Doku-Serie This Is Football startet am 2. August exklusiv bei Amazon Prime Video

- Die wegweisende Serie erzählt inspirierende Geschichten darüber, wie Fußball die Welt vereint

- This Is Football startet exklusiv in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit bei Amazon Prime Video

Der Sport, der die Welt vereint - die Doku-Serie This Is Football kommt exklusiv zu Amazon Prime Video. In den sechs Episoden der Serie geht es um die Emotionen, die Geschichten, die Leidenschaft und die Errungenschaften, die das Herzstück des beliebtesten Sports der Welt sind - des Fußballs. Die Doku-Serie startet am 2. August weltweit bei Prime Video. This Is Football ist exklusiv bei Deutschlands beliebtestem Video-Streaming-Service verfügbar.

This Is Football wurde von der führenden britischen Indie-Produktionsfirma October Films in Zusammenarbeit mit dem renommierten spanischen TV- und Filmproduktionshaus Brutal Media und Starbucks für Amazon Prime Video produziert.

Die Doku-Serie beleuchtet in sechs einstündigen Episoden das einzigartige Phänomen des Fußballs, das Milliarden Menschen aus allen Teilen der Welt mitreißt und vereint. This Is Football nimmt diese weltbewegende Sportart zum Anlass, um generelle Themen und Werte der Gesellschaft zu erforschen:

· Wiedergutmachung - die tragende Rolle des Fußballs beim Wiederaufbau der Seele Ruandas nach dem Völkermord;

· Glaube - der inspirierende Aufstieg des Frauenfußballs und zweier Mannschaften, die alles gegeben haben, um das möglich zu machen;

· Chancen - die Qual und Ekstase, ausgelöst durch die Schicksale, die Champions besiegt haben und jeden Fan dazu bringen, an das Unmögliche zu glauben;

· Liebe - vier Geschichten aus der ganzen Welt, in denen die Liebe zum Spiel alle Widrigkeiten überwindet;

· Stolz - wie die isländischen Fußball-Wikinger die Welt im Sturm erobern und jedem Außenseiter Hoffnung geben konnten;

· Wunder - die Geheimnisse von Lionel Messis Genie und die weltweite Begeisterung, ihn spielen zu sehen.

Jede Geschichte erzählt von den Erfahrungen von Männern und Frauen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Glaubensrichtungen aus allen Teilen der Erde - sie alle sind bemerkenswert und miteinander vereint durch ihre Leidenschaft für den Fußball.

Der preisgekrönte Auslandskorrespondent und Sport-Autor John Carlin (Invictus) hat die Serie basierend auf einer Idee von ihm und Raimon Masllorens geschrieben und co-produziert. Die Regie hat ein Team aus preisgekrönten Regisseuren und Produzenten unter der Führung von Creative Director James Erskine (One Night in Turin, Le Mans: Racing is Everything) und dem Series Executive Producer Jos Cushing (Mygrations, Walking the Nile/Himalayas/Americas) übernommen. Die Musik zur Serie stammt von dem Grammy- und Emmy-prämierten Komponisten Lorne Balfe (Mission Impossible: Fallout, Churchill, The Queen).

This Is Football zeigt ein einzigartiges und zeitloses Portrait des Sports und der Gesellschaft generell - mit Dreharbeiten, die rund um den Globus stattfanden, von Island über Argentinien und Spanien, bis nach Ruanda, China und in die USA sowie einer bunten Mischung an Charakteren inklusive legendärer Spieler, Präsidenten, Dichter, Priester, Manager und Mathematiker.

Die Serie ergänzt das stetig wachsende Angebot an Sport-Doku-Serien und Live-Sport bei Prime Video, wie beispielsweise das Amazon Original All Or Nothing: Manchester City, bevorstehende exklusive Live-Spiele der Premiere League, US Open Tennis und AT World Tour Tennis Events in Großbritannien sowie NFL-Spiele, die für Prime-Mitglieder ohne zusätzliche Kosten bei Prime Video verfügbar sind.

"Die Anziehungskraft, die Fußball auf Menschen weltweit ausübt, ist etwas, das sich so auch bei unserem globalen Amazon Prime Video-Publikum widerspiegelt. Daher freue ich mich, dass wir diese faszinierende sechsteilige Serie mit einzigartigen Geschichten über den am meisten diskutierten Sport der Welt exklusiv bei Prime Video anbieten können", sagt Vernon Sanders, Co-Head of Television, Amazon Studios. "Es ist uns eine besondere Freude This Is Football in unser Angebot an preisgekrönten Doku-Serien und Live-Sport für Prime-Mitglieder weltweit aufzunehmen."

Gina Woods, Senior Vice President, Public Affairs for Starbucks sagt: "Es ist die Mission von Starbucks, Menschen zu inspirieren und zu fördern. Das bringt unsere Kunden und Partner jeden Tag in unseren Geschäften zusammen. Während wir das mit Kaffee tun, hat Fußball eine ganz ähnliche Fähigkeit, Menschen auf der ganzen Welt trotz unterschiedlichen Alters, Herkunft und Glauben zu vereinen. Diese gemeinsame Mission und diese gemeinsamen Werte haben uns zu diesem Projekt geführt und wir freuen uns, This Is Football unseren Partnern und Kunden auf der ganzen Welt zeigen zu können."

"Fußball ist eine universelle Sprache. Wo man auch hinschaut, berührt dieser Sport Leben und inspiriert Menschen auf bemerkenswerte Art und Weise", sagt Adam Bullmore, Managing Director of October Films und Executive Producer von This Is Football. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Amazon Studios und Starbucks, um diese Geschichten einem weltweiten Publikum erzählen zu können."

Raimon Masllorens, CEO of Brutal Media und Executive Producer von This Is Football, betont außerdem: "Wir könnten kaum stolzer auf diese Partnerschaft sein. Es ist wie ein wahrgewordener Traum, dass wir eines unserer absoluten Herzensprojekte, das wir intern schon so lange geplant hatten, nun als erstklassige TV-Serie in die Wohnzimmer weltweit bringen können. Dank der tollen Teamarbeit bin ich davon überzeugt, dass This Is Football mit der Magie des Fußballs und den Geschichten der Menschen, die von diesem Sport inspiriert wurden, eine Vielzahl von Zuschauer weltweit bewegen wird."

Joe Roth, Executive Producer von This Is Football, ergänzt: "Die Serie ist eine fantastische Sammlung von Geschichten, die erste Erklärungen liefern, warum Fußball der beliebteste Sport der Welt ist."

This Is Football ist eine Starbucks-Produktion. Der Series Executive Producer ist Jos Cushing, Creative Director ist James Erskine. Als Executive Producer fungieren zudem Raimon Masllorens für Brutal Media und Adam Bullmore für October Films, Joe Roth und John Carlin.

