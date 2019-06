Amazon.de

Amazon Prime Video kündigt Drehstart des Amazon Originals Bibi & Tina an

Die erste Staffel der Serie wird 2020 als deutsches Amazon Original exklusiv bei Prime Video in mehr als 200 Ländern und Territorien Premiere feiern.

- Bibi & Tina vereint einen komplett neuen Cast, der heute verkündet wird

Amazon gibt bekannt, dass die Dreharbeiten zum neuen Amazon Original Bibi & Tina im Berliner Umland gestartet sind. Die Live-Action-Serie für die ganze Familie begleitet die junge Hexe Bibi Blocksberg und ihre beste Freundin Tina auf ihren Abenteuern auf dem Reiterhof. Die neue Serie wird bis Mitte August gedreht und ist ab dem ersten Halbjahr 2020 exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar.

Bibi & Tina vereint liebgewonnene Figuren und neue Charaktere in völlig neuen Abenteuern und Songs: Im Mittelpunkt stehen die junge Hexe Bibi und ihre beste Freundin Tina mit ihren beiden Pferden Amadeus und Sabrina. Gemeinsam mit ihren Freunden erleben sie auf dem Martinshof einen Sommer voller Abenteuer - ausgebüxte Pferde, ungebetene Wildschweine, unvorhersehbare Wetterkapriolen und spannende Spieleabende in der Scheune. Und es gibt viel Neues zu entdecken: Ein junger Spanier bietet auf dem Martinshof seine Mitarbeit an und erhält dafür freie Unterkunft. Doch es gibt ein Geheimnis um diesen mysteriösen Jungen, das die beiden Freundinnen Bibi und Tina bis zum Ende der Staffel beschäftigen wird. Natürlich spielt auch die Musik wieder eine wichtige Rolle und die Zeit vergeht wie immer viel zu schnell...

Katharina Hirschberg gibt ihr Schauspieldebut als Bibi Blocksberg, Harriet Herbig-Matten (Das Pubertier) spielt Tina Martin, Benjamin Weygand ist Alexander von Falkenstein, Dominikus Weileder ist in der Rolle des Freddy und Richard Kreutz als Holger Martin zu sehen, Christoph Moreno verkörpert den geheimnisvollen Chico, Julia Strowski ist Kim Win Win. Außerdem mit dabei sind Franziska Weisz als Tinas Mutter Susanne Martin, Holger Stockhaus als Graf Falko von Falkenstein, Herman van Ulzen als Butler Dagobert und Daniel Donskoy als Dr. Robert Eichhorn.

"Als Kind wünscht man sich nie, dass etwas zu Ende geht, sondern das alles so bleibt, wie es ist. Da aber nichts so bleibt, wie es ist, muss man einen Trick anwenden. Und so gehen wir mit frischen Menschen in eine Welt, die so bleibt wie sie ist. Nichts ist so wichtig wie Verlässlichkeit und Beständigkeit - für alle Menschen! Nach den ersten Drehtagen der Serie ist die Freude genauso groß wie beim ersten Film. Was ich nicht gedacht hätte. Und ich freue mich sehr auf die Unterstützung der Coregisseure David Gruschka und Christine Rogoll!", so Detlev Buck, Creator, Regisseur und Ko-Produzent der Serie.

"Wir haben überwältigendes Feedback auf die Ankündigung von Bibi & Tina als Amazon Original Serie für die ganze Familie bekommen", sagt Philip Pratt, Head of German Originals bei Amazon Studios. "Der Cast steht fest, die Serie ist in Produktion und wir können es kaum erwarten, kleinen und großen Fans im nächsten Jahr die Serie bei Prime Video zu zeigen".

"Aufgesessen lang die Zügel, sattelfest den Fuß im Bügel - wir freuen uns sehr, dass Bibi und Tina erstmals in einer Live-Action-Serie um die Wette reiten und neue Abenteuer erleben", so Gabi Salomon, Geschäftsführerin Kiddinx Studios.

Bibi & Tina ist ein Amazon Original und wird von DCM Pictures und Kiddinx Studios in Zusammenarbeit mit Amazon Studios produziert. Detlev Buck ist Creator und einer der Regisseure der Serie und mit Bucket Ko-Produzent. Weitere Regisseure sind David Gruschka und Tine Rogoll. Als Executive Producerin fungiert Gabi Salomon. Produzenten sind Christoph Daniel, Marc Schmidheiny, Kirstin Wille und Sonja Schmitt. Die Serie wird von Joel Brandeis und Dario Suter koproduziert. Der Soundtrack stammt von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die Drehbücher von Bettina Börgerding.

Bibi & Tina Fans können jetzt selbst Teil des neuen Amazon Originals werden, indem sie ein Video zum brandneuen Song #GirlsUnited aufnehmen und einsenden. Weitere Infos unter www.bibiundtina.de/dieserie.

Bibi & Tina wurde 1991 als Spin-off der Hörspielreihe Bibi Blocksberg ins Leben gerufen und umfasst bereits 93 Episoden. Eine Cartoon-Serie mit bisher 54 Folgen folgte 2004. Seit 2014 begeisterten Bibi & Tina über sechs Millionen Kinobesucher jeden Alters mit vier Live-Action-Filmen, Teil drei und vier erreichten Platz eins der deutschen Kinocharts. Der Soundtrack zu Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs erreichte im Jahr 2016 Platz eins der deutschen Albumcharts.

