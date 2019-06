Amazon.de

Exklusives Amazon.de Prime Day Konzert: Die Fantastischen Vier und Clueso spielen für Prime-Mitglieder

- Kurz vor Prime Day: Die Fantastischen Vier und Clueso performen beim kostenlosen und exklusiven Amazon.de #PrimeDayLive Event am 9. Juli in München - Registrierung unter www.Amazon.de/primedaylive - #PrimeDayLive Gäste können das Beste aus Prime sowie die neuesten Produkt-Highlights von Markenpartnern wie Samsung, Sony, Microsoft, Reckitt Benckiser und John Frieda entdecken - Noch mehr Live-Musik: Taylor Swift ist Headliner für das globale Prime Day Konzert präsentiert von Amazon Music - Übertragung live auf Prime Video am 11. Juli um 3:00 Uhr oder als on-Demand Stream im Anschluss für einen begrenzten Zeitraum verfügbar

Amazon.de gibt heute bekannt, dass Die Fantastischen Vier am 9. Juli kostenlos für Prime-Mitglieder spielen werden. Das #PrimeDayLive Konzert in der Münchner Muffathalle wird von Amazon Music präsentiert und findet im Vorfeld zu Amazons längstem Prime Day aller Zeiten statt. Die Hip-Hop Ikonen werden die besten Songs aus ihrer 30-jährigen Bandgeschichte performen. Auch der erfolgreiche Sänger und Songwriter Clueso wird Teil des #PrimeDayLive Konzerts sein und darüber hinaus gemeinsam mit den Fantastischen Vier auf der Bühne ihren Superhit "Zusammen" spielen.

"So von Prime-Mitglied zu Prime-Mitglied: Wir werden anlässlich des großen Tages einen Song mitschneiden und nach dem Konzert exklusiv für Prime-Mitglieder bei Amazon Music als Stream zur Verfügung stellen", sagt Smudo von den Fantastischen Vier. Der Song wird exklusiv als Amazon Original Live Version erscheinen.

"Wir freuen uns, Prime-Mitglieder zu einem unvergesslichen Abend mit bester Prime Unterhaltung vor dem längsten Prime Day aller Zeiten einzuladen", sagt Ralf Kleber, Country Manager von Amazon Deutschland.

Tickets für das Event sind exklusiv für Prime-Mitglieder reserviert, die sich ab heute unter www.Amazon.de/primedaylive für die Ticket-Verlosung registrieren können und damit die Chance haben, je ein Ticket für sich und ihre Begleitung zu gewinnen. Zusätzlich wird es eine begrenzte Anzahl an Tickets ab 18:00 Uhr an der Abendkasse geben - first come, first serve.

Zum 30-jährigen Band-Geburtstag präsentiert Amazon Music exklusiv für Prime-Mitglieder die "30 Jahre Fanta 4"-Playlist. Fans können auf Prime Music sowie Amazon Music Unlimited die größten Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte entdecken. Amazon Kunden finden ab dem 9. Juli zudem Shirts und Fan-Artikel in limitierten Editionen im neuen Die Fantastischen Vier Store au Amazon.de.

Beim #PrimeDayLive Event in intimer Atmosphäre können Gäste das Beste aus Prime sowie die neuesten Produkt-Highlights von Markenpartnern wie Samsung, Sony, Microsoft, Reckitt Benckiser und John Frieda entdecken.

Neben dem #PrimeDayLive Konzert in München wird Amazon Music ein einmaliges, globales Konzert-Event veranstalten: das Prime Day Konzert mit Headliner Taylor Swift und Auftritten von Dua Lipa, SZA und Becky G. In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli um 3:00 Uhr können Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt beim Prime Day Konzert per Livestream auf Prime Video dabei sein, oder ausgewählte Songs jedes Auftritts ab dem folgenden Tag für einen begrenzten Zeitraum on-Demand ansehen.

Prime-Mitglieder profitieren von mehr als einer Million Angebote weltweit am diesjährigen Prime Day, der am Montag, den 15. Juli um 00:01 Uhr beginnt. Innerhalb von 48 Stunden bietet der Prime Day eine Vielzahl limitierter Deals, einzigartige Unterhaltung und exklusive Neuheiten sowie die besten Prime Day Angebote aller Zeiten für Alexa-fähige Geräte. Weitere Informationen rund um den Prime Day gibt es unter www.Blog.aboutamazon.de/prime-day.

Weitere Informationen zu #PrimeDayLive:

Was: Das Amazon.de #PrimeDayLive Konzert mit Die Fantastischen Vier und Clueso Wann: Dienstag, 9. Juli 2019, ab 18:00 Uhr Wo: Muffathalle, München Tickets: Prime-Mitglieder können an der Online-Ticket-Verlosung teilnehmen. Dazu registrieren sie sich auf www.Amazon.de/primedaylive, um Tickets für die Teilnahme an der Veranstaltung zu gewinnen, von heute bis zum 4. Juli um 7:01 Uhr.

Bei #PrimeDayLive können Gäste das Beste aus Prime entdecken, darunter:

- Karaoke in der Prime Music Kabine - Gäste können ihre Lieblingssongs von den Fantastischen Vier, Clueso und vielen mehr singen. - Prime Video - Gäste können die neuesten Trailer von Amazon Originals erleben. - Streamen und spielen auf der Twitch Prime Screen Wand - Gäste können Live-Übertragungen von Profispielern verfolgen oder bei Twitch Prime verfügbare Videospiele spielen. - Schnappschuss auf dem blauen Prime Teppich - Gäste können ein Erinnerungsfoto an den Amazon Photos Fotoständen machen.

#PrimeDayLive Event-Highlights und Informationen sind auf www.Amazon.de/primedaylive verfügbar. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/primeday 30 Tage lang gratis nutzen.

Markenpartner stellen ihre Produkt-Highlights vor:

- Die Samsung Stage präsentiert brandneue Unterhaltungselektronik: Der Samsung QLED 2019, Q60R mit Ambient Mode für beste Unterhaltung zu Hause sowie das Smartphone Samsung Galaxy S10+ mit robustem Keramikgehäuse. Ein neues Design für ein grenzenloses Erlebnis. Ausgezeichnet von Stiftung Warentest als Testsieger im Bereich Smartphones. - Mit den neusten Kameras von Sony können Gäste ein "#PrimeDayLive"-Foto machen und es direkt vor Ort ausdrucken. - In der Microsoft Device Station können Besucher die aktuelle Surface Familie kennenlernen und die neuesten Office Features ausprobieren. - Reckitt Benckiser sorgt mit Sagrotan für einen sauberen Ablauf beim Konzert und bietet mit Durex Sicherheit in heißen Lebenslagen. - John Frieda präsentiert professionelle Haarpflege mit dem Repair & Detox* Shampoo, Repair & Detox* Conditioner und dem Repair & Detox* Care & Protect Spray mit Hitzeschutz.

*Wirkt tiefenreinigend, nicht entgiftend

