Prime Day 2019 weltweit erfolgreicher als Black Friday und Cyber Monday zusammen

Prime-Mitglieder weltweit kauften mehr als 175 Millionen Produkte

- Prime Day war das erfolgreichste Shopping-Event aller Zeiten für Amazon Devices - zu den weltweit beliebtesten Angeboten gehörten der Echo Dot, der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung und der Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung - Auf Amazon.de kauften Prime-Mitglieder neben Amazon Geräten unter anderem den OSRAM Smart+ Plug, den JBL Bluetooth Speaker und die Jamie Oliver Pfanne von Tefal besonders häufig - Verkaufspartner auf Amazon, die meisten davon kleine und mittlere Unternehmen, erzielten weltweit Umsätze von über zwei Milliarden US-Dollar durch ihre Verkäufe auf Amazon während des Prime Day

Prime Day 2019 war weltweit das größte Shopping-Event aller Zeiten in der Geschichte von Amazon, mit mehr als einer Million Angebote exklusiv für Prime-Mitglieder. Prime Day, der am 15. und 16. Juli stattfand, übertraf den Erfolg des letztjährigen Black Friday und Cyber Monday zusammen. Prime-Mitglieder kauften mehr als 175 Millionen Produkte während des Events. Prime Day war zudem das erfolgreichste Shopping-Event aller Zeiten für Amazon Devices - zu den weltweit beliebtesten Angeboten gehörten der Echo Dot, der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung und der Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung.

"Prime-Mitglieder profitierten von vielen tollen Angeboten und konnten darüber hinaus beste Prime-Unterhaltung genießen - unter anderem mit einem Live-Konzert von den Fantastischen Vier und Clueso in München", sagt Ralf Kleber, Country Manager von Amazon Deutschland. "Prime-Mitglieder konnten zudem zahlreiche Angebote von Start-ups, Kunsthandwerkern und Unternehmern sowie Prime Day-Neuheiten entdecken, die exklusiv zum Prime Day angeboten wurden."

Highlights auf Amazon.de

- Für Amazon.de war der Prime Day 2019 das größte Shopping-Event der Geschichte im Zwei-Tages-Vergleich. - Besonders beliebte Angebote unter den Amazon Devices waren unter anderem der Echo Dot, der Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung und der Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung. - Darüber hinaus kauften Prime-Mitglieder unter anderem den OSRAM Smart+ Plug, den JBL Bluetooth Lautsprecher und die Jamie Oliver Pfanne von Tefal besonders häufig. - Unter den Produktgruppen auf Amazon.de waren Computer & Zubehör, Küche, Spielzeug und Drogerieartikel unter den Favoriten der Prime-Mitglieder. - Die Fantastischen Vier und Clueso begeisterten Prime-Mitglieder am exklusiven #PrimeDayLive Konzert in der Münchner Muffathalle und boten beste Prime-Unterhaltung.

Weltweite Highlights von Amazon Prime 2019

- Weltweit sparten Prime-Mitglieder mehr als eine Milliarde US-Dollar am Prime Day. - Prime-Mitglieder in 18 Ländern nutzten den Prime Day zum Einkaufen, darunter auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in denen Prime erst kürzlich eingeführt wurde. Seitdem der Prime Day vor fünf Jahren zum ersten Mal veranstaltet wurde, hat sich die Anzahl an Ländern mit Prime verdoppelt. - Der Prime Day war das größte Shopping-Event aller Zeiten für Alexa-fähige Geräte mit Bildschirmen wie den Echo Show und den Echo Show 5.

Kleine und mittlere Unternehmen im Fokus

Prime Day 2019 brach einen weiteren Rekord für Verkaufspartner auf Amazon, die meisten davon kleine und mittlere Unternehmen: Die Produkte der teilnehmenden Kunsthandwerker und Unternehmer tragen zur Vielfalt in Amazons Produktauswahl bei und vergrößern das wachsende Angebot für Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt noch weiter. Weltweit erzielten diese Unternehmen Umsätze von über zwei Milliarden US-Dollar durch ihre Verkäufe auf Amazon. Somit wurde auch für Verkaufspartner der diesjährige Prime Day zum größten Shopping-Event aller Zeiten, gemessen am zweitägigen Zeitfenster.

Seit März 2019 ist das Münchner Unternehmen Pumpkin Organics im Amazon Launchpad Programm für Start-ups und war dieses Jahr zum ersten Mal beim Prime Day dabei. Marketing-Chef Christian Heß zeigt sich zufrieden: "Unsere Quetschies mit Bio-Gemüse-Püree fanden reißenden Absatz, wir konnten zahlreiche neue Kunden vor allem in Deutschland, aber auch aus Österreich und Italien gewinnen und freuen uns sehr über eine Umsatzsteigerung von 170 Prozent. Gerade für uns als junges Unternehmen war der Prime Day eine tolle Gelegenheit bekannter zu werden."

Für das Fashion-Unternehmen Hisert aus Radekow in Brandenburg war der diesjährige Prime Day ein voller Erfolg. Geschäftsführer Tomasz Talaj sagt: "Wir haben in den vergangenen beiden Tagen 14.000 Produkte an Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und England verkauft, das ist eine Umsatzsteigerung von 130 Prozent im Vergleich zu normalen Tagen. Besonders beliebt bei Prime-Mitgliedern war unser Merry Style Damen Bikini Oberteil P614W. Davon haben wir über 600 Stück verkauft."

Prime Day Bestseller nach Ländern

Prime-Mitglieder kauften Produkte aus fast allen Kategorien ein, darunter Elektronik, Beauty, Mode, Lebensmittel, Spielzeug, Möbel, Produkte des täglichen Bedarfs und Schulzubehör. Besonders beliebte Angebote aus der ganzen Welt (ausgenommen Amazon Devices) waren:

- Deutschland und Österreich: OSRAM Smart+ Plug, JBL Bluetooth Lautsprecher und Jamie Oliver Pfanne von Tefal - USA: LifeStraw persönlicher Wasserfilter, Instant Pot DUO60 Schnellkochtopf und 23andMe Gesundheits- und Genkit - Großbritannien: Sony PlayStation Classic, Oral-B SmartSeries elektrische Zahnbürste und Shark Staubsauger - Vereinigte Arabische Emirate: Al Ain Wasserflaschen, Ariel Waschmittel und Fine Towel Küchenpapier - Spanien: yobola Wireless Bluetooth Kopfhörer, Philips Multigroom Series 7000 All-in-One Präzisionstrimmer und DoDot Windeln - Singapur: Meiji Milch, Coca-Cola Zero und Kleenex Clean Care Toilettenpapier - Niederlande: Mama Bear Windeln, SanDisk 128 GB Speicherkarte und Philips Hue White and Color Ambiance Lampe - Mexiko: Nintendo Switch, HP 22w Borderless Monitor und Nautica Travel Sport Eau de Toilette - Luxemburg: JBL Charge 3 Stealth Edition Bluetooth-Lautsprecher, Jamie Oliver Pfanne von Tefal und iRobot Roomba 671 Staubsauger - Japan: Happy Belly Wasser, Anker PowerCore 10,000 mobile Ladestation und Pampers Premium Protection Windeln - Italien: NESCAFÉ Dolce Gusto Barista Caffè Espresso, Dash 3-in-1 Pods Waschmittel und AUKEY Powerbank mobile Ladestation - Indien: Syska 9-Watt Smarte LED Glühbirne kompatibel mit Alexa, boAt Rockerz Sports Bluetooth Kopfhörer und Godrej Aer Pocket Duftspray - Frankreich: iRobot Roomba 671 Staubsauger, Lunii Story Telling Factory und Oral-B SmartSeries elektrische Zahnbürste - China: Dove Peeling Gel, L'Oreal Augen-Antifaltencreme und Silk'n Permanent Haarentfernungsgerät - Kanada: PlayStation 4 Slim inkl. Spiderman and Horizon Zero Dawn, LifeStraw persönlicher Wasserfilter und 23andMe Gesundheits- und Genkit - Belgien: OSRAM Smart+ Plug, SanDisk 128GB Speicherkarte und Brita Wasserfilter - Australien: Mario Kart 8 Deluxe, Finish Powerball All-in-1 Max Geschirrspülmittel und Huggies Ultra Dry Windeln

