen, gelesenen Seiten und positiven Kundenbewertungen bestimmt wurden. Die Jury setzte sich zusammen aus: Moderatorin, Autorin und Foodbloggerin Ruth Moschner; den erfolgreichen Autorinnen Adriana Popescu und Anne Freytag; und Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter Kultur & Leben beim Nachrichtenmagazin FOCUS sowie Frank Euler, Principal Kindle Direct Publishing Germany bei Amazon.

Als Gewinnerin wird Herrmann den Hauptpreis im Gesamtwert von 30.000 Euro erhalten, der ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro sowie ein Marketing-Paket von Amazon für ihr Buch im Wert von rund 20.000 Euro beinhaltet. Die Gewinnerin bekommt außerdem ein Verlagsangebot von Amazon Publishing für die Print-Veröffentlichung des Buchs im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie eine englischsprachige Übersetzung für den internationalen Vertrieb durch AmazonCrossing. Zudem bietet die Audible GmbH an, das Gewinnerbuch sowie die anderen Finalistenbücher als Hörbücher, gelesen von bekannten deutschen Stimmen, zu veröffentlichen. Zusätzlich zum Kindle Storyteller Award hat Amazon das Kinderbuch "Das große Regenbogen Märchenbuch" von Jule Markwald zum Gewinner des Kindle Storyteller Award X gekürt, eine Auszeichnung für Arbeiten außerhalb der traditionellen Belletristik-Genres. Der Sonderpreis stellt die Vielfalt des Self Publishing heraus und ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro dotiert.

Die diesjährigen Finalistenbücher beider Kategorien haben - neben den Finalisten von fünf weiteren Kindle Direct Publishing Wettbewerben weltweit - die Chance, als audiovisuelles Format von Amazon Prime Video adaptiert zu werden. Alle Finalisten werden dazu von einer Jury aus Experten aus dem audiovisuellen Bereich von Prime Video bewertet. Aus der globalen Liste der Finalisten wird ein Buch für einen Optionsvertrag von Amazon Prime Video sowie eine Vorauszahlung von 10.000 US-Dollar ausgewählt.

"Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten! Jeder einzelne von ihnen ist ein wunderbares Beispiel für die Bandbreite der Inhalte und des Storytellings im Self-Publishing. Dank Kindle Direct Publishing war es noch nie so einfach, ein Buch zu veröffentlichen und es weltweit verfügbar zu machen", so Jose Chapa, Director, EU Books Store. "Dadurch erhalten die Leser eine große Auswahl an Geschichten, die sie wirklich lesen möchten, sowohl in den populären Belletristik-Genres als auch in Nischen-Genres. Autorinnen wie Jutta Maria Herrmann und Jule Markwald sind gute Beispiele dafür, warum wir auch in den kommenden Jahren im Namen von Autoren und Lesern investieren wollen."

Preisverleihung für den Kindle Storyteller Award auf der Frankfurter Buchmesse

Dr. Plamen Petrov, Head of Kindle Content Deutschland, wurde von den Jurymitgliedern bei der feierlichen Preisverleihung im Lesezelt der Frankfurter Buchmesse begleitet, um den Kindle Storyteller Award 2019 zu küren.

- Gewinner Kindle Storyteller Award: "Böse bist du" von Jutta Maria Herrmann

Inhalt: An einem Sommertag zeltet eine Clique Jugendlicher an einem einsamen Waldsee. Noch einmal wollen sie miteinander feiern, bevor sich ihre Wege nach dem Ende der Schulzeit trennen. Am nächsten Morgen sind vier von ihnen tot. Nur ein Mädchen überlebt schwer traumatisiert. Die Bilder der schrecklichen Nacht sind für alle Zeit in ihrem Kopf und immer wieder glaubt sie, in Fremden den Mörder ihrer Freunde zu erkennen. Als er ihr eines Tages tatsächlich gegenübersteht, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung, und löst damit Ereignisse aus, die den Horror der Mordnacht am See noch übertreffen.

Die Jury begründet ihre Entscheidung über das Gewinnerbuch wie folgt: "Mehr Psychogramm als klassischer Psychothriller, überzeugte dieses Buch die Jury mit dynamischer Sprache und einer bis zur letzten Seite fesselnden Erzählung. Nach dem brutalen Gewaltverbrechen zum Einstieg entfaltet sich die Geschichte anders als erwartet. Mit schönen Sprachbildern und einem dichten Aufbau schaffte Herrmann es, sowohl zahlreiche Leser als auch die Jury in ihren Bann zu ziehen. Die Identitätssuchgeschichte spielt geschickt mit den Zweifeln der Leser, die Beklemmung der Protagonistin ist nahezu greifbar. Wortwörtlich bis zur letzten Seite ist nicht klar, wie dieser Thriller ausgeht - und das Ende führte noch in der Jurysitzung zu langen Diskussionen. Für uns ein klarer Gewinner, der nach dem Auslesen noch lange nicht loslässt."

Gewinner des Kindle Storyteller X aus einem breiten Feld ausgewählt

Dr. Plamen Petrov präsentierte weiterhin Jule Markwald mit "Das große Regenbogen Märchenbuch" als Gewinnerin des Kindle Storyteller X.

- Gewinner Kindle Storyteller X: "Das große Regenbogen Märchenbuch" von Jule Markwald

Inhalt: Ein Schustergeselle, der den Prinzen liebt, eine Prinzessin, die schneller reitet als der Ostwind und ein Waldursel, der Wünsche erfüllt - das Regenbogen Märchenbuch besteht aus sieben spannenden, feministischen und LGBTQ-inklusiven Märchen für kluge, neugierige und kunterbunte Kinder. "Das große Regenbogen Märchenbuch" erzählt Geschichten, in denen traditionelle Geschlechterrollen nichts verloren haben. Auch mit dem alten Muster, dass die Guten alle schön und die Bösen alle hässlich sind, wird hier gebrochen.

Gleichgeschlechtliche Liebe und Transsexualität werden in den Märchen als selbstverständlich und alltäglich präsentiert. Mal hat ein Prinz zwei Väter, mal liebt ein Mädchen ein anderes Mädchen. Die Jury begründet ihre Entscheidung über das Gewinnerbuch wie folgt: "Jule Markwald überzeugte uns in diesem Jahr mit ihrem Märchenbuch für alle, die sich in klassischen Märchen nicht widerfinden. Die sieben kindgerecht erzählten Geschichten berühren Themen, die Kinder (und Erwachsene) bewegen und integrieren dabei Themen wie gleichgeschlechtliche Beziehungen und Transgender so selbstverständlich, wie sie es auch sein sollten. Dabei sind die Märchen nie moralisierend, sondern nahbar und ehrlich. Eine wunderschöne Sammlung für alle Kinder, die Selbstbewusstsein vermittelt und das heimische Kinderbuchregal um eine wertvolle Facette erweitert."

Die diesjährigen Finalisten Finalisten Kindle Storyteller Award 2019:

- "Irgendwo hinter den Wolken" von Michelle Schrenk - "Im Bann der Traumzeit: Australien-Roman" von Christiane Lind - "Böse bist du" von Jutta Maria Herrmann (Gewinnerin)

Finalisten Kindle Storyteller X Award 2019:

- "Der Turm des Mardox" von Karl Olsberg - "glatt und verkehrt: Prosa & Lyrik" von Carmen Lammer - "Das große Regenbogen Märchenbuch" von Jule Markwald (Gewinnerin)

Weitere Informationen über die Bücher und Autoren gibt es auf der Website des Kindle Storyteller Award. Leser können alle eingereichten Titel in gedruckter Version oder als eBook auf jedem Gerät mit der kostenlosen Kindle App für iPhone, iPad, Android Telefone und Tablets, PC und Mac sowie auf Kindle e-Readern und Fire Tablets lesen.

