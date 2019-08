Amazon.de

"Alexa, öffne Live-Fußball": Amazon-Kunden hören ab sofort Bundesliga, den DFB-Pokal und Champions League kostenlos

München

- Ab sofort kostenlos für alle Amazon-Kunden: Live-Audiostreaming aller Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals sowie der Begegnungen der deutschen Teams in der UEFA Champions League. - Neuer Alexa-Skill bietet noch leichteren Zugang zu allen verfügbaren Live-Übertragungen und einer Vielzahl an On-Demand-Inhalten. - Inhalte sind auf Alexa-fähigen Endgeräten sowie über die Amazon Music App auf Fire-Geräten, iOS, Android und Desktop verfügbar.

Pünktlich zum Start des DFB-Pokals und der neuen Bundesliga-Saison 2019/2020 sind sämtliche Audio-Fußball-Inhalte bei Amazon kostenlos verfügbar. Ab sofort können alle Amazon-Kunden die Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals sowie alle Begegnungen der deutschen Teams in der UEFA Champions League per Audio-Stream live verfolgen. Dazu benötigt man nur ein Amazon-Konto. Los geht's bereits an diesem Wochenende vom 9. bis 12. August mit allen Spielen der 1. Runde des DFB-Pokals. Fußballfans können sich weiterhin auf technisch herausragendes Audio-Streaming von Amazon freuen - und das alles vollständig kostenlos.

Gleichzeitig werden die Sprachbefehle für Echo und Alexa-fähige Geräte deutlich erweitert, um den Zugang zu den Fußball-Inhalten bei Amazon live und on-Demand noch einfacher zu gestalten. Hierfür wurde eigens ein Alexa-Skill entwickelt, der mit dem einfachen Sprachbefehl "Alexa, öffne Live-Fußball" auf allen Alexa-fähigen Geräten gestartet werden kann und über die verfügbaren Fußball-Inhalte informiert. Alle Sprachbefehle befinden sich auf dem offiziellen Amazon-Blog unter: http://ots.de/6BAXEv

Das umfangreiche Livestreaming-Angebot bei Amazon als offizieller globaler Audio-Partner der Bundesliga deckt seit der Saison 2017/2018 jede Begegnung ab. Alle Partien der Bundesliga, 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung werden auch zur neuen Saison in voller Länge übertragen und durch jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichterstattung sowie eine Halbzeitanalyse flankiert. Bei Parallel-Spielen gibt es weiterhin zusätzlich die beliebte 90-minütige Amazon Konferenz ohne Unterbrechung. Match-Highlights sind 15 Minuten nach Abpfiff bereits on-Demand verfügbar. Neu in diesem Jahr ist zudem die wöchentliche Bundesliga-Zusammenfassung "Lage der Liga" mit allen Infos und den emotionalsten Momenten der jeweiligen Spieltage. Exklusive Bundesliga-Interviews mit Spielern, Trainern und Fußball-Funktionären runden das redaktionelle Angebot bei Amazon ab. Das Reporter-Team wird auch weiterhin von Lead-Kommentator Marco Röhling angeführt.

"Amazon bietet seit zwei Jahren das umfangreichste Audio-Livestreaming-Angebot des deutschen Fußballs", so Ralf Kleber, Country Manager Amazon.de. "Das positive Feedback unserer Hörer bestätigt, dass wir mit unseren redaktionellen Inhalten genau den Nerv der Fußballfans treffen. Umso mehr freuen wir uns nun, dass Amazon-Kunden ab der neuen Saison 2019/2020 sämtliche Fußball-Inhalte kostenlos streamen können. Dank Alexa kann man Fußball so intuitiv hören wie noch nie, egal ob unterwegs oder zu Hause. Einfacher geht's nicht."

Die Audio-Fußball-Berichterstattung bei Amazon umfasst:

- Live-Audio-Streaming von 617 Pflichtspielen der Bundesliga und 2. Bundesliga in voller Länge. Zusätzlich alle Relegationsspiele und der DFL-Supercup - Live-Audio-Streaming aller 63 Spiele des DFB-Pokals - Live-Audio-Streaming aller Champions-League-Spiele der vier deutschen Teams (Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen) - Umfangreiche Live-Berichterstattung für jedes Einzelspiel mit Analysen, Interviews und Musik, jeweils ab 15 Minuten vor Anpfiff bis etwa 15 Minuten nach Schlusspfiff. Zusätzlich: Amazon Konferenz bei gleichzeitig stattfindenden Spielen - Exklusive Interviews vor jedem Bundesliga-Spieltag und die wöchentliche Bundesliga-Zusammenfassung "Lage der Liga" mit allen Infos und emotionalen Momenten - Fußball-Inhalte per einfachem Sprachbefehl abrufbar, wie beispielsweise "Alexa, spiel die Bundesliga", "Alexa, spiel die Amazon Konferenz" oder "Alexa, spiel das Stuttgart-Spiel"

